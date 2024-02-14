Türkiye\'de eğitim alan Kolombiyalı mezunlar Bogota\'da buluştu

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Türkiye'de çeşitli alanlarda eğitim alan ve mezun olduktan sonra ülkelerinde kariyerlerine devam eden Türkiye mezunu Kolombiyalılar, başkent Bogota'da bir araya geldi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ev sahipliğinde düzenlenen "Kolombiyalı Türkiye Mezunları Buluşması"na, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, TMV Kolombiya Temsilcisi Doç. Dr. Öner Buçukcu ve Türkiye'de eğitim almış Kolombiyalı mezunlar katıldı.

Kolombiya, Latin Amerika ülkeleri içinde Türkiye Bursları'na en çok başvuru yapan ülkeler arasında yer alıyor.

YTB'nin verilerine göre, 2012'den bu yana burslardan faydalanmak amacıyla 2 bin 916 Kolombiyalı başvurdu.

Kolombiya'nın birçok bölgesinden yapılan başvurular sonucunda mühendislik ve sosyal bilimler dahil her alanda toplamda 200 kişiye burs verildi.

Halen Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki üniversitelerde Türkiye Bursları ile eğitimine 30 Kolombiyalı öğrenci devam ediyor.

YTB, Kolombiyalı Türkiye mezunlarının ilk kez başkent Bogota'da düzenlenen etkinlik kapsamında buluştuğunu bildirdi.

"Türkiye Bursları'nın eğitim vermesinin ötesinde bir amacı var"

Büyükelçi Sun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Bursları'ndan mezun Kolombiyalılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kolombiya'daki büyükelçilik görevine başladığından beri bazı mezunlarla konuştuğunu belirten Sun, "Bir kısmıyla bu etkinlik vesilesiyle tanıştım ve çok mutlu oldum. Türkiye Bursları'nın eğitim vermesinin ötesinde bir amacı var." ifadesini kullandı.

Sun, "Ne kadar başvuru o kadar Türkiye dostumuz olacak." sözleriyle Kolombiyalıların Türkiye Bursları'na daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu yeni Türkiye sevdalısı anlamına gelir. Uzak coğrafyalarda ülkemizi seven ve tanıyan öğrencilerin ifade ettiği gibi 'Türkiye benim ikinci evim oldu' cümlesini duymak beni çok mutlu etti." diye konuştu.

Organizasyonu gerçekleştiren TMV Kolombiya Temsilcisi Buçukcu'ya ve katılımcılara teşekkür eden Sun, Türkiye Mezunu Kolombiyalılarla birlikteliği daha da güçlendirmek istediklerini söyledi.

Kolombiyalı mezunlar, "Türkiye anılarını paylaştı"

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunu Jose Luis Sandoval da Türkiye'yi tanıdıktan sonra hayatının "tamamen" değiştiğini belirtti.

Mezun olduktan sonra uluslararası şirkette web tasarımı uzmanı olarak çalışmaya başlayan Sandoval, "Türkiye'de çok şehir gezdik ve çok fazla arkadaş edindim. Ailem halen orada yaşıyor. Farklı bir kültür ve farklı bir ülke gördüm. Yani kısacası yaşama şeklim ve gördüklerim, hayatımı tümden değiştirdi." dedi.

"Türkiye'de aşık oldum, eşim Türk"

Akdeniz Üniversitesi İktisat bölümü mezunu Diego Rodriguez de "Antalya, Akdeniz'deki en güzel şehir ve yaşamak için bence harika bir yer. Türkiye'yi tanımak için çok şehir gezdim ve Türkiye'de aşık oldum, eşim Türk." şeklinde konuştu.

"Türkiye benim için ikinci aile ve ikinci evim gibi oldu"

Kocaeli Üniversitesinden mezun Edison Agela, Türkiye'ye duyduğu sevginin altını çizerek, "Bütün sevdiklerimi ve ailemi burada bırakıp Türkiye'ye gittim. İlk zamanlar elbette farklı din ve kültür, tabii ki zor oldu ancak zamanla Türkiye benim için ikinci aile ve ikinci evim gibi oldu." ifadesini kullandı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde Uluslararası Güvenlik ve Terörizm alanında yüksek lisans yapan David Moreno, kendisine bu fırsatı sunan Türkiye'ye teşekkür ederek, "Çünkü benim hayatımı değiştirdiniz." dedi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Uluslararası İlişkiler mezunu Melisa Tintana, Türkiye'de eğitim görmekten ve Türk insanını tanımaktan ötürü "son derece mutlu" olduğunu söyledi.

"Benim hayatım Türkiye'den önce ve Türkiye'den sonra değişti"

Erciyes Üniversitesinden mezun Hector Garzon ise hayatındaki önemli kararların Türkiye'yi tanıdıktan sonra vuku bulduğunu anlatarak, "Benim hayatım Türkiye'den önce ve Türkiye'den sonra değişti. Şimdi geçmişe bakıyorum, her şey Türkiye'den esinlenerek oldu. Benim eşim ve benim işim, Türkiye'yi tanıdıktan sonra oldu." dedi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde doktora yapan Nestor Medina ise Türkiye'deki ilk zamanlarında zorluklar yaşadığını ancak zamanla Türkiye'de edindiği arkadaşlıktan ve gezdiği kentlerden "büyük keyif" aldığını kaydetti.

"Türkiye'ye aşık oldum ve Türk dizilerini izlemeye başladım"

Kocaeli Üniversitesinden mezun Valeria Tilashenko da Türkiye burslarına son gün başvurduğunu hatırlatarak, "Türkiye'ye aşık oldum ve Türk dizilerini izlemeye başladım." ifadesini kullandı.

Sakarya Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans yapan ve halihazırda Kolombiya Dışişleri Bakanlığında çalışan Sebastian Ballen, Osmanlı İmparatorluğu hakkında birkaç araştırma yaptıktan sonra Türkiye Bursları'na başvurduğunu söyledi.

Türkiye'de çok sayıda şehri gezdiğini belirten Ballen, Türkçe konuşabilme ve Türk kültürünü tanıma olanağını kendisine sunan Türkiye'ye teşekkür etti.