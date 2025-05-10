Tunceli\'de Ters Laleler Açıyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Sultan Baba Dağı eteklerinde açan ve 20 günlük ömrü bulunan ters laleler, etkileyici güzellikleriyle doğa tutkunları ile fotoğrafçıların gezi rotasında yer alıyor.

Sarp dağların arasında kurulu Ovacık'ta, kar tabakasının eriyip doğal güzelliklerin ortaya çıkmasıyla turizm hareketlendi.

İlçede havaların iyice ısınmasıyla Sultan Baba Dağı'nın eteklerinde "ağlayan gelin" olarak bilinen ve endemik bir tür olan ters laleler açtı.

Kırmızının tonlarıyla tabiatı renklendiren laleler, şu sıralar il merkezinin yanı sıra Elazığ, Şırnak, Bingöl, Diyarbakır, Malatya, Van ve Erzincan gibi illerden ziyaretçileri ağırlıyor.

Günübirlik turlarla ilçeye gelen doğa tutkunları ve fotoğrafçılar, araçlarıyla Ağdat köyüne vardıktan sonra hazırlıklarını yapıp rotalarını ters lalelere doğru çeviriyor.

Zorlu patikalarda ilerleyen doğa tutkunları ve fotoğrafçılar, saatler süren yürüyüşlerinin sonunda lalelerin bulunduğu 1907 rakımlı alanlara ulaşıyor.

Tabiatın birçok güzelliğiyle karşılaşan doğa tutkunları ve fotoğrafçılar, boyları 1 metreye kadar uzayan laleleri cep telefonları ya da makineleriyle fotoğraflıyor.

Bitkiyi koparmanın cezası 557 bin 212 lira

Ortalama 20 günlük yaşam süresi olan ters laleleri koparanlara 557 bin 212 lira para cezası uygulanıyor.

Doğaseverlerden Caner Canerik, AA muhabirine, Tunceli'de uzun süren kış mevsiminden sonra doğanın canlandığını söyledi.

Baharın gelişiyle tabiatla iç içe vakit geçirdiğini dile getiren Canerik, hobi olarak fotoğrafçılık yapıp kentteki güzellikleri kayıt altına aldığını belirtti.

"Munzur Vadisi ve Ovacık, endemik türlerin yer aldığı bir bölge"

Şehirde birçok gezi rotasının olduğunu ifade eden Canerik, şunları kaydetti:

"Munzur Vadisi ve Ovacık, büyük oranda endemik türlerin yer aldığı bir bölge. Pülümür ve Nazımiye ilçeleri de daha çok yaban hayatının canlı olduğu alanlar. Ters laleler, daha önceki yıllarda da fotoğrafladığım bir bitki türüydü ama yine de çekiciliği sürüyor. Her sene ters laleleri ziyaret edip doğayla bütünleşmek ve fotoğraflamak hoşumuza gidiyor. Bu sene daha çok insan ve laleleri bir arada çekmeye çalıştım."

Fotoğrafçı Mehmet Karaca da ters laleleri görmek için Şırnak'tan Tunceli'ye gezmeye geldiğini anlattı.

Bölgedeki güzellikleri çok beğendiğini söyleyen Karaca, "Aracımızı belirli bir noktada bıraktıktan sonra patikadan yürüyüşe geçtik. Yolculuk yaptığımız güzergahlarda çok farklı güzelliklerle karşılaştık. Burada her yer yemyeşil ve laleler kırmızılığıyla çok güzel görünüyor. Ters lalelerin içinde bulunan ve tohum olan beyazımsı şey çok dikkatimi çekti. Bolca fotoğraf çekimleri yapıp arkadaşlarımla keyifli vakit geçirdim." dedi.