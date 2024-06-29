Tekirdağ'da 20. Geleneksel Yayla Şenlikleri Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tekirdağ'da 20. Geleneksel Yayla Şenlikleri Başladı

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Bu sene 20'ncisi düzenlenen Geleneksel Yayla Şenlikleri'nde yüzlerce kişinin katıldığı horon Tekirdağ'da Karadeniz rüzgarı estirdi. Şenlikte Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'den gelen misafirler, Karadeniz kültürünü yakından görme fırsatı bularak bölgeye özgü yemekler, kıyafetler ve çeşitli ürünleri görerek Karadeniz insanının yaşamına dair fikir edinme imkanı buldu.

29.06.2024 02:43  Güncelleme: 03:00
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Tekirdağ'da 20. Geleneksel Yayla Şenlikleri başladı: Yüzlerce kişilik horon böyle görüntülendi

TEKİRDAĞ - Bu sene 20'ncisi düzenlenen Geleneksel Yayla Şenlikleri'nde yüzlerce kişinin katıldığı horon Tekirdağ'da Karadeniz rüzgarı estirdi.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Süleymanpaşa Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 20'nci Geleneksel Yayla Şenlikleri renkli anlara sahne oldu. Şenlikte Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'den gelen misafirler, Karadeniz kültürünü yakından görme fırsatı bularak bölgeye özgü yemekler, kıyafetler ve çeşitli ürünleri görerek Karadeniz insanının yaşamına dair fikir edinme imkanı buldu. Karadeniz yaylalarından alışkın olunan horon oyununun Tekirdağ'da da oynanması vatandaşların büyük ilgisini çekti. Yüzlerce kişinin katıldığı horon ise, dron kamerası ile havadan görüntülendi.

Saygı Duruşu ve İstiklal marşı ile başlayan program, protokol konuşmalarının ardından horon halkası ile devam etti. Yöresel lezzetlerinde yer aldığı şenlik alanında vatandaşlar gönüllerince eğlenirken Karadeniz yöresine ait ürünleri tatma fırsatı buldular. Şenlikle ilgili açılış konuşmasını gerçekleştiren Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, katılanlara iyi eğlenceler diledi.

"Ben de Karadenizli bir annenin evladıyım"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ise, "Biraz heyecanlıyım. Çocukluğumdan beri katıldığım bir etkinlikteyim. Bugün Belediye Başkanı olarak katılmak nasip oldu. Çok şükür ben de Karadenizli bir annenin evladıyım. Bizimkiler de 70 sene önce göçmüşler. Annem de, teyzelerim de, dayım da burada doğmuş. Artık hepimiz kardeş olmuşuz. Bir arada, kültürlerimizi pekiştirmeye alışmışız. Herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

"Karadenizliler işini iyi yapmaya gayret ediyor"

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ise, "10 aydır Tekirdağ'dayım. Görüyorum ki buradaki Karadenizliler, burada ki Trabzonlular kültürünü hiç unutmadan, şehrin kalkınması için gayret gösteriyorlar. Bu göçenlerin ya da diğer illerde yaşayanların ortak özellikleri bir, vatan sevgileri çok yüksek. İki milliyetçilik duyguları çok yüksek, devletini seviyor, bayrağını seviyor ve insanları seviyor. Vatanını sevmenin en önemli göstergesi de işini en iyi yapması. Çalıştığım 15 ilde gördüğüm en önemli özelliklerden bir tanesi, Karadenizlilerin işini iyi yapmaya çalıştığı, gayret gösterdiğidir" ifadelerini kullandı.

Şenlik Karadeniz ve Trakya yöresine ait ezgiler ve oyunlar ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Konserler ve yerel sanatçıların sahne alacağı etkinliklerle devam edecek şenlik Pazar günü sona erecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Tekirdağ'da 20. Geleneksel Yayla Şenlikleri Başladı - Son Dakika

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