Sagopa Kajmer\'den Coşkulu Final

25.05.2026 20:14
Eskişehir Kültür Yolu Festivali, Sagopa Kajmer'in unutulmaz konseriyle coşkulu bir final yaptı.

TÜRKİYE Kültür Yolu Festivali'nin final gecesinde Sagopa Kajmer sahne aldı.

Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nin final konserinde sahne alan Sagopa Kajmer, güçlü sahne performansı ve sevilen eserleriyle festival coşkusu yaşattı. Alanı dolduran binlerce müziksever, konser boyunca sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Konser repertuvarında 'Avutsun Bahaneler, 'Geceler' ve 'Vesselam' gibi eserlerine yer veren sanatçı, sahnedeki enerjisi ve duygusal yoğunluğu ile Eskişehir'de unutulmaz bir festival akşamı yaşattı.

Dokuz gün boyunca Eskişehir'in kültür, sanat ve şehir yaşamına dinamizm kazandıran festival; konserlerden sergilere, çocuk etkinliklerinden söyleşilere kadar geniş bir yelpazede ziyaretçileri sanatla buluşturdu. Eskişehir Kültür Yolu Festivali, Sagopa Kajmer konseriyle birlikte bu yılki sanat yolculuğunu coşkulu bir finalle tamamladı.

Kaynak: DHA

