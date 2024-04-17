Safranbolu\'ya 9 günlük bayram tatilinde 1 milyon 400 bin turist geldi

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68 bin nüfuslu ilçeye 1 milyon 400 bin turist geldi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesini 9 günlük bayram tatilinde günü birlikçilerle birlikte 1 milyon 400 bin turist ziyaret etti

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesine, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 468 bin 265 araç giriş çıkış yaptı.

" Osmanlı'nın parmak izi", "Açık hava müzesi", "Kendini koruyan kent", "En iyi korunan 20 kent" gibi unvanları bulunan 68 bin nüfuslu tarihi ilçe, 9 günlük bayram tatili süresince günü birlikçilerle birlikte 1 milyon 400 bin turist ağırladı.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Valilik Toplantı Salonu'nda Mart Ayı Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Karabük'e 1 milyon 95 bin aracın girişini tespit ettiklerini ifade etti.

Yavuz, "Bayram tatili boyunca Karabüklü hemşehrilerimizin ve ülkemizin dört bir yanında Karabük'e gelen vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği adına başta emniyet ve jandarma teşkilatımız olmak üzere tüm kurumlarımızla 24 saat görevimizin başında ve sahada olduk. Bu kapsamda 6-14 Nisan tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı tatilinde sadece Safranbolu ilçesine giriş ve çıkış yapan araç sayısı yapılan ölçümlere göre 468 bin 265 olmuştur. Bu yoğun trafiğe rağmen aldığımız tedbirlerle misafirlerimizi huzur ve güven ortamı içerisinde ağırlayarak şehrimizden uğurladık. Bundan böyle de tüm vatandaşlarımızı Karabük'ün tarihini doğasını, kültürünü ve güzelliklerini görmeye ve keşfetmeye davet ediyorum. 9 günlük bayram tatili boyunca ilimizden yaklaşık 1 milyon 65 bin 761 araç geçişi ölçümlenmiştir" dedi.

Yaşanan bu yoğun trafik nedeniyle 28 maddi hasarlı trafik kazasının medyanda geldiğini anlatan Yavuz, "31 yaralamalı trafik kazası meydana gelirken tek taraflı 1 ölümlü trafik cezası meydana gelmiştir. Bayram tatili boyunca yaklaşık 34 bin 535 yolcumuz Karabük otogarını kullanarak 740 şehirlerarası otobüs ve 329 ilçeler arası minibüsle seyahat etmişlerdir. Yine bayram tedbirleri kapsamında trafik düzeni ve güvenliğiyle ilgili trafik kazalarının önlenmesi emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz tarafından 16 bin 383 araç denetlenirken 21 bin 552 kişinin sorgulama ve kontrolü yapılmıştır. İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla valiliğimizin koordinasyonda alınan bayram te kapsamında 24 saat görevi başında olan emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık teşkilatımızın kıymetli mensuplarına ve 112 Acil Çağrı Merkezi ve Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi çalışanlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum" diye konuştu