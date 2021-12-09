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Tunceli'nin yaban hayatını yaptığı minyatürlerle tanıtıyor - Son Dakika

Tunceli'nin yaban hayatını yaptığı minyatürlerle tanıtıyor

09.12.2021 11:51
Tunceli'nin yaban hayatını yaptığı minyatürlerle tanıtıyor

Tunceli'de yaşayan ev dekorasyonu uzmanı Sinan Sağol, yaptığı hediyelik "yaban keçisi minyatürleri"yle hem kentin yaban hayatı güzelliklerinin tanıtılmasına katkı sağlıyor.

Tunceli'de yaşayan ev dekorasyonu uzmanı Sinan Sağol, yaptığı hediyelik "yaban keçisi minyatürleri"yle hem kentin yaban hayatı güzelliklerinin tanıtılmasına katkı sağlıyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Bölümü mezunu olan 43 yaşındaki Sağol, ilkokul sıralarındayken resim yapmaya ilgi duydu.

Aldığı eğitimler sayesinde resim yeteneğini geliştiren Sağol, zamanla ebru sanatı, ağaç işçiliği, biblo, minyatür, magnet ve mozaik yapımı gibi çalışmalara merak sardı.

Bu alanlarla ilgili çeşitli eserler ortaya çıkaran Sağol, yaklaşık 2 yıl önce Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki eski Belediye İş Hanı'nda sanat atölyesi açtı.

Yazları inşaatlarda, kışın atölyesinde çalışıyor

Sağol, ailesinin geçimi için yazları inşaat sektöründe dekorasyoncu olarak çalışırken iş yükünün hafiflediği sonbahar ve kış dönemlerinde ise zamanının çoğunu sanatsal çalışmalarla ilgilenmeye ayırıyor.

Haftanın belirli günlerinde atölyesine gelen Sağol'un yaptığı eserler arasında ise en çok dikkati çekenler arasında yaban keçileri ve kekliklerin minyatürleri yer alıyor.

Yöre sakinlerince kutsal sayılan ve avlanması yasak olan keçileri minyatürle canlandırarak bu hayvanlar başta olmak üzere doğa sevgisi ve yaban hayatına dikkati çekmek isteyen Sağol, eserlerinin yapım aşamasında ilk olarak macun, mermer tozu, polyester ve çamurdan harç hazırlıyor.

Bu harcı daha sonra silikon kalıplara koyan Sağol, birkaç dakikalık bekleyişin sonunda kuruyan keçi minyatürlerini kalıptan çıkartarak boyuyor.

Yaban keçisi minyatürlerini hayal gücüyle modellediği doğa mekanlarında kullanan Sağol, bu sayede hem kentin doğal, kültürel ve yaban hayatı güzelliklerini tanıtıyor hem de bu eserlerin sergilendiği evlerde doğa sevgisini yaşatıyor.

Ürettiği minyatürleri satarak aile bütçesine katkı sunan Sağol, sanatsal çalışmalarıyla ilgili zaman zaman vatandaşlara da teknik ve teorik kurslar veriyor.

Ev dekorasyonu uzmanı Sinan Sağol, AA muhabirine, çocukluk yıllarında taşların üzerine resim ve ağaç dallarından objeler yaparak sanatla tanıştığını söyledi.

Zamanla bazı sanat dallarına merak sardığını ifade eden Sağol, "Uzun yıllar yağlı boya ve kara kalem resim çalışmalarıyla uğraştım. Yaklaşık 3 yıl önce de evlenerek Tunceli'ye yerleştim. Burada sanatsal çalışmaların eksik yapıldığını fark ettim. Bu eksikliği gidermek için kentte atölye açıp insanlara halk eğitim bünyesinde kurslar vermeye başladım." dedi.

Sağol, kentin yazları çevre illerden çok sayıda turist ağırladığını belirterek, "Yazın Tunceli'nin nüfusu 2 katına çıkıyor ve başka şehirden buraya gelen vatandaşların yanlarında götürebilecekleri herhangi bir süs eşyası veya hatıra yok. Ben de bu eksikliği gidermek açısından şehrin doğal, kültürel ve yaban hayatı canlılarını minyatür haline getirmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Minyatür yapımında konu aldığı yaban keçilerinin yöre sakinlerince çok sevildiğini dile getiren Sağol, şöyle konuştu:

"Yaban keçilerinin güzelliği, masumiyeti ve bizim kültürümüzde ayrıca kutsallığı var ve bu canlılarla doğal ortamlarında sürekli karşılaşıyoruz. Yaban keçisi minyatürlerini yapmadan önce bir çizim taslağı oluşturuyorum. Bu taslağı daha sonra macun ve çamur yardımıyla minyatür haline getiriyorum. Yaptığım taslak minyatürü ardından silikon kalıplar yardımıyla çoğaltıyorum. Keçi minyatürleri kuruduktan sonra gerçeğine benzeyecek şekilde boyama çalışmasını yapıyorum. Minyatürleri, taştan ve ağaçtan yaptığım doğa mekanlarına yerleştiriyorum."

Sağol, kentte belirli dönemlerde açtığı sergilerle eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunup doğa sevgisi konusunda farkındalık oluşturduğunu anlatarak, gelecekte daha farklı çalışmalar ortaya çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Tunceli'nin yaban hayatını yaptığı minyatürlerle tanıtıyor
Tunceli'nin yaban hayatını yaptığı minyatürlerle tanıtıyor
Tunceli'nin yaban hayatını yaptığı minyatürlerle tanıtıyor
Tunceli'nin yaban hayatını yaptığı minyatürlerle tanıtıyor
Tunceli'nin yaban hayatını yaptığı minyatürlerle tanıtıyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Cumhuriyet Caddesi, Tunceli, İnşaat, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tunceli'nin yaban hayatını yaptığı minyatürlerle tanıtıyor - Son Dakika


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