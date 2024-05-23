Tamer Karadağlı: Van'ın kültürel çeşitliliğini ve tarihini tiyatro yoluyla tanıtacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Tamer Karadağlı: Van'ın kültürel çeşitliliğini ve tarihini tiyatro yoluyla tanıtacağız

Geniş Video İzle

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Van'da tiyatro sanatının gelişmesi için hayata geçirecekleri projelerinin olduğunu belirterek, Van'ın kültürel çeşitliliğini ve tarihini tiyatro yoluyla tanıtacaklarını söyledi. Karadağlı, Van'da düzenlenen Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatro Şenliği'nde hayranlarıyla buluştu ve Van'da tiyatro sanatının gelişimi için açık hava sahnelerinde oyunlar sergilemeyi düşündüklerini ifade etti.

23.05.2024 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tamer Karadağlı: " Van'ın kültürel çeşitliliğini ve tarihini tiyatro yoluyla tanıtacağız"

-"Van'da tiyatro sanatının gelişmesi için hayata geçireceğimiz projelerimiz var"

VAN - Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Van'da tiyatro sanatının gelişmesi için hayata geçirecekleri projelerinin olduğunu belirterek, "Van'ın kültürel çeşitliliğini ve tarihini tiyatro yoluyla tanıtacağız" dedi.

Van'da, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "21. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" devam ediyor. Van Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğindeki şenlik kapsamında birçok ilden kente gelen sanatçılar ile kentteki okullardan öğrenciler oyunlarını sahneliyor. Şenlik kapsamında Van'a gelen Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise Elite World Van Otel'de hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Burada İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadaoğlı, Van'ın kendi başına çok ilgi çeken bir şehir olduğunu belirterek, "Van, hem doğal dokusu hem de insanlarıyla ülkemizin en güzel şehirlerinden biri. Daha önce Van'a gelmiştim ama uzun zaman olmuştu. Tekrar geldiğim için çok mutluyum" dedi.

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatro Şenliği'nin geçen yıllara göre çok daha fazla ilgiyle karşılandığını vurgulayan Karadağlı, "Van Devlet Tiyatrosu, 1997'de kuruldu ve her geçen yıl biraz daha ilgiyle karşılanıyor. En güzel kısımlarından biri de, bu yıl normalde 60-65 bin olan seyirci sayısı 90 küsur bine ulaşmış oldu. Bu da Van seyircisinin tiyatroya ne kadar teveccühle yaklaştığının bir örneğidir" ifadelerini kullandı.

Van'da tiyatro sanatının gelişimi için hayata geçirecekleri projelerinin olduğunu aktaran Karadağlı, bunun da ilerdeki süreçte görüleceğini söyledi.

"Van'ın kültürel çeşitliliğini ve tarihini tiyatro yoluyla tanıtacağız"

İHA muhabirinin 'Van'daki tarihi mekanlarda veya açık hava sahnelerinde tiyatro oyunları sergilemeyi düşünüyor musunuz? Sorusu üzerine Karadağlı:

"Kesinlikle düşünüyoruz. Sadece Van'da değil Türkiye'nin dört bir yanındaki açık hava tiyatrolarında, antik kentlerde tiyatro oyunlarımızı oynanmaya devam edeceğiz. Bunun yanında Van'ın kültürel çeşitliliğini ve tarihini tiyatro yoluyla tanıtmak için toplantılar yapacağız. Neler yapılabilir bunların tartışmalarını yapacağız. Türkiye'nin her bir köşesi kültürle yoğrulmuş vaziyette. Van da en güzel şehirlerinden biri. Ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

(ATL-MSA-Y)

Tamer Karadağlı: Van\'ın kültürel çeşitliliğini ve tarihini tiyatro yoluyla tanıtacağız
Kaynak: İHA

Devlet Tiyatroları, Tamer Karadağlı, Gençlik, Çocuk, Van, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tamer Karadağlı: Van'ın kültürel çeşitliliğini ve tarihini tiyatro yoluyla tanıtacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:06 Suriye’den makam aracıyla insan kaçakçılığı Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
11:05 Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul’da kıskıvrak yakalandı Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
10:36 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
08:55 Cenaze töreninin 3. günü Reisi doğduğu kent olan Meşhed’de toprağa verilecek Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:22 İsrail askeri, camide Kur’an-ı Kerim’i ateşe attı İsrail askeri, camide Kur'an-ı Kerim'i ateşe attı
11:16 Türkiye Kupası’nda şampiyonluk ödülü ne kadar İşte yanıtı Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı
10:45 Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı! Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi
10:33 Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı
10:25 Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 12:35:23. #1.11#
SON DAKİKA: Tamer Karadağlı: Van'ın kültürel çeşitliliğini ve tarihini tiyatro yoluyla tanıtacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement