Şırnak\'ta \'Uçtu Uçtu Hezarfen\' Müzikali Büyüledi

Kültür Sanat

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından Şırnak'ta sahnelenen 'Uçtu Uçtu Hezarfen' müzikali büyük ilgi gördü.

Kültür Turizm Bakanlığı, Şırnak Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi organizasyonu ile Gaziantep Şehir Tiyatrosu tarafından 'Uçtu Uçtu Hezarfen' müzikali büyük beğeni topladı. Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde tek perdelik olarak sahnelenen, yönetmenliğini Ahmet Serhat Artunç'un yaptığı, genel sanat yönetmenliğini Nejat Şener'in üstlendiği oyun, Şırnak Valisi Birol Ekici, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Her yaşa göre etkileyici unsurların yer aldığı, özellikle çocuklar ve gençler için tasarlanmış müzikli ve yeni nesil bir gösteri olan Meltem Kımız Şener tarafından yazılan 'Uçtu Uçtu Hezarfen', 17'nci yüzyılda Galata Kulesi'ne yakın bir mahallede geçiyor. Oyun, Hezarfen'in bilinen hikayesini çocuk ve gençlere yönelik anlatımı, bilime ve araştırmaya yöneltmeye çalışan içeriği ve müziklerle zenginleştirildi. Gösteri aynı zaman teknolojik ve dijital unsurlarla farklı bir uçma ve seyir deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

'SİZ BİZİM GELECEĞİMİZSİNİZ'

Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Siz bizim istikbalimiz, geleceğimizsiniz. Allah'ın izniyle bu yöneticilerle siz bizim elimizdeki en güzel altınımız, zümrüdümüz, doğal gazımızsınız. Yarının Şırnak'ı nasıl olacak? Biz şu an oturduğumuz yerde Cumhurbaşkanımız Asya'da, Malezya'da, Endonezya'da, Pakistan'da 'Dünya 5'ten büyüktür, daha adaletli bir dünya mümkündür' deyip dünyada adaleti sağlamaya çalışırken, daha yanı başımızdaki Halep'teki çocuklar ölmesin diye, açık kapı sistemi ile çocuklarımız yaşasın diye çok büyük gayret gösterdik. Gazi'nin çocukları olarak buradayız. Antep'i gazi yapan bir ruh var. 104 yıl önce ecdat zerdali çekirdeği ile açlığa direnmiş. Ama ay yıldızlı şehir kanı ile sulanmış bayrağı kaleden indirmemiş. Aynen Şırnak'ın çocukları gibi. Gazze'de çocuklar öldürülmeye devam ediyor. Biz ne istiyoruz? Çocuklar yaşasın, çocuklar çok güzel eğitim alsın. Sevgili gençler, korkaklar zafer anıtı dikemez. Cudi'nin dağlarında bal peteklerinin arasında dolaşmak istiyoruz. Arılar gibi çalışmak istiyoruz. Bal yapmak istiyoruz. Bu bal ile dünyaya sağlık ve şifa dağıtmak istiyoruz" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, salondaki bin öğrenciyi Gaziantep'e davet etti. Şırnak Valisi Birol Ekici ise ilerleyen günlerde Şırnak-Gaziantep arasında kurulacak gönül köprüsü ile Şırnak'tan bin öğrenciyi Gaziantep'e göndereceklerini söyledi.

Program sonunda Şırnak Valisi Birol Ekici, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e çiçek takdim ederek, oyuncuları tebrik etti.