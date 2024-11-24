Slava Polunin\'in \'Slava\'s Snow Show\' İstanbul\'da

Kültür Sanat

RUS palyaço Slava Polunin'in yazdığı "Slava's Snow Show", 5-9 Şubat 2025'te İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

1993'ten bu yana 120'den fazla ülkede sahne alan ve The Times tarafından 'Dünyanın en iyi palyaçosu' olarak tanımlanan Rus palyaço Slava Polunin'in yazdığı 'Slava's Snow Show', 5-9 Şubat 2025'te Zorlu PSM'de izlenebilecek.

Yirmiden fazla uluslararası ödüle layık görülen oyun, 1993'ten bu yana 120'den fazla ülkede sahnelendi.

Dünyanın önemli performans sanatçılarından biri olan, Soytarılar Akademisi kurucusu Slava Polunin ve ekibinin sahneye koyduğu gösterinin biletleri Bubilet'ten satışa sunuldu.