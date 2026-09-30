Selami Şahin, CSO Ada Ankara\'da ekim programını 60 yıllık yolculuğuyla başlatıyor

Başkentin kültür ve sanat hayatının önemli merkezlerinden CSO Ada Ankara, ekim ayında farklı sanat disiplinlerini ve müzik türlerini bir araya getiren zengin programıyla sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

CSO Ada Ankara'nın ekim programında farklı kuşaklara ve sanatın farklı alanlarına hitap eden çok sayıda etkinlik yer alacak. Anadolu'nun genç sanatçılarından geleneksel müziğin usta yorumcularına, Ankara Devlet Opera ve Balesi ile Ankara Devlet Tiyatrosu'nun yapımlarından çocuklara yönelik tiyatro, müzik, bilim ve atölye çalışmalarına kadar birçok etkinlik başkentlilerle buluşacak. Türk müziğinin seçkin eserlerinin yanı sıra Anadolu rock'ın unutulmaz isimlerinin eserleri, senfonik projeler ve uluslararası repertuvarlardan eserler de CSO Ada Ankara sahnesinde seslendirilecek.

Sezon başlangıç konseri

CSO Ada Ankara'nın ekim programı, 1 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilecek Selami Şahin konseriyle başlayacak. Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Selami Şahin, 60 yıllık sanat yolculuğunu özel bir orkestra eşliğinde Ankaralı sanatseverlerle paylaşacak.

Aynı gün Bankkart Mavi Salon'da İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek "Bir Düş Gibi (Cahide Sonku)" adlı oyun da saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Oyunda Türk tiyatro ve sinemasının ilk dönemlerinde efsaneleşen kadın oyuncu ve yönetmenlerden Cahide Sonku'nun acıları, hayalleri, başarıları, başarısızlıkları ve aşkları sahneye taşınacak.

2 Ekim Cuma günü ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, kuruluşunun 200. yılına adanan özel konserle 2026-2027 sanat sezonuna başlayacak. Cemi'i Can Deliorman şefliğinde gerçekleştirilecek konserde Özbek piyanist Behzod Abduraimov solist olarak yer alacak. Sergey Rahmaninov'un 3 No'lu Piyano Konçertosu'nun seslendirileceği konser, Ziraat Bankası Ana Salon'da saat 20.00'de başlayacak.

Anadolu'nun müzik mirası sahnede

3 Ekim Cumartesi günü çocuklara yönelik "Mila'nın Sihirli Orkestrası" saat 13.00'te Bankkart Mavi Salon'da sahnelenecek. Saat 20.00'de ise "Anadolu'nun Genç Nefesi: Bozkır'dan Geleceğe" projesi kapsamında genç sanatçı Ulaş sahne alacak. Türk Halk Müziği sanatçısı Onur Şan'ın da onur konuğu olarak yer alacağı gecede Anadolu'nun köklü ezgileri modern yorumlarla buluşacak.

Aynı akşam Ziraat Bankası Ana Salon'da "Ulu Ozanlar ve Kırk Saz" konseri gerçekleştirilecek. Anadolu'nun aşık ve ozanlık geleneğini yaşatmayı amaçlayan programda, Türk halk müziğinin hafızasında yer eden ozanların eserleri 40 saz sanatçısının yorumuyla seslendirilecek.

4 Ekim Pazar günü saat 14.00'te "80 Günde Dünya Turu" adlı çocuk oyunu sahnelenecek.

6 Ekim Salı günü Bankkart Mavi Salon'da "İkizlerin Sesi" adlı müzik programı sanatseverlerle buluşacak. Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu tarafından hazırlanan programda Canan ve Engin Çal, Türk müziğinin seçkin eserlerini ve unutulmaz klasikleri seslendirecek.

7 Ekim Çarşamba günü "Bozkırın Avazı - Kırşehir Abdallar Müzik Topluluğu" programında Muharrem Ertaş, Hacı Taşan, Çekiç Ali ve Neşet Ertaş'ın izinden Abdal geleneğinin eserleri seslendirilecek. Aynı gün Ziraat Bankası Ana Salon'da İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Ebedi Barış" oyunu sahnelenecek.

8 Ekim Perşembe günü Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun "Helezon" adlı oyunu izleyiciyle buluşurken, 9 Ekim Cuma günü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından "La Diva Turca" konseri gerçekleştirilecek. Leyla Gencer anısına düzenlenecek konseri Antonio Pirolli yönetecek. Soprano Ceren Aydın, mezzo-soprano Asude Karayavuz, tenor Bülent Bezdüz ve bariton Faik Mansuroğlu solist olarak sahne alacak. Aynı gün Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından "Operalardan Seçtiklerimiz" programı sunulacak.

Çocuklara yönelik etkinlikler de programda

10 Ekim Cumartesi günü çocuklara yönelik "Çocuklar İçin Müzik ve Opera" programının yanı sıra "Küçük Eller, Büyük Rüyalar - Kuşlara Yuva Yapalım" atölyesi düzenlenecek. Saat 17.00'de ise "İnatçı Profesör ile Bilim Show" çocuklarla buluşacak.

Aynı akşam Ziraat Bankası Ana Salon'da Musa Göçmen'in "Efsaneler Senforock: Cem Karaca - Barış Manço - Erkin Koray" konseri gerçekleştirilecek. Anadolu rock'ın üç önemli isminin eserleri senfonik rock düzenlemeleriyle sahneye taşınacak.

Bankkart Mavi Salon'da ise "Sinop Türküleri Konseri" düzenlenecek.

11 Ekim Pazar günü saat 13.00'te "Oz Büyücüsü" adlı çocuk oyunu sahnelenecek. Dorothy'nin Oz Büyücüsü'ne ulaşmak için çıktığı yolculuğun anlatıldığı oyunda Korkuluk, Teneke Adam ve Aslan da karakterler arasında yer alacak.

Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılına özel program

13 Ekim Salı günü Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı dolayısıyla "Ankara Ferfene Gecesi - Hüdayda" programı düzenlenecek. Ziraat Bankası Ana Salon'daki etkinlikte Ankara folklorunda türkü ve oyunuyla yaşayan Hüdayda'nın hikayesi sahneye taşınacak.

Aynı gün Bankkart Mavi Salon'da 25 kişilik kadrosuyla "7 Kocalı Hürmüz" tiyatro oyunu sahnelenecek.

14 Ekim Çarşamba günü Tarihi Salon'da Türk sanat müziğinin önemli yorumcularından Melihat Gülses'in "Geçmişten Günümüze Gönül Şarkıları" konseri gerçekleştirilecek. Aynı akşam İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Bence Katil Öldürdü" adlı polisiye oyunu Ziraat Bankası Ana Salon'da izleyiciyle buluşacak.

15 Ekim Perşembe günü "Göç Hayaller Kumpanyası" adlı oyun Bankkart Mavi Salon'da sahnelenecek.

16 Ekim Cuma günü Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin "Müzikallerden Operalara: Sonbahar" programı ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın "İki Keman Bir Miras" konseri gerçekleştirilecek. CSO'nun konserinde Cumhuriyet'in "Altın Kızı" ve "Harika Çocuk" olarak anılan keman virtüözü ve Devlet Sanatçısı Suna Kan anılacak. Konseri Gürer Aykal yönetecek; keman sanatçıları Pelin Halkacı Akın ve Özgecan Günöz solist olarak sahne alacak.

Müzikten tiyatroya geniş program

17 Ekim Cumartesi günü çocuklar için "Güzel ve Çirkin" oyunu sahnelenecek. Aynı gün "Benim Büyük Ailem Bebek Yapım Atölyesi", "Vantrolog Kukla Show" ve "Mum Işığı Konseri Bridge" etkinlikleri düzenlenecek.

Ziraat Bankası Ana Salon'da ise Demet Sağıroğlu ve Barbaros'un sahne alacağı konser gerçekleştirilecek.

18 Ekim Pazar günü Serdar Ceylan Bateri Çocuk Orkestrası, Gencer Savaş ile aynı sahneyi paylaşacak.

20 Ekim Salı günü Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları Meltem Seyfelioğlu ve Mahmut İhsan Çalış'ın katılımıyla "Dünden Bugüne Unutulmayan Şarkılar" konseri düzenlenecek.

21 Ekim Çarşamba günü Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından "Sen de Gitme Triyandafilis" adlı müzikli oyun sahnelenecek. Ayla Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan oyun, 1930'lardan 20'nci yüzyılın son çeyreğine uzanan bir Rum ailenin hikayesini konu alıyor.

22 Ekim Perşembe günü "Sedat Yüce ile Senfonik Arabesque" konseri düzenlenecek. Aynı gün İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Kendi Gök Kubbemiz" oyunu sahnelenecek.

23 Ekim Cuma günü CSO'nun "Melankoli ve Gül" konseri sanatseverlerle buluşacak. İngiliz orkestra şefi Leo Hussain'in yöneteceği konserde Ukraynalı keman sanatçısı Diana Tishchenko solist olarak sahne alacak. Aynı gün Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından "Sempre Mozart" programı sunulacak.

Ekim ayının son haftasında da etkinlikler devam edecek

24 Ekim Cumartesi günü çocuklara yönelik "Pinokyo" oyununun yanı sıra "Çift Başlı Kartal Rölyef Atölyesi", "Magic Bubbles" gösterisi ve "Ercan Köktürk - Farid Farjad Eserleri" konseri düzenlenecek.

25 Ekim Pazar günü "Bremen Mızıkacıları Şarkılar Ülkesinde" adlı çocuk oyunu sahnelenecek. Akşam ise Fatih Erkoç, Zafer Çebi ve orkestrası eşliğinde Türk müziğinin sevilen eserlerini seslendirecek.

28 Ekim Çarşamba günü Bursa Devlet Tiyatrosu'nun "Süt Kardeşler" oyunu Ziraat Bankası Ana Salon'da sahnelenecek.

29 Ekim Perşembe günü ise Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Göğe Yazılmış Bir Alp" adlı oyunu izleyiciyle buluşacak. Ziya Gökalp'in yaşamı ve fikir dünyasından ilham alan oyun, bir milletin yeniden doğuş hikayesini sahneye taşıyacak.

31 Ekim Cumartesi günü "Taşlara Hayat Veren Eller Atölyesi", "İllüzyon Show", "Cosmokiss - Portatif Edisyon" ve Pınar Aylin'in "Muhteşem 90'lar: Kasetleri Geri Sarıyoruz" konseri gerçekleştirilecek.

CSO Ada Ankara'nın ekim ayı programında konser, tiyatro, opera, çocuk etkinlikleri ve atölyelerle farklı yaş gruplarına hitap eden çok sayıda etkinlik yer alacak. Etkinliklerin ayrıntılı programına csoadaankara.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Biletler ise Biletinial, SanatCepte uygulaması ve CSO Ada Ankara fuaye alanındaki Biletinial gişesinden temin edilebilecek.