Slava Polunin'in 'Slava's Snow Show' İstanbul'da - Son Dakika
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Kültür Sanat

Slava Polunin'in 'Slava's Snow Show' İstanbul'da

Slava Polunin\'in \'Slava\'s Snow Show\' İstanbul\'da

Rus palyaço Slava Polunin'in 1993'ten bu yana sahneye koyduğu 'Slava's Snow Show', 5-9 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak. Oyun, 120'den fazla ülkede sahnelendi ve birçok uluslararası ödül kazandı.

24.11.2024 13:53  Güncelleme: 13:55
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RUS palyaço Slava Polunin'in yazdığı "Slava's Snow Show", 5-9 Şubat 2025'te İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

1993'ten bu yana 120'den fazla ülkede sahne alan ve The Times tarafından 'Dünyanın en iyi palyaçosu' olarak tanımlanan Rus palyaço Slava Polunin'in yazdığı 'Slava's Snow Show', 5-9 Şubat 2025'te Zorlu PSM'de izlenebilecek.

Yirmiden fazla uluslararası ödüle layık görülen oyun, 1993'ten bu yana 120'den fazla ülkede sahnelendi.

Dünyanın önemli performans sanatçılarından biri olan, Soytarılar Akademisi kurucusu Slava Polunin ve ekibinin sahneye koyduğu gösterinin biletleri Bubilet'ten satışa sunuldu.

Kaynak: DHA

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