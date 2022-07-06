Son dakika! Şanlıurfa'da direkteki yuvada mahsur kalan leylekleri itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Son dakika! Şanlıurfa'da direkteki yuvada mahsur kalan leylekleri itfaiye kurtardı

06.07.2022 09:44
Son dakika! Şanlıurfa'da direkteki yuvada mahsur kalan leylekleri itfaiye kurtardı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yüksek gerilim hattında mahsur kalan yavru leylekler, itfaiye ekiplerince indirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yüksek gerilim hattında mahsur kalan yavru leylekler, itfaiye ekiplerince indirildi.

Kırsal Üçkuyu Mahallesi'nde yüksek gerilim hattı direğindeki 3 yavru leyleğin seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgedeki enerjinin kesilmesinin ardından yavru leylekler, yaklaşık 15 metre yükseklikteki direkten indirildi.

Leylekler, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Mahalle sakinleri, annelerinin öldüğünü tahmin ettikleri yavru leyleklerin 4 gündür direkte mahsur kaldığını söyledi.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, İtfaiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika! Şanlıurfa'da direkteki yuvada mahsur kalan leylekleri itfaiye kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Şanlıurfa'da direkteki yuvada mahsur kalan leylekleri itfaiye kurtardı - Son Dakika
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