Sivrihisar Ulu Cami Ramazan\'a Hazır

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 8 asırlık Sivrihisar Ulu Cami'de ramazan ayı öncesi temizlik, bakım ve aydınlatma çalışmaları tamamlandı.

Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad zamanında 1232'de Emir Cemaleddin Ali Bey tarafından inşa ettirilen ve 1274'te 3. Gıyaseddin Keyhüsrev'in vekili Abdullah oğlu Eminüddin Mikail Bey'in yaptırdığı onarımla bugünkü görüntüsüne kavuşan cami, 2023 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi.

"Dünya mirası" olarak kabul edilen 794 yıllık Sivrihisar Ulu Cami'de Sivrihisar İlçe Müftülüğünce ramazan ayına yönelik temizlik çalışmaları yapıldı."

Müftülük tarafından görevlendirilen kişiler tarafından camideki ibadet edilecek alanlar temizlenip yeniden düzenlendi.

Ramazan ayının kış aylarına denk gelmesi nedeniyle caminin ısıtma sistemleri ile iftar ve imsak vakti arası yanacak şerefelerdeki aydınlatmaların bakımı tamamlandı.

Ramazan boyunca mukabele okunacak Ulu Cami'de yıllardır devam eden hatimle teravih namazı için kurra hafızlar hazırlıklarını bitirdi.

"Camimizden daha da yaşlı olan minberimiz var"

Sivrihisar İlçe Müftüsü Mustafa Budak, AA muhabirine, 13'üncü asrın ortalarında inşa edilen caminin İslam'ın manevi sembollerden olan biri olduğunu söyledi.

Budak, cami içinde bulunan 67 direkten 63'ünün Hz. Muhammed'in ömrüne, 4'ünün ise 4 büyük halifeye işaret ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bunun yanı sıra Ulu Cami'mizde en kıymetli eser, camimizden daha da yaşlı olan minberimiz var. Camimizden 30-35 yıl kadar daha evvel inşa edilmiş. Daha sonra buraya sevk edilmiş. Bu da ceviz ağacından kündekari usulü yapılmış. Horasanlı Mehmet tarafından kapı girişini Ayetel Kürsi işlenmiş. Kıymetli bir şaheserimiz."

İlçenin tarihi caminin yanında alimleriyle de meşhur olduğuna dikkati çeken Budak, Ulu Cami'nin minberinde çok büyük, dünyanın tanıdığı alimlerin hitap ettiğini bildirdi.

Budak, Ulu Cami'nin UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınmasıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin geldiğine değinerek, "Ulu Cami ve diğer camilerde temizlik çalışmaları gerçekleştirdik. Hanım kardeşlerimize yönelik özel bölümlerimizi temizledik, düzenledik. Ramazan ayının artık, kış mevsimine denk gelmesi hasebiyle ısıtma sistemlerimizi düzenledik. İftar ve imsak vakti arası yanacak şerefelerimizdeki aydınlatmalarımızı tamamladık." dedi.

"Allah nasip ederse ramazanda camimiz biraz daha şenlenecek"

Cami cemaatinden 79 yaşındaki İbrahim Anlar ise ecdadın Ulu Cami'yi İslam'ın 5 şartına göre yaptığını anlatarak, "Nur içinde yatsınlar, bize hatıra bırakmışlar. Allah nasip ederse ramazanda camimiz biraz daha şenlenecek." diye konuştu.

Cami temizliğini yapan görevlilerden 50 yaşındaki Fatma Soylu da 10 yılı aşkın süredir burada görev yaptığını söyledi.

Soylu, camide görev yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Sürekli burada olmak istiyorum. Çok güzel, tarihi bir cami. Herkesin görmesini isterim. Gelmesini, gezmesini isterim. Çok güzel ahşap bir cami. Burada temizlik görevlisiyiz. Arkadaşlarımla beraber burada çalışıyoruz. Ramazana az kaldı, hazırlıkları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.