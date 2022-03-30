Son dakika! İftar ve sahur sofraları için imalathanelerde "yöresel lezzet" telaşı - Son Dakika
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Son dakika! İftar ve sahur sofraları için imalathanelerde "yöresel lezzet" telaşı

30.03.2022 11:53
Son dakika! İftar ve sahur sofraları için imalathanelerde "yöresel lezzet" telaşı

Son dakika kültür sanat haberine göre Erzincan'daki yöresel yiyecek imalatı yapan işletmelerde çalışan kadınlar, yöresel lezzetleri iftar ve sahur sofralarına ulaştırmak için yoğun mesai harcıyor.

Erzincan'daki yöresel yiyecek imalatı yapan işletmelerde çalışan kadınlar, yöresel lezzetleri iftar ve sahur sofralarına ulaştırmak için yoğun mesai harcıyor.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla çoğunluğu kadınlardan oluşan işletmelerdeki personel, kesme çorba, makarna, börek, mantı, kesme kadayıf, sırın (yufkayla yapılan yoğurtlu-sarımsaklı yemek), babuko (bir tür mantı) gibi lezzetleri hazırlıyor.

İşletmesinde 40 kadının çalıştığı Fatma Ballı, AA muhabirine, özellikle çalışan kadınların ramazan ayı içerisinde zamandan tasarruf etmesi için iftar sofralarında kullanacakları pratik ve yöresel ürünleri imal ettiklerini söyledi.

Ballı, şöyle konuştu:

"Kesme çorba, makarna, börek, mantı, kesme kadayıf, sırın, babuko, gibi ürünlerimizi paketleyip satışa sunuyoruz. Pandemi döneminde yemekler iptal olmuştu, bu yıl salgın azaldığı için rahatladık. Şimdilerde siparişlere yetişmeye çalışıyoruz. Üretimimizde 30'u aşkın ürünümüz var. Anlık tüketilmesi gereken ürünleri dondurucuda muhafaza ederek vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz."

Ballı, iftar sonrası kentin tescilli kesme kadayıf tatlısının çok tüketildiğini belirterek, üretim için yoğun mesai yaptıklarını anlattı.

Tok tutma özelliğinden dolayı sahurda erişte ve babukonun tüketildiğini dile getiren Ballı, yoğun mesaiyle ramazana hazırlandıklarını dile getirdi.

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Erzincan, Ramazan, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika! İftar ve sahur sofraları için imalathanelerde 'yöresel lezzet' telaşı - Son Dakika


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