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TİKA heyeti Guatemala'yı ziyaret etti - Son Dakika

TİKA heyeti Guatemala'yı ziyaret etti

19.02.2022 04:09
TİKA heyeti Guatemala'yı ziyaret etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) heyeti Orta Amerika ve Dominik Cumhuriyeti Sağlık Bakanları Konseyi (COMİSCA) iş birliği ile gerçekleştirilen Göçmen Sağlığı, Göçmen Nüfusunun Sağlık Zayiatlarının Azaltılmasına Katkıda Bulunulması Projesi'nin açılışı için Guatemala'yı ziyaret etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) heyeti Orta Amerika ve Dominik Cumhuriyeti Sağlık Bakanları Konseyi (COMİSCA) iş birliği ile gerçekleştirilen Göçmen Sağlığı, Göçmen Nüfusunun Sağlık Zayiatlarının Azaltılmasına Katkıda Bulunulması Projesi'nin açılışı için Guatemala'yı ziyaret etti.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin çok boyutlu dış politikası kapsamında Latin Amerika ve Karayipler açılımına bağlı olarak Orta Amerika ülkeleri ve kurumları ile son yıllarda geliştirilen ilişkiler sürecine 2017'den bu yana Türkiye Orta Amerika Entegrasyon Sisteminin (SICA) bölgedeki faaliyetlerine destek oluyor.

SICA ve COMİSCA iş birliğinde hayata geçirilen Meksika–Guatemala sınırındaki mülteci kamplarının koşullarının iyileştirilmesine odaklanan Göçmen Sağlığı: Göçmen Nüfusunun Sağlık Zayiatlarının Azaltılmasına Katkıda Bulunulması Projesi'nin açılışı yapıldı.

TİKA Meksika Ofisi Koordinatörü Fatih Abdi Çetin ve Guatemala Halk Sağlığı ve Sosyal Yardım Bakanı Francisco Coma'nın katılımıyla göçmenlere çok amaçlı çadır ve temel hijyen kitlerinin sağlandığı projeden Honduras, Guatemala, Meksika ve Belize sınırlarından geçiş yapan göçmenlerin de faydalanması için söz konusu sınırlara proje kurulumları başlatıldı.

Açılışın ardından Tarım, Hayvancılık ve Gıda Bakanı Danışmanı Yumara Soria ile Guatemala'da gerçekleştirilecek projelerin detaylarının istişare edildiği bilgisi paylaşıldı.

Ziyaretin ikinci gününde heyet, 1991'de parlamentolar arası iş birliğinden sorumlu organı olarak kurulan Orta Amerika Parlamentosunun (PARLACEN) Başkanı Guillermo Daniel Ortega Reyes'in çevrimiçi katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Ayrıca gerçekleştirilmesi planlanan projeler kapsamında Guatemala Mixco Şehri Türkiye Cumhuriyeti İlkokulu ziyaret edildi.

Toplantıya Guatemala Eyaleti Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mario Valdeavellano, Guatemala Eyaleti Yönetim Kurulu Sekreteri Iliana Calles, Yönetim Kurulu Kabine Sekreteri Beatriz Herrera ve Başkan Danışman Werner Vargas da eşlik etti.

Ziyaretin son toplantısında eğitim projelerini değerlendirmek üzere Eğitim Bakanı Claudia Patricia Ruiz Casasola de Estada, Eğitim Teknik Bakan Yardımcısı Adna Leticia Portales de Nunez, Danışman Jorge Eduardo Rodas, Eğitim Bakanlığı Ulusal ve Uluslararası İş Birliği Direktörü Oneida Beatriz, Aguilar Alfaro ve Eğitim Bakanlığı İkili Uluslararası İş Birliği Danışmanı Silvia Lorena Paz ile bir araya gelindi.

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Orta Amerika, Guatemala, Göçmen, TİKA, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat TİKA heyeti Guatemala'yı ziyaret etti - Son Dakika


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