Sanatçı Zara, Karacakılavuz Keşkek Şenliği'nde konser verdi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Karacakılavuz Keşkek Şenliği", Zara konseriyle sona erdi.
Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen ve Karacakılavuz Mahallesi'nde dün TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla başlayan şenlik kapsamında stantlarda çeşitli yöresel ürünler sergilendi, yöreye özgü gıda ürünleri satışa sunuldu.
Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu, çocuklar için çeşitle eğlencelerin düzenlendiği şenlikte katılımcılara keşkek ikram edildi.
Bugün sona eren şenlik kapsamında sanatçı Zara konser verdi. Sevilen şarkı ve türküleri seslendiren Zara'ya şenliğe katılanlar yoğun ilgi gösterdi.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, sanatçı Zara'ya konser dolayısıyla teşekkür etti.
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