Türk çocuk ve gençlik edebiyatının gelenekselleşen yarışması 20. yılını kutluyor

Dijital çağda doğan çocuklar için kitap okumanın önemi her geçen gün artarken, Comfylinivg'in yayımladığı veriler günde en az 20 dakika kitap okuyan çocukların yılda yaklaşık 2 milyon yeni kelimeyle tanıştıklarına dikkat çekiyor. Türkiye'deki çocuk ve gençlik edebiyatına ivme kazandıran Tudem Edebiyat Ödülleri ise çocukları ödüllü eserlerle buluştururken, yazarlara ve yazar adaylarına da edebiyat dünyasının kapılarını aralıyor.

Kitap okumanın önemi her geçen gün artarken, konuya dair yapılan araştırmalar özellikle dijital çağda doğan çocuklar için kitap okumanın önemine dikkat çekiyor. Comfyliving'in yayımladığı verilere göre, günde en az 20 dakika kitap okuyan çocukların yılda yaklaşık 2 milyon yeni kelimeyle tanıştıkları ifade edilirken, kitap okumanın çocukların beyin ve dil gelişimi üzerindeki olumlu etkilerinin de altı çiziliyor. Türkiye'deki çocuk ve gençlik edebiyatına özgün eserler kazandırmak amacıyla TUDEM Yayın Grubu tarafından bu yıl yirmincisi düzenlenen Tudem Edebiyat Ödülleri ise çocuklara beğeniyle okuyacakları yeni kitaplarla buluştururken, yazarlara ve yazar adaylarına da edebiyat dünyasının kapılarını aralıyor. Başvuruların 1 Kasım 2022 tarihine kadar süreceği yarışmanın jürisinde, geçtiğimiz yıllarda Tudem Edebiyat Ödülleri'nde roman dalında "birincilik" kazanan yazarlardan Güzin Öztürk, Hanzade Servi, Koray Avcı Çakman, Mavisel Yener ve Miyase Sertbarut yer alıyor.

BAŞVURULAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Gelenekselleşen yarışma için başvuruların devam ettiğini belirten jüri üyelerinden Hanzade Servi, bu yılki Tudem Edebiyat Ödülleri'ne katılacak yazarlar için, "Yarışmaya katılırken, elinizde iyi bir kitap olduğunu bilmelisiniz. Bu da yazardan önce eleştirel bir okur olmayı gerektirir. Kitabınızı heyecanla okuyacağınız hale getirin. ve şartnameye dikkat edin. Muhteşem dosyanızın, sırf rumuz eklemeyi unuttuğunuz için elenmesini istemezsiniz" dedi.

Süreci değerlendiren Koray Avcı Çakman ise "Seçici kurul üyeleri, eserleri detaylıca okuyup her birini 100 üzerinden puanlar. Yarışma koordinasyon ekibinin belirleyeceği bir tarihte, muhtemelen yeni yılın ilk aylarında, jüri üyeleri bir araya gelerek verdikleri puanları, eserler hakkındaki görüşlerini paylaşır. Toplantıda yapılan değerlendirmelerin ardından, dereceye giren eserler oy çokluğuyla belirlenir" diye konuştu.

YAZARLAR YARIŞMALAR ARACILIĞIYLA MOTİVASYON KAZANIYOR!

Yarışmalarına katılmanın yazarların motivasyonunu artırdığını aktaran jüri üyelerinden Miyase Sertbarut, "Edebiyat yarışmalarına katılmak insana yazma motivasyonu verir ve bir disiplin sağlar. Tudem Yayın Grubu gibi güçlü edebiyat eserleriyle öne çıkmış bir yayınevinin yarışmasından ödül almak ise ciddi anlamda onaylanmak demektir. Bilinirliğiniz artar, daha fazla okura ulaşma şansınız olur" dedi.

Güzin Öztürk ise "Tudem Edebiyat Ödülleri bir okur olarak içinde bulunduğum edebiyat dünyasına yazar olarak da girmemi sağladı. Yazabileceğime olan inancımı artırdı. Ödülü aldığımı öğrendikten sonra mutluluktan uzun süre bulutların üstünden inemedim. Yarışmaya katıldığım güne kadar roman yazmayı denememiş biri olarak bu ödül benim için çok yüreklendirici oldu" açıklamasında bulundu.

ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATIMIZA RENK KATIYOR

Mavisel Yener ise Tudem Edebiyat Ödülleri'nin çocuk ve gençlik edebiyatımızdaki önemini şu şekilde değerlendirdi:

"Bu yarışma çocuk edebiyatına bol oksijenli bir iklim sağlamakla kalmıyor, pek çok nitelikli eserle de farklı bir soluk getiriyor. Yazarlar Türkçenin güzel ve sanatsal kullanımını sergileyebilirken, çocuklar da estetik, düşünsel ve duygusal refleks kazanacakları yapıtlarla tanışma olanağı buluyor. Yarışmanın önemi sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Çünkü bu kitaplarla büyüyen çocuklar yarının nitelikli okurları ve yazarları olacaklar."