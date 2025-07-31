Sultan 2. Abdülhamid Han'ın namaz vakitlerini gösteren saati 4 bin dolara satışta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın namaz vakitlerini gösteren saati 4 bin dolara satışta

Sultan 2. Abdülhamid Han\'ın namaz vakitlerini gösteren saati 4 bin dolara satışta
31.07.2025 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen Tespih, Sanat, Antika ve Doğal Taşlar Zirvesi'nde Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kendi tasarladığı ve namaz vakitlerini gösteren saati 4 bin dolara satışa çıktı.

Ankara'da bu yıl ilki düzenlenen 'Tesbih, Sanat, Antika ve Doğal Taşlar Zirvesi', ATO Ankara Congresium'da tesbih ve antika tutkunlarını bir araya getirdi.

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın namaz vakitlerini gösteren saati 4 bin dolara satışta

SULTAN 2. ABDÜLHAMİD HAN'IN NAMAZ VAKİTLERİNİ GÖSTEREN SAATİ SATIŞTA

Ankara Valisi Vasip Şahin'in de katıldığı etkinlikte açılan stantlarda 4 bin dolardan satışa çıkan Sultan 2. Abdülhamid Han'ın namaz vakitlerini gösteren saati ve Allah'ın 99 isminin yazdığı tespih de yer aldı.

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın namaz vakitlerini gösteren saati 4 bin dolara satışta

"SULTAN BUNU KENDİSİ TASARLATTI"

Sultan 2. Abdülhamid'in namaz vakitlerini gösteren saatine sahip olmanın gurur verici olduğunu belirten Kahmraman Apaydın, "Yıllardır saatcilikle uğraşıyorum. Bu güzel fuarda da stant açmak istedik. Cep saati ağırlıklı olmak üzere İsviçre, Rus yapımı kol saati ve birçok model var elimizde. En kıymetli olanı Sultan 2. Abdülhamid'in saatçi ustası olan J. Tolayan'a ürettirdiği ve günde 5 vakit namaz vaktini göstermesi için tasarımını kendisinin yaptığı Hamidiye cep saatidir. Bu çok özel bir saat. O dönem 100'e yakın üretildiği biliniyor ama sultanın kendi koleksiyonunda var mı tam emin değiliz. Şu an Türkiye'de bizim bildiğimiz 20 ya da 25 adet kaldı. Çoğunluğunun yurt dışına satıldığı saatten bir numunesinin de biz de olmasıyla gurur duyuyoruz. Kadran tek parça gibi görünür ama rakamlarla üç ayrı parçaya ayrılıyor. Bu da günde 5 vakit namaz zamanını hesap edebilen bir komplikasyona yol açıyor. Türkiye'de 20 ya da 25 tane olan saatten birine sahip olmak gurur verici. Satmaya geldik. Bizim kendi istediğimiz rakam 4 bin dolar. Eğer alıcı bulursak satacağız" dedi.

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın namaz vakitlerini gösteren saati 4 bin dolara satışta

"HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Kendi emeği olan tesbihin manevi değerinin çok yüksek olduğunu söyleyen Hamit Güldür ise, "Kültür Bakanlığı sanatçısıyım. 3'üncü nesil tespih ustasıyım, dede mesleği. Tesbihimim manevi değeri çok yüksek. Hayalimi gerçekleştirdim Allah'a şükürler olsun. Eserimi anlatmaya gelirsek; Kabe, Oltu taşından yapıldı. Üzerinde altınlar var, minarelerde altınlar var. Sarı görünen yerlerin tamamı altın. Maddi değeri ikinci planda. Tesbihin her tanesinde Allah'ın üç esması yazıyor. 33 habbenin tamamı toplamında Allah'ın esması olan 99 ismi şerifleri yazıyor. Tesbihin özellikleri; fildişi 17'e 25 ölçülerinde. Tesbihin mali değeri 25 bin dolar civarında. Benim gözümde 1 milyon dolar, dünyada eşi benzer olmayan bir tespih. İsteyen olursa, değerini bilecek, güzel muhafaza edecek. Herkese tespih satılmaz. O yüzden güzel kıymet bulacağı bir yer olursa tabii ki satarım" diye konuştu.

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın namaz vakitlerini gösteren saati 4 bin dolara satışta

'Tesbih, Sanat, Antika ve Doğal Taşlar Zirvesi', 3 Ağustos tarihine kadar ATO Ankara Congresium'da ziyarete açık olacak.

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın namaz vakitlerini gösteren saati 4 bin dolara satışta
Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sultan 2. Abdülhamid Han'ın namaz vakitlerini gösteren saati 4 bin dolara satışta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın ’’Türk milleti’’ yerine kullandığı ifade olay oldu Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu
FED faizi sabit tuttu FED faizi sabit tuttu
Fenerbahçe, Lazio’yu İrfan Can Kahveci ile devirdi Fenerbahçe, Lazio'yu İrfan Can Kahveci ile devirdi
Avustralya’nın ilk yerli yörünge roketi “Eris“ kalkıştan sonra düştü Avustralya'nın ilk yerli yörünge roketi "Eris" kalkıştan sonra düştü
Uyuşturucu operasyonunu, kadınlar böyle engellemeye çalıştı Uyuşturucu operasyonunu, kadınlar böyle engellemeye çalıştı
Bursa’da motosiklet kazası 1 kişi hayatını kaybetti Bursa'da motosiklet kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
Edirne’den acı haber Uzman çavuş şehit oldu Edirne'den acı haber! Uzman çavuş şehit oldu
“Müziğin sesini kısın“ diyen emekli polis memurunu darbedip bıçakladı "Müziğin sesini kısın" diyen emekli polis memurunu darbedip bıçakladı
Beyoğlu’nda yangın paniği Vatandaşlar tahliye edildi Beyoğlu'nda yangın paniği! Vatandaşlar tahliye edildi

17:28
KKTC’ye gözünü diken İsrail’e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan tokat gibi yanıt
KKTC'ye gözünü diken İsrail'e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan tokat gibi yanıt
16:50
komisyonun vermediği bir kararı AK Parti’nin Grup Başkanı veremez
komisyonun vermediği bir kararı AK Parti'nin Grup Başkanı veremez
16:11
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
15:13
AK Parti’nin 21 kişilik ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu
AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
14:22
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
08:32
Kuruluş Osman’da yeni dönem Orhan Bey’i canlandıracak isim belli oldu
Kuruluş Osman'da yeni dönem! Orhan Bey'i canlandıracak isim belli oldu
08:25
İsrail, KKTC’ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
08:16
Yön levhasına çarpıp takla attı: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
Yön levhasına çarpıp takla attı: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
08:16
AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı Diyarbakır’da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi
AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı! Diyarbakır'da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi
07:56
Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı Yaptığıyla yine gönülleri fethetti
Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı! Yaptığıyla yine gönülleri fethetti
07:38
40’tan fazla ilin jandarma komutanı değişti
40'tan fazla ilin jandarma komutanı değişti
07:21
Maden işçilerinin grevi Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi
Maden işçilerinin grevi Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi
01:13
ABD’den İran ve Rusya yaptırımı 155 kişi ve kurum hedefte
ABD'den İran ve Rusya yaptırımı! 155 kişi ve kurum hedefte
01:09
Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü
Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 18:54:36. #7.12#
SON DAKİKA: Sultan 2. Abdülhamid Han'ın namaz vakitlerini gösteren saati 4 bin dolara satışta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.