Şeyh Şaban-ı Veli 30. Kez Anıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şeyh Şaban-ı Veli 30. Kez Anıldı

Şeyh Şaban-ı Veli, Kastamonu'da düzenlenen etkinliklerle 30. kez dualarla anıldı.

09.05.2025 17:18
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Şeyh Şaban-ı Veli 30. kez dualarla anıldı

KASTAMONU - Anadolu'nun dört manevi direğinden biri kabul edilen Şeyh Şaban-ı Veli, 30'uncu Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyalarını Anma Haftası etkinlikleriyle anıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kastamonu Valiliği ile Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı iş birliğiyle düzenlenen etkinlikler, Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. 1481 yılında Kastamonu'da doğup 1569'da vefat eden Halvetiye tarikatının Şabaniye kolunun kurucusu olan Şeyh Şaban-ı Veli, "Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle" ve "Üryan geldik, üryan gideceğiz" gibi sözleriyle tanınan Şeyh Şaban-ı Veli'nin hem Türkiye'de hem de Balkanlar, Kuzey Afrika, Güney Asya gibi bölgelerde takipçileri olan önemli bir tasavvuf büyüğü olarak biliniyor.

Etkinlikte konuşan eski İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu, Şeyh Şaban-ı Veli'nin "Asıl keramet, varlığı hazmedebilmektir" sözüne atıfta bulunarak, günümüz insanının maneviyata olan ihtiyacını vurguladı. Başesgioğlu, "Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri, 'burada garip kalmazsınız' diyor. Kastamonu tarih sahnesi boyunca herkese gönlünü, kucağını açmış bir toprak. Bize büyük bir miras, büyük bir birikim bırakmış topraklar. Bizim bu mirasa sahip çıkmamız gerekiyor. Gökağaç'tan İstanbul'a kadar uzanan bir kültür rotamız var. Bunu iyi örmemiz gerekiyor" dedi.

AK Parti Milletvekili Serap Ekmekci ise, Anadolu irfanının dört manevi direğinden biri olan Şeyh Şaban-ı Veli'nin, sadece dini yönüyle değil, toplumsal kimliğiyle de nesillere örnek olması gerektiğini vurguladı. Ekmekci, "Evliyalarımızı yalnızca maneviyatlarıyla değil, sosyal hayattaki duruşlarıyla da tanıtmalıyız" diye konuştu.

Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Çiftçi de, "Anadolu'muzun 4 temel direği olarak kabul edilirler. Bu yüzden özellikle Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'ni anlatmak ve tanıtmak için bu programları düzenliyoruz. Çünkü bu zatlar, 'nümune-i imtisal'dir; yani örnek alınacak şahsiyetlerdir. Onları anlamak, anlatmak hem dünya hem ahiret kazancımızdır. Şeyh Şaban-ı Veli, doğmadan önce babasını, doğduktan kısa süre sonra da annesini kaybetmiştir" şeklinde konuştu.

Program, hattat Ahmet Kutluhan'ın hazırladığı Hüsn-i Hat Sergisi'nin açılışıyla devam etti. Anma programının sonunda da yapılan dua sonrası katılımcılara ikramda bulunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Şeyh Şaban-ı Veli 30. Kez Anıldı - Son Dakika

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