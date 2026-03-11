Tamer Karadağlı'ya Azerbaycan'dan Ödül - Son Dakika
Tamer Karadağlı'ya Azerbaycan'dan Ödül

11.03.2026 18:19
Tamer Karadağlı, Azerbaycan Milli Tiyatro Günü'nde 'Sanatkar Madalyonu' ödülüne layık görüldü.

DEVLET Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı, Azerbaycan Milli Tiyatro Günü'nde 'Sanatkar Madalyonu' ödülüne layık görüldü.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı'nın da katıldığı 'Azerbaycan Milli Tiyatro Günü', 10 Mart'ta düzenlenen bir etkinlikle kutlandı. Program, Türk dünyası ülkeleri arasında kültür ve sanat alanındaki iş birliğini güçlendiren bir buluşmaya sahne oldu. Karadağlı, tiyatro ve sahne sanatlarına sunduğu katkılar dolayısıyla Azerbaycan Tiyatro Sanatçıları Birliği tarafından verilen 'Sanatkar Madalyonu' ile onurlandırıldı. Ödülünü aldıktan sonra konuklara hitap eden Karadağlı, tiyatronun kültürleri buluşturan evrensel gücüne dikkati çekerek, Türk dünyası tiyatroları arasındaki sanatsal dayanışmanın önemini vurguladı. Karadağlı, Türk dünyasının hikayeleri, kültürü ve birlikteliğinin, tiyatronun ışığı sayesinde daha güçlü yansıyacağı ve gelecek kuşaklara aktarılacağı mesajını verdi. Bu buluşmanın, ortak kültürel mirası geleceğe taşıyacak yeni iş birliklerinin kapısını araladığını ifade etti.

MİLLİ DRAM TİYATROSU'NA ZİYARET

Etkinlik öncesinde başkent Bakü'de temaslarda bulunan Tamer Karadağlı, Azerbaycan Devlet Akademik Milli Dram Tiyatrosu'nu ziyaret etti. Tiyatronun Müdürü İlham Asgarov, Karadağlı'ya kurumun tarihi, güncel sanatsal çalışmaları, tiyatro binası ile sahne ve teknik imkanları hakkında bilgiler verdi.

Ardından Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı; Devlet Tiyatroları Başrejisör Vekili Esat Tanrıverdi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer ile birlikte, anıt mezarlık Fahri Hiyaban'ı ziyaret ederek Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev ile akademisyen Zarife Aliyeva'nın anıtlarına çelenk bıraktı. Heyet daha sonra, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile makamında bir araya gelerek nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Buluşmada Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü dostluk ve kültür-sanat alanındaki iş birliği vurgulandı.

KÜLTÜR BAKANI İLE GÖRÜŞME

Törenin ardından Karadağlı, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli ve Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Murad Huseynov ile kültür ve tiyatro alanındaki iş birliklerine ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi. Karadağlı ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever ile de bir araya geldi.

Törende Tamer Karadağlı, Esat Tanrıverdi ve Emre Başer'in yanı sıra Türk dünyasının kurumsal tiyatro temsilcileri de hazır bulundu. Etkinlikte kültür ve sanatın birleştirici gücüne vurgu yapan konuşmalar yapılırken, geçen tiyatro sezonunda öne çıkan sanatçılara ödülleri takdim edildi.

Kaynak: DHA

Devlet Tiyatroları, Tamer Karadağlı, Kültür Sanat, Azerbaycan, Etkinlik, Kültür, Sanat

