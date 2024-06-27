Türkiye Kültür Yolu Festivali Van'da başlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Türkiye Kültür Yolu Festivali Van'da başlıyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali Van\'da başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin altıncı durağı Van'da, 9 gün boyunca düzenlenecek etkinliklerle 1 milyon katılımcı sayısına ulaşılması hedefleniyor. Van'da gerçekleştirilecek festivalde konserler, tiyatrolar, opera gösterileri, sergiler, atölyeler, söyleşiler ve gastronomi deneyimleri gibi 500'ün üstünde etkinlik yer alacak. Festivalin kentimize olumlu etkileri olacak ve kentin marka değerine katkıda bulunacak.

27.06.2024 11:43
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin altıncı durağı Van'da, 9 gün boyunca düzenlenecek etkinliklerle 1 milyon katılımcı sayısına ulaşılması hedefleniyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali heyecanı Adana, Şanlıurfa, Bursa, Samsun ve Trabzon'un ardından 29 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Van'da yaşanacak.

Bu yıl festival rotasına dahil edilen kentte, 9 gün boyunca konserler, tiyatrolar, opera gösterileri, sergiler, atölyeler, söyleşiler ve gastronomi deneyimleri gibi 500'ün üstünde etkinlik gerçekleştirilecek.

Ünlü sanatçıların konser vereceği, söyleşilere katılacağı Van'da, festival için hazırlıklar son aşamaya geldi.

Etkinliklerin yapılacağı Atatürk Kültür Parkı'nda dev sahne kuruldu, kentin birçok noktasına festivalin tanıtımının yapıldığı afişler asıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin, AA muhabirine, festival ruhunu sanatseverlerle buluşturacak "Van Kültür Yolu Festivali"nin kentin marka değerine de katkıda bulunacağını söyledi.

Yediden yetmişe herkese hitap eden çok renkli bir festival programının hazırlandığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Türkiye Kültür Yolu Festivali, ulusal ve uluslararası etkinliklerin niteliği, niceliği ve çeşitliliği ile bu alanda bilinen en kapsamlı festival olma özelliğini taşıyor. Festivallerin 2024 yılı programına ilimiz dahil edildi. Tanıtım çalışması kapsamına giren ve önemli bir turist çekim unsuru olan festivalin kentimize olumlu etkileri olacak. Konserler, söyleşiler, sergiler, çocuklar için çeşitli etkinlikler, gastronomi turları, çeşitli branşlarla ilgili atölyelerle halkımızı çok keyifli ve eğlenceli bir program bekliyor."

Festival için çok zengin bir içeriğin hazırlandığını dile getiren Şahin, "Yaklaşık 1 milyon katılımcı sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Hazırlıklarımız devam ediyor. Mekan ve alan düzenlemeleri, program içerikleriyle ilgili planlamalar yapıldı." dedi.

Şahin, vatandaşları konser ve diğer etkinliklere davet ederek, "Festivalden dolayı otellerimizin doluluk oranı iyi düzeyde ve talepler artıyor. 2025'te de festivalimiz yapılacak. Halkımızın bu etkinliği sahiplenmesi ve desteklemesi önemlidir. Bu yıl 16 ilimizde yapılacak olan festivaller dünyanın kapsamlı, saygın kültür ve sanat projelerinden biri." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Türkiye Kültür Yolu Festivali Van'da başlıyor - Son Dakika

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