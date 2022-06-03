Ortahisar ilçesinde öğretmenler tarafından düzenlenen "Öğretmenin sanat sesleri" programında, resim sergisi ile müzik ve şiir dinletisi etkinliği düzenlendi.

Kaynak: AA

Ortahisar, Hisarcık, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Trabzon'da öğretmenlerden şiir ve müzik dinletisi - Son Dakika

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