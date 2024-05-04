Trabzon'da Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Trabzon'da Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali düzenlendi

Trabzon\'da Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali düzenlendi

Trabzon'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Festivalde Antalya Devlet Tiyatrosu ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından çocuk oyunları sahnelendi. Ayrıca Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'nde moda tasarımı atölyesi düzenlendi ve atık malzemelerden 10 kostüm hazırlandı. Festivalde sergilenecek olan kostümler, daha sonra Türkiye'deki diğer festivallerde de sergilenecek.

04.05.2024 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında çeşitli etkinlikler organize edildi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen festivalin üçüncü gününde Antalya Devlet Tiyatrosu Trabzon Sanatevi Sahnesi'nde "Ağustos Parkı" adlı çocuk oyunu, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu da Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde "Yüzleşme" adlı oyunu sahneledi.

Festival programı kapsamında, Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'nde de yaratıcılık atölyesi düzenlendi.

Moda tasarımcısı Hakan Dündar, atölye çalışmasında Moda Tasarımı Bölümü öğretmen ve öğrencilerine atık malzemelerden kostüm yapımını uygulamalı olarak anlattı.

İki gün süren atölyede, dönüştürülebilir malzemelerden 10 kostüm hazırlandı.

Hakan Dündar, AA muhabirine, daha önce İstanbul'da yaptıkları çalışmayı şimdi de Trabzon'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Atölyede hazırlanan kostümlerin festival boyunca Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde sergileneceğini belirten Dündar, ardından da Türkiye'deki diğer festivallerde sergileneceğini anlattı.

Dündar, çalışmanın asıl hedefinin yaratıcılığı dışarı çıkarmak olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Atık malzemeleri sanatsal bir malzeme olarak kullanıp dönüştürmek üzerine bir çalışma. Örneğin burada kağıt bardaklar, plastik kaşıklar, çatallar, ambalaj kağıtları yani aklımıza gelebilecek her türlü yan ürün ve kullanılmış ürün malzeme olarak da kullanılıyor. Tek bir malzememiz yok, genellikle çalışma yapacak arkadaşlara etrafınızda atık ne bulursanız getirin ve onlardan bu kostümleri oluşturun diyoruz. Şu an çok güzel sonuçlar çıktı."

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü Moda Tasarımı Alan Şefi Selma Erden de öğrenciler için atölyenin çok verimli geçtiğini ifade ederek, "Öğrencilerimizden ilgi gördü bu çalışmalar. Bir kaşıktan bir çiçek oluşacağını hayal edemezdim ama böyle şeyler ortaya çıkabiliyormuş." dedi.

Festivalin bugünkü etkinlikleri, Kazakistan Astana Gençlik Tiyatrosu'nun Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde oynayacağı "Buldum, Sevdim, Kaybettim", Kayseri Devlet Tiyatrosu'nun da Erol Günaydın Kültür Merkezi'nde sahneleyeceği "Kral Üşümesi" adlı oyunlarla tamamlanacak.

Kaynak: AA

Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, Hakan Dündar, Karadeniz, Trabzon, Çocuk, Moda, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:25 Arda Güler şov yaptı, Santiago Bernabeu ayağa kalktı Arda Güler şov yaptı, Santiago Bernabeu ayağa kalktı
19:25 Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı
18:59 İstanbul’daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi
17:57 Şırnak’ta cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar akıntıya kapıldı Şırnak'ta cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar akıntıya kapıldı
15:49 5 yaşındaki Edanur, çukura düşerek ölmüştü 4 İBB çalışanı için gözaltı kararı 5 yaşındaki Edanur, çukura düşerek ölmüştü! 4 İBB çalışanı için gözaltı kararı
19:07 Böyle kutlama görülmedi Son düdük çaldı, taraftarlar sahaya indi Böyle kutlama görülmedi! Son düdük çaldı, taraftarlar sahaya indi
18:48 Antalya’daki teleferik faciasında ihmaller zinciri bilirkişi raporunda Antalya'daki teleferik faciasında ihmaller zinciri bilirkişi raporunda
18:45 Bizim çocuk ikon oldu Dortmundlu Moukoko’dan ’Arda Güler’ sevinci Bizim çocuk ikon oldu! Dortmundlu Moukoko'dan 'Arda Güler' sevinci
18:00 Nicolo Zaniolo, Galatasaray’a geri dönüyor Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a geri dönüyor
17:14 İstanbul metrolarına Filistin’e destek afişleri asıldı İstanbul metrolarına Filistin'e destek afişleri asıldı
17:02 Karadeniz’de şüpheli cisim alarmı Karadeniz'de şüpheli cisim alarmı
17:01 Acun’un takımına şok Premier Lig hayalleri suya düştü Acun'un takımına şok! Premier Lig hayalleri suya düştü
16:46 Balıkesir’de bir genç babasını öldürdü Balıkesir'de bir genç babasını öldürdü
16:42 Alanya’da öğrenci servisine saldıran şahıslar serbest bırakıldı Alanya'da öğrenci servisine saldıran şahıslar serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 20:08:23. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement