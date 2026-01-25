Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi - Son Dakika
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi

Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
25.01.2026 14:54
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
22 Haziran'da tutuklanarak cezaevine gönderilen ve 29 Aralık'ta tahliye edilen gazeteci Fatih Altaylı, tahliyesinin ardından ilk kez usta tiyatrocu Haldun Dormen'in cenazesinde görüntülendi.

Devlet Sanatçısı Haldun Dormen, 97 yaşında yaşamını yitirdi. Dormen için Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılındı. Usta sanatçının vasiyeti üzerine Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene sanat ve medya dünyasından çok sayıda isim katılarak Dormen'e veda etti.

Haldun Dormen'in tiyatroya adadığı yıllar, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninde anlatıldı. Meslektaşları ve öğrencileri, Dormen'in Türk tiyatrosuna kazandırdığı isimleri ve bıraktığı kalıcı mirası vurguladı. Törende duygu dolu anlar yaşandı.

FATİH ALTAYLI TAHLİYE SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Gazeteci Fatih Altaylı Haldun Dormen'in cenaze törenine katılan isimler arasında yer aldı. Altaylı, YouTube yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla tutuklanmış, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 29 Aralık'ta tahliye edilmişti. Altaylı, tahliyesinin ardından ilk kez Dormen'in cenazesinde görüntülendi.

Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi

NE OLMUŞTU?

Kendisine ait YouTube kanalındaki ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler sarf ettiği suçlamasıyla yargılanan gazeteci Fatih Altaylı, 22 Haziran'da tutuklanmıştı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 26 Kasım'daki son duruşmasında Fatih Altaylı'ya "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan beş yıl hapis cezası verilmişti. Bu cezayı iyi hâl indiriminden dört yıl iki aya indiren mahkeme, tutukluluğunun devamına hükmetmişti. Altaylı'nın dosyası, istinaf mahkemesine taşınmıştı. 29 Aralık akşamı Fatih Altaylı cezaevinden tahliye edilmişti.

    Yorumlar (3)

  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Konuşmamak şartıyla tahliye edildiği için suskun 9 1 Yanıtla
  • Hasan Yilmaz Hasan Yilmaz:
    ihtiyarlamış. 4 1 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    cezaevi giren bir daha konuşmuyor 0 0 Yanıtla
