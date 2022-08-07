Güneydoğu'nun zirvesi Karacadağ'a sosyal tesis yapılıyor - Son Dakika
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Güneydoğu'nun zirvesi Karacadağ'a sosyal tesis yapılıyor

07.08.2022 13:36
Güneydoğu'nun zirvesi Karacadağ'a sosyal tesis yapılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 1919 rakamlı zirvesi olan Şanlıurfa'daki Karacadağ Kayak Merkezi'ne sosyal tesis yapılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 1919 rakamlı zirvesi olan Şanlıurfa'daki Karacadağ Kayak Merkezi'ne sosyal tesis yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Siverek ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve halk arasında "Güneydoğu'nun Uludağ"ı olarak nitelendirilen bölgenin tek kayak merkezi Karacadağ'da turizm yatırımı kararı alındı.

Tarihi ve kültürel varlıklarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Şanlıurfa, kayak merkezindeki tesislerin tamamlanmasıyla kış turizminde de adından söz ettirmek istiyor.

Karacadağ Kayak Merkezinde bodrum, zemin ve katları olmak üzere 3 bin 600 metrekare 2 kapalı alandan oluşacak tesis içerisinde restoran, kafeterya ve 18 oda bulunacak.

Tesis kapsamında vatandaşların merkezde araçlarını koyabilecekleri 2 de açık otopark yapılması planlanıyor.

İnşaat çalışmalarına başlanılan tesislerin kısa sürede tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulması hedefleniyor.

Merkeze her yıl Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Batman ve Adıyaman gibi çevre il ve ilçelerden günübirlik kayakseverler geliyor.

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Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Kayak Merkezi, Şanlıurfa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Güneydoğu'nun zirvesi Karacadağ'a sosyal tesis yapılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güneydoğu'nun zirvesi Karacadağ'a sosyal tesis yapılıyor - Son Dakika
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