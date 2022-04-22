Samsun'da konser veren şarkıcı Burak Kut, sahneyi çocuklarla paylaştı - Son Dakika
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Samsun'da konser veren şarkıcı Burak Kut, sahneyi çocuklarla paylaştı

22.04.2022 17:24
Samsun'da konser veren şarkıcı Burak Kut, sahneyi çocuklarla paylaştı

Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklarla birlikte sahne alan Burak Kut, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklarla birlikte sahne alan Burak Kut, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Çocuk şehri Samsun" etkinliğinde şarkıcı Burak Kut sahneye çıktı.

Sahneyi minik çocuklarla paylaşan Burak Kut, sevilen şarkılarını söyledi. Vatandaşların da ilgi gösterdiği konserde çocuklar, eğlenceli zaman geçirdi.

Samsun'da konser veren şarkıcı Burak Kut, sahneyi çocuklarla paylaştı
Samsun'da konser veren şarkıcı Burak Kut, sahneyi çocuklarla paylaştı
Samsun'da konser veren şarkıcı Burak Kut, sahneyi çocuklarla paylaştı
Samsun'da konser veren şarkıcı Burak Kut, sahneyi çocuklarla paylaştı

YORUMLAR
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Minikler Burak Kut ile coştu Minikler Burak Kut ile coştu Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri

Burak Kut, 23 Nisan, Samsun, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Samsun'da konser veren şarkıcı Burak Kut, sahneyi çocuklarla paylaştı - Son Dakika


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