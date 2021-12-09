Tarihi mekanları gezen konuk öğrenciler Anadolu'nun gönüllü turizm elçileri olacak - Son Dakika

Afrika ve Asya'daki ülkelerden gelip üniversite eğitimi gördükleri Ağrı'da, İshakpaşa Sarayı, Ahmed-i Hani Türbesi ve Eski Bayezid Evi gibi tarihi mekanları gezen yabancı öğrenciler, ülkelerine döndüklerinde Anadolu'nun gönüllü turizm elçileri olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, yurdun farklı illerinden gelerek Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde okuyan öğrencilerin kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görmesi için "Okuduğum Şehri Tanıyorum Projesi"ni hayata geçirdi.

Bu kapsamda çok sayıda öğrenciye şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezdiren Gençlik Merkezi ekipleri, projeye yurt dışından gelen öğrencileri de dahil etti.

Afrika'nın Nijer, Nijerya, Somali, Güney Doğu Asya'nın Endonezya ve Malezya ülkelerinin yana sıra Kazakistan, Kırgızistan, İran ve Suriye gibi ülkelerden kente eğitim için gelen yaklaşık 60 öğrenci, 3 minibüsle kentin tarihi ve kültürel zenginliğiyle adından söz ettiren Doğubayazıt ilçesine götürüldü.

Konuk öğrenciler, burada ilk olarak eşsiz mimarisi ve görkemli yapısıyla her yıl on binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan İshak Paşa Sarayı'nı gezdi.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan Osmanlı'nın doğudaki en önemli eserleri arasında bulunan ve son günlerde yağan kar ile kısmen beyaz örtüyle kaplanan sarayı gezen öğrenciler, burada keyifli vakit geçirdi.

Sarayın ihtişamlı yapısından etkilenen öğrenciler, gezdikleri bölümler ve avlularda bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla sık sık fotoğraf ve video çekti.

İlçedeki İslam alimi Ahmed-i Hani'nin Türbesi'ni de gezen yabancı öğrenciler, ardından Ahmed-i Hani'nin hayatının ve yörenin 3 bin yıllık tarihinin anlatıldığı müze ile Eski Bayezid Evi'ni de ziyaret etti.

Projeyle Ağrı'nın tarihi ve turistik mekanları öğrencilere tanıtılıyor

Gençlik Lideri Cihangir Aslan, AA muhabirine, projeden yararlanan öğrencilerin 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı ve İshak Paşa Sarayı'nı gördüklerinde çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Kentin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri bünyesinde barındırdığını ve buraların daha çok bilinmesi gerektiğini belirten Aslan, şöyle konuştu:

"Bu projeyle şehrimizi farklı iller ve ülkelerden gelen öğrencilerimize tanıtmak istiyoruz. Gençlerimizin bir çoğu Gençlik Merkezindeki birçok programa dahil oldu. Öğrenciler Doğubayazıt'taki Ağrı Dağı'nı, İshak Paşa Sarayı'nı ve Ahmed-i Hani'nin türbesini daha önce görmemişti. Bizler de proje kapsamında öğrencileri buraya getirip gezdirdik. Öğrencilerimizin birçoğu Ağrı Dağı'nı daha önce görmemişlerdi. Ağrı Dağı'nı yakından gördüler ve çok etkilendiler. Biz de onları gezdirdiğimiz için çok sevindik."

Aslan, Gençlik Merkezine kayıt yaptıran çok sayıdaki öğrenciye piyano, saz, gitar gibi eğitimler de verdiklerini anlatarak, farklı projeleri hayat geçirmeye devam edeceklerini aktardı.

Konuk öğrenciler mezun olduklarında Türkiye'yi ülkelerinde anlatacak

Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür eden Aslan, "Gezi programımıza bu defa farklı ülkelerden olup üniversitemizde öğrenim gören öğrencileri eklemenin sevincini yaşıyoruz. Hem bizler hem de öğrenciler için farklı deneyim oldu. Öğrenciler çok eğlenceliydi. Bir gün boyunca onları gezdirdik ve yemek ikram ettik, inşallah şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde tanıtıp buradan mezun olduklarında akıllarında ülkelerinde anlatabilecekleri güzel anılar olacak." diye konuştu.

Nijeryalı öğrencilerden Abdullah Muhammed ise Ağrı Dağı ve İshak Paşa Sarayı'ndan çok etkilendiğini belirtti.

Türkiye ve Ağrı insanının sıcak kanlı ve iyi olduğunu söyleyen Muhammed, "Bizim ülkemize kar yağmıyor. Burada hem çok kar var hem de çok soğuk. 8 ülkeden arkadaşlarımızla gezi yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Kırgızistanlı Miraç Tahirullah da İshak Paşa Sarayı'nın çok güzel olduğunu ve herkesin geziden memnun kaldığını ifade etti.