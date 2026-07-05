Şırnak’ta Hz. Nuh Festivali’nde barış mesajı - Son Dakika
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Şırnak’ta Hz. Nuh Festivali’nde barış mesajı

Şırnak’ta Hz. Nuh Festivali’nde barış mesajı
05.07.2026 02:48  Güncelleme: 02:50
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Şırnak’ta düzenlenen 5. Hz. Nuh’u Anma ve Sefine Festivali’nde birlik ve kardeşlik vurgusu yapıldı, Terörsüz Türkiye hedefiyle Hz. Nuh’un yolculuğu ilişkilendirildi. Işıklı drone gösterisi büyük ilgi gördü.

Şırnak Valiliği ve Şırnak Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Hz. Nuh'u Anma ve Sefine Festivali, Cudi Dağı'nın eteklerinde birlik, kardeşlik ve barış mesajlarının verildiği tarihi bir buluşmaya dönüştü. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Hz. Nuh'un insanlığa umut olan yolculuğu "Terörsüz Türkiye" hedefiyle ilişkilendirilirken, geceye damga vuran ışıklı drone gösterisi binlerce kişiye duygu dolu anlar yaşattı.

Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile çok sayıda protokol üyesi ve vatandaşın katıldığı program, erbaneler eşliğinde karşılama ile başladı. Protokol daha sonra çocuklarla birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Nuh Tufanı" tiyatro gösterisini ve Hz. Nuh çizgi filmini izledi. Programın finalinde ise yüzlerce dronun gökyüzünde oluşturduğu Hz. Nuh temalı koreografi izleyenlerden büyük alkış aldı.

Vali Ekici: "Hz. Nuh'un çağrısı bugün Terörsüz Türkiye hedefiyle yeniden hayat buluyor"

Programda konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, Hz. Nuh kıssasının yalnızca geçmişe ait bir olay olmadığını, bugün de insanlığa yön veren güçlü mesajlar taşıdığını söyledi. Hz. Nuh tufanının ardından başlayan yeni hayatın umut, kardeşlik ve yeniden dirilişin simgesi olduğunu belirten Ekici, aynı ruhun bugün Türkiye'nin terörden tamamen arındırılması hedefinde yaşatıldığını ifade etti.

Ekici, "Hepimizin bildiği üzere Hazreti Nuh'un tufanında bir çağrı, bir umut var. ve bu dağın üzerine inen gemiden sonra iyiliğin yeşermesi ve tüm dünyaya insanlığın dağılmasıyla ilgili bir olay var. ve bugün, bugün yine bir çağrıyla baş başayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörsüz Türkiye çağrısıyla baş başayız. ve bu terörsüz Türkiye sürecini başarıyla tamamladığımız zaman Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Onun için buradayız" dedi.

Şırnak'ın yıllarca terörün gölgesinde yaşadığını ifade eden Ekici, geçmişte Cudi Dağı'na hüzünle baktıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Biz yıllarca bu karşıdaki dağa baktık, 40 yıl karanlık bir dönem yaşadık. Bugün inceledim, bizden önce, bugün 5. Hazreti Nuh'u anma merasimini düzenliyoruz. Ben de ikincisini yapıyorum. Ama bizden önceki en güzel festival, bu beşten önce 1973 yılında yapılmış. 1973'ten sonra 5 yıl öncesine kadar hep bu dağa bakmışız. Hep kardeşliğimizi unutmuşuz. Birbirimizin topuğuna bakmışız. Ama bugün, bu güzel, bu güzel ortamı hep birlikte oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Fatma Şahin: "Cudi herhangi bir dağ değil, Şırnak herhangi bir şehir değildir"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuşmasına bölgenin ortak kültürünü anlatan dizelerle başladı. Şahin'in, "Aynı sudan içmişiz biz. Yazımız bir, kışımız bir, aynı dağın yeliyiz biz. Aynı Allah'ın kuluyuz biz. Allah'ınıza kurban sizin, maşallah!" sözleri büyük alkış aldı.

Şahin, Cudi Dağı'nın yalnızca coğrafi bir alan değil, bütün semavi dinlerin ortak hafızasında yer alan kutsal bir mekan olduğunu vurgulayarak, Hud Suresi'nin 44'üncü ayetini hatırlattı:

"Şehri Nuh herhangi bir şehir değildir. 'Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın' diyenlerin inancıdır. Nuh Aleyhisselam'ın buradaki en önemli iyiliğidir, aşkıdır, muhabbetidir. 'Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı! Düşün altında binlerce kefensiz yatanı' dizelerindeki gibi şehitler diyarıdır. İşte bu dağ, herhangi bir dağ değildir. Hud Suresi'nin 44. ayetinde 'Ey yer suyunu yut, ey gök suyunu tut' dediği özel bir dağdır. Bu özel dağın yeri olmaktan, sizin kız kardeşiniz, sizin bir bacınız olmaktan, sizin şehri emininiz olmaktan duyduğum bahtiyarlığı ifade ediyor, Rabbime hamd ediyor, sizin gibi yol arkadaşlığı yaptığım kız kardeşlerim için şükrediyor, Allah sizden razı olsun diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Biz Dicle ile Fırat'ın çocuklarıyız"

Şahin, bölgenin yıllarca acılar yaşadığına dikkat çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz aynı coğrafyanın çocuklarıyız. Biz Dicle'nin ve Fırat'ın çocuklarıyız. Dicle ve Fırat herhangi bir nehir değildir. Bu şehir herhangi bir şehir değildir. Bu dağ da herhangi bir dağ değildir. ve siz, bu şehrin asil insanları olarak son 50 yılda çok çile çektiniz. Yeter artık. Son çeyrek asırda Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Yeter, söz de karar da milletindir' dediği, 2004 yılında beni parlamentoya gönderdiği günden beri bir şey gördük: 'Yaratılanı Yaradan'dan ötürü seven' bir anlayışın mensuplarıyız." dedi.

Şahin konuşmasının devamında, "1400 yıl önce Yüce Peygamber bir talimat veriyor: 'Arabın Arap olmayana, beyazın siyaha bir üstünlüğü yoktur' diyor. Nerede doğarsanız doğun, ananız babanız kim olursa olsun, hangi mezhepten, hangi ırktan olursanız olun eşrefi mahlukat olarak doğan insan birinci sınıf vatandaş olacaktır diyor. 1400 yıl önce verilen talimata uyduğunuzda Nuh'un gemisindesiniz. Uymuyorsanız, 'Zalimler için yaşasın cehennem' diyoruz. İyiler yaşayacak, iyilik yaşayacak" dedi.

"Anaların artık gözyaşı dökmediği bir Türkiye istiyoruz"

Fatma Şahin, konuşmasının devamında ise yıllardır yaşanan acıların sona ermesi gerektiğine değinerek duygusal mesajlar verdi:

"Çatışma istemiyoruz, Yeter artık. Bu coğrafyanın çocukları çok çile çekti. Acı istemiyoruz. Anaların gözyaşı dökülsün istemiyoruz. Gözyaşının rengi yok, gözyaşının ırkı yok, gözyaşının mezhebi yok. Anaların ağlamadığı bir dünya istiyoruz. Yeter artık! Bir çocuğunun dağda, bir çocuğunun okulda olduğu, canının yandığı bir ana istemiyoruz. Bizim çocuklarımızın hepsi çok güzel. Bizim dağlarımızın hepsi çok hikmetli. Bizim peygamberimiz, bütün semavi dinlerin ortak gemisiyiz biz. Biz hepimiz aynı gemideyiz" şeklinde konuştu.

"Şırnak insanlığın yeniden başladığı topraklardır"

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise konuşmasında kentin tarihi ve kültürel mirasına dikkat çekti. "Bazı şehirlerin hikayesi kitaplarda yazılır. Bazı şehirlerin hikayesi ise dağlarda, taşlarda ve insanların hafızasında yaşar. Şırnak'ın hikayesi de böyledir." diyen Yarka, Cudi Dağı'nın insanlık tarihindeki önemine vurgu yaptı.

Yarka, "Bugün üzerinde bulunduğumuz topraklar yalnızca bir şehir değildir. Hemen yanı başımızda insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri kabul edilen Heştan'ın izleri bulunmaktadır. Rivayetlere göre Hz. Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'na oturmasının ardından insanlığın yeniden çoğaldığı ilk yerlerden biri burasıdır. Bu nedenle Şırnak, yalnızca bir şehir değil; insanlığın yeniden başladığı kadim bir medeniyet merkezidir." dedi.

Şırnak'ın sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın artık terörle değil, medeniyet, turizm, kültür ve kardeşlikle anılmasını hedeflediklerini ifade eden Yarka, Cudi Dağı'nın tüm insanlığın ortak değeri olduğunu söyledi.

Gökyüzü Hz. Nuh'un gemisine dönüştü

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen ışıklı drone gösterisi festivale damga vurdu. Yüzlerce dronun gökyüzünde oluşturduğu Hz. Nuh'un gemisi, Cudi Dağı, güvercin, zeytin dalı ve barış temalı figürler vatandaşlardan büyük alkış aldı. Binlerce kişi cep telefonlarıyla gösteriyi kaydederken, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi adeta bir açık hava sinemasına dönüştü. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Şırnak’ta Hz. Nuh Festivali’nde barış mesajı - Son Dakika

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