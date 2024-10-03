Temel\'in Yeni Serisi Başladı

Kültür Sanat

Trabzon'da, yönetmen koltuğuna Bilal Kalyoncu'nun oturduğu "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" filminin çekimleri başladı.

Senaryosunu Yılmaz Okumuş'un kaleme aldığı filmin çekimlerinin yaklaşık 3 haftada tamamlanması planlanıyor.

Filmde, Alper Kul, Salih Kalyon, Öykü Gürman, Gürkan Uygun, Şinasi Yurtsever, Ömer Naci Boz, Adem Yılmaz ve Şükrü Üçüncü gibi isimler rol alıyor.

Yapımcı ve yönetmen Bilal Kalyoncu, Ortahisar ilçesinde devam eden çekimler sırasında gazetecilere, filmin, Trabzon'un değerlerini yaşatma kaygısıyla başlanılmış bir iş olduğunu söyledi.

Serinin ilk filmine değinen Kalyoncu, "Gerçekten Türkiye'ye de damga vurmuş bir iş, Sümela'nın Şifresi Temel. Zamanında hiç kimsenin beklemediği, hiç kimsenin şans vermediği bir ortamda 2 milyon biletli seyirciye ulaşmış. Totalde 3 milyon biletli seyircinin beğeniyle izlediği bir film olmuş. Açıkçası devamının gelmesi gereken bir içerikti. Seyirci çok özledi Temel'i, Alper Kul'u." diye konuştu.

"İnşallah izleyenleri çok eğlendirecek, çok güldürecek"

Kalyoncu, filmde Salih Kalyon gibi çok usta isimlerin de yer aldığını aktararak, "Çekimlerimiz devam ediyor. İnşallah güzel bir film olacak. İzleyenleri çok eğlendirecek, çok güldürecek. Zaten Temel deyince insanların suratına hemen bir tebessüm geliyor. Bir gülme efekti geliyor. Onu işte güzel bir senaryoyla da güzel çekimlerimizle taçlandırdık." dedi.

Filmin detayları hakkında da bilgi veren Kalyoncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temel, Trabzon'un değerleriyle var olmaya çalışıyor. Bu film Trabzon'un en büyük değeri Trabzonspor'la ilgili bir film oldu. Trabzonspor'a bir futbolcu transferi üzerinden sevdiğine kavuşma hikayesi kurmaya çalışıyor ama bir sürü trajikomik olaylar yaşıyor bu süreç içerisinde. Tam Temel'e yakışır düzeyde. İnsanların absürt komedi olarak adlandırdığı ama Karadeniz'de her gün başınıza gelebilecek naiflikte güzel olaylar yaşıyor."

Kalyoncu, tam bir aile filmi yaptıklarını belirterek, "İçinde çok az küfür, çok az argo olan gerçek aile filmi. 7 yaşında bir çocuğun da izleyebileceği, 70 yaşında bir dedenin de keyif alabileceği, aynı düzeyde esprilerle güzel bir iş yaptık. İnşallah bundan sonra olay seyirciyle buluşmaya ve başarıyla taçlanmaya kaldı." ifadelerini kullandı.

"Hızlı tempoda bir film oldu"

Senarist Yılmaz Okumuş da filmin "Sümela'nın Şifresi Temel" ile " Moskova'nın Şifresi Temel"in devamı olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Çağımız değişiyor. Mizah dili değişiyor. Anlatım değişiyor. Hızlı tempoda bir film oldu. Yoksa ilk örneklerinden çok farklı film yapmadık. Bütün oradaki seyircinin bizi beğenmesine yol açan unsurların hepsi var ama şimdi çok hızlı, tempolu bir film olmasına çalıştık. Bir de yapımcımız ve yönetmenimiz Bilal Kalyoncu, Alper ve ben. Yani İran halısı dokur gibi ince ince işledik. O yüzden de beklentimiz çok yüksek. 31 Ocak'ta herkesi gönül rahatlığıyla sinemalara davet ediyoruz."

"Amacımız Trabzon'un değerlerini ön plana çıkaracağımız naif bir şey çekmekti"

Başrol oyuncusu Alper Kul da Temel karakterinin sözlü edebiyat eserlerinden biri olduğunu dile getirerek, "Anadolu'nun en önemli fıkra kahramanlarından bir tanesi. Bana nasip oldu. Şükürler olsun. Çok mutluyum. Gözümde Karagöz-Hacivat kadar kıymetlidir. Bunu günümüzde yaşayan fıkra kahramanları gibi kurguladık. O yüzden normal hayatın tüm doğal akışında geçtiği bir yerde bu fıkra kahramanlarının kendi küçük dünyalarında yaptıkları yolculuk anlatılıyor." şeklinde konuştu.

Temel'i kendisinin, babasını da Kalyon'un oynadığını anlatan Kul, şöyle devam etti:

"Benim en önemli motivasyonum kendimi öncelikle babama, sonra sevdiğim kızın babasına ve Trabzon'a kabul ettirmek. Kabul görmemiş bir karakter, biraz ezik bir karakter ama bu bir süper kahraman. Nedir bunun kahramanlık özelliği? Uçmuyor. Evet gözlerinden ışın atmıyor ama sebat gücü çok yüksek. Doğru bildiklerini söylüyor. Bildiğini tüm gerçekliğiyle söyleyen, doğru, net bir Anadolu insanı. En büyük kahramanlık özelliği bu ve gerçekten vazgeçmiyor."

Oyuncu Salih Kalyon da "Temel"in, Türk mizah tarihine bakıldığı zaman Türk toplumunun önemli simgelerinden birisi olduğunu söyledi.

Filmde yönetmen ve oyuncularıyla Karadenizliler olarak bir araya geldiklerini ifade eden Kalyon, "Alper'in dediği gibi ben Temel'in babasıyım. İmam, camide hoca. Din adamı. Birlikte yaptığımız işi anlatmak kadar zor bir şey yok. Çünkü yönetmen burada, senarist burada, oyuncular burada ama diyorum ki seyirciler filmi izlesinler ve hep birlikte sürprizleriyle devamı gelsin." dedi.