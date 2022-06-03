Trabzon'da öğretmenlerden şiir ve müzik dinletisi - Son Dakika
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Trabzon'da öğretmenlerden şiir ve müzik dinletisi

03.06.2022 22:07
Trabzon'da öğretmenlerden şiir ve müzik dinletisi

Ortahisar ilçesinde öğretmenler tarafından düzenlenen "Öğretmenin sanat sesleri" programında, resim sergisi ile müzik ve şiir dinletisi etkinliği düzenlendi.

Ortahisar ilçesinde öğretmenler tarafından düzenlenen "Öğretmenin sanat sesleri" programında, resim sergisi ile müzik ve şiir dinletisi etkinliği düzenlendi.

Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Öğretmenin sanat sesleri" programında, kentte çeşitli okullarda görev yapan öğretmenler tarafından şiir ve müzik dinletisi sunuldu.

Programa, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, Türk Eğitim-Sen Trabzon Şube Başkanı Coşkun Dilber, MHP İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Protokol üyeleri ve katılımcılar, etkinlik kapsamında öğretmenler tarafından hazırlanan eserlerin yer aldığı resim sergisini gezdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ortahisar, Hisarcık, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da öğretmenlerden şiir ve müzik dinletisi - Son Dakika

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