Troya Sergisi Roma'da Açıldı - Son Dakika
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Troya Sergisi Roma'da Açıldı

Troya Sergisi Roma\'da Açıldı
11.06.2026 21:28
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Troya Sergisi'nin kültürel iş birliğini güçlendirdiğini belirtti.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'nın başkenti Roma'daki Kolezyum'da 221 eserin yer aldığı Troya Sergisi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye'nin kültürel mirasını dünyanın en prestijli merkezlerinde görünür kılmaya devam edeceklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Roma programı kapsamında Kolezyum Arkeolojik Alanı'nda düzenlenen basın buluşmasında yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ersoy, 'Troya ve Roma: Antik Akdeniz Mitleri, Efsaneleri ve Hikayeleri' sergisinin Türkiye ile İtalya arasındaki kültürel iş birliğinin önemli bir sonucu olduğunu belirterek, Troya'nın insanlık tarihinin en güçlü anlatılarından biri olarak bugün dünyanın en önemli kültür merkezlerinden birinde yeniden hayat bulduğunu söyledi. Türkiye'deki 19 müzeden seçilen 221 eserin yer aldığı sergide 50 eserin ilk kez ziyaretçilerle buluştuğunu ifade eden Ersoy, Troya Atı replikasıyla birlikte Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel mirasının Roma'nın kalbinde dünya kamuoyuna sunulduğunu kaydetti.

'TROYA İLE ROMA ARASINDAKİ ORTAK HAFIZA KOLEZYUM'DA ANLATILIYOR'

Troya'nın Roma'nın kuruluş anlatısında özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ersoy, Roma'nın kurucu atası kabul edilen Aeneas'ın Troya'dan İtalya'ya uzanan yolculuğunun iki medeniyet arasında güçlü bir tarihsel ve kültürel bağ kurduğunu söyledi. Serginin yalnızca Troya Savaşı'nı değil, Troya ile Roma arasında kurulan tarihsel ve mitolojik ilişkiyi de ziyaretçilere aktardığını belirten Ersoy, MÖ 3'üncü bin yıldan Roma döneminin sonuna kadar uzanan geniş bir zaman dilimini kapsayan seçkinin Antik Akdeniz dünyasının ortak hafızasına ışık tuttuğunu ifade etti. Troya'nın yalnızca Roma'nın değil Avrupa kültürel hafızasının da kurucu anlatılarından biri olduğunu dile getiren Ersoy, Homeros'tan günümüze uzanan bu büyük mirasın farklı toplumları ortak bir tarih ve kültür etrafında buluşturduğunu söyledi.

'KOLEZYUM'DAKİ İŞ BİRLİĞİNİN TEMELİNDE GÜVEN VAR'

Geçen yıl Kolezyum'da gerçekleştirilen Göbeklitepe Sergisi'nin büyük ilgi gördüğünü hatırlatan Ersoy, söz konusu serginin milyonlarca ziyaretçiye ulaşarak Türkiye'nin kültürel değerlerinin uluslararası görünürlüğüne önemli katkı sunduğunu belirtti. Göbeklitepe ile başlayan iş birliğinin Troya Sergisi ile daha da ileri taşındığını ifade eden Ersoy, bu tür prestijli alanlarda sergi düzenlemenin yalnızca maddi imkanlarla açıklanamayacağını söyledi. İlgili kurumlar arasında güçlü ilişkiler ve karşılıklı güvenin belirleyici olduğuna dikkat çeken Ersoy, kültürel diplomasi alanında kurulan iş birliklerinin uzun vadeli sonuçlar ürettiğini kaydetti.

'TROYA SERGİSİ KÜLTÜR TURİZMİNE DE KATKI SAĞLAYACAK'

Troya Sergisi'nin de Göbeklitepe Sergisi'nin yakaladığı başarıyı sürdüreceğine inandığını belirten Ersoy, Kolezyum'un ziyaretçi profili ve bugüne kadar gördükleri ilginin bu beklentiyi desteklediğini söyledi. Bu tür uluslararası sergilerin yalnızca kültürel görünürlüğe değil, Türkiye'nin kültür turizmine ve uluslararası tanıtımına da önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Ersoy, kültürel mirasın dünyanın farklı coğrafyalarında görünür kılınmasının Türkiye'nin marka değerini güçlendirdiğini ifade etti.

'YENİ ULUSLARARASI SERGİLER YOLDA'

Türkiye'nin kültürel mirasını dünyanın en önemli müzeleri ve kültür merkezlerine taşımaya devam edeceklerini belirten Ersoy, Berlin'de devam eden Göbeklitepe ve Taş Tepeler Sergisi'nin ardından Danimarka, İngiltere, İtalya ve ABD'de yeni sergiler planlandığını açıkladı. Japonya ile bu alanda mutabakat zaptı imzalandığını, Çin ve Avusturya ile görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Ersoy, hedeflerinin Anadolu'nun binlerce yıllık birikimini daha geniş kitlelerle buluşturmak olduğunu söyledi. (DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Troya Sergisi Roma'da Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nazım Reno Nazım Reno:
    güzel haber tabi ?? ama yani ya sonuçta bu sergiler kaç kişiye ulaşıyo ?? Roma'da açıldı güzel de sonra ne oluyo değişen birşey var mı ?? herkes unutuyo zaten bir ay sonra ?? kültür turizmi falan güzel sözler ama pratikte göreceğiz işte ?? 0 0 Yanıtla
  • Aslıhan Ünal Aslıhan Ünal:
    geçen sene göbeklitepe sergisinde de aynısı olmuştu işte fotoğraflar güzel heykeller güzel ama sonunda ne değişti kimse hatırlamıyo 0 0 Yanıtla
  • Aycan Özden Market Aycan Özden Market:
    saygı kalmadı işte bu ülkede herkes kendi işine bakıyo ama kültür sanat diye konuşuyo Troya'nın ne kabarı var yahu eğer insanlar birbirine saygı duymasa bu sergiler neye yarar yani hep aynı şeyler konuşuyo devlet konuşuyo da halka yansıyo mu hiç 0 0 Yanıtla
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