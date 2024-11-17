Türkiye'nin İlk 'Adli Narsisizm' Kitabı Yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Türkiye'nin İlk 'Adli Narsisizm' Kitabı Yayınlandı

Geniş Video İzle

Cumhuriyet Savcısı Mustafa Öztürk ve Akgün Bilgin, adli narsisizm konusunu ele alan kitabı yazdı.

17.11.2024 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Savcısı'nın kaleminden ilk ve tek 'Adli Narsisizim' kitabı

İSTANBUL - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Mustafa Öztürk, hukuk araştırmacısı Akgün Bilgin ile birlikte, Türkiye'nin ilk ve tek suçlu profili kitabı olan 'Adli Narsisizm'e imza attı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Mustafa Öztürk, hukuk araştırmacısı Akgün Bilgin ile birlikte 680 sayfalık bir kitap yazdı. 'Adli Narsisizm' isimli kitap, narsistik kişilik bozukluğu olan veya buna meyilli kişilerin, 'neden, nasıl, nerede ve ne zaman' suçluluk duygusuna sahip olabileceği, suç türlerinde karakteristik özellikleri ve bıraktığı izleri, adli soruşturma ve kovuşturma aşamalarında adaletin seyrini veya işleyişini nasıl saptırdıklarına dair bilimsel cevapları içeriyor. Bu alanda Türkiye'de ele alınmış ilk ve tek kitap olma özelliği taşıyan 'Adli Narsisizm', hukukçulara ve vatandaşlara rehberlik edecek bilgiler sunuyor.

"Dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarının temeli 'narsistlik'"

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Mustafa Öztürk, "Ceza ve hukuk uygulamasında 'Adli Narsisizim' diye başlıkla çıkardığımız bu eserin Narsisizm hukuku ve narsistik suçlarla ilgili dünyada ele alınmış tek eserdir. Bu eserin çok popüler konu olan Narsisizm ile adli narsisizmi birleştirmemiz hukuk dünyasında da büyük bir etki uyandırdı. Narsistik suçların ne tür suçlar olduğunu tespit ettik. Patolojik Narsist ne tür suçlar işliyor? Başta dolandırıcılık, sahtecilik suçları, cinsel suçlar, casusluk suçları, hakaret ve tehdit, uyuşturucu suçları. Araştırmalarımız bu kişilerin önemli bir yüzdesinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu, yüzde 95'inden fazlasının aldattığını ortaya çıkardı. Özellikle dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarının temelinde narsistik bireylerin, maske takıp kendini gizleyerek sadece kendilerini değil başkalarını da kullanarak menfaat temin ettiklerini anlattık. Narsistlerin en büyük özelliklerinden birisi, menfaatlerine düşkünler. Günümüzde bu tür suçlar çok işleniyor. Bu tip insanlar, zavallı insanları kullanarak manipüle ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Narsistler, suç işlemeye en yakın kişilerdir"

Kitabın ortak yazarı Hukuk Araştırmacısı ve Suçlu Profili Uzmanı Akgün Bilgin, "Kişilik bozukluğunun, dürtülerin, içgüdülerin, arzuların ve fantezilerin sosyal adalete ve ceza adaletine verdiği zararlar bulunmaktadır. Bunlardan biri de narsisizmdir. Günümüzde 'narsist' kirli kelimesi, 'narsisizm spektrumu' ise toplumumuzun önde gelen nevrozu olarak görülmektedir. Yıkıcı olan da çoğunluğun diğer çoğunluğu 'narsist' zannettiği için herkesin bu kavramsal açıklamalardan rahatsız olmaması ve 'narsisizm'in sosyal adalete ve ceza adaletine verdiği zararların bilinmemesidir. Oysa narsistler, suç işlemeye en yakın kişilerdir" dedi.

"Türkiye'nin ilk ve tek suçlu profili kitabı"

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi ülkelerde patolojik narsistler ile diğer narsist insanların ceza muhakemeleri kanunlarına göre önleyici tedbirlere, özel soruşturma ve yargılama usullerine tabi tutulduğunu kaydeden Bilgin, "Adli Narsisizm kitabı bu alanda dünyanın ilk ve tek Viktimoloji kitabıdır. Kitap Türkiye haricinde Almanya'da Almanca olarak yayınlandı ve yakında Amerika Birleşik Devletleri'nde İngilizce olarak piyasaya çıkacak. Bu kitap aynı zamanda narsist suçluların, suç işleme öncesi hazırlık aşamasında, suç işlerken ve suç sonrası kovuşturma aşamasında adaletin seyrini saptırma konusunda beyin haritalamasının yapıldığı Türkiye'nin ilk ve tek suçlu profili kitabıdır" şeklinde konuştu.

Türkiye\'nin İlk \'Adli Narsisizm\' Kitabı Yayınlandı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcısı, Mustafa Öztürk, Kültür Sanat, İstanbul, Türkiye, Eğitim, Sağlık, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye'nin İlk 'Adli Narsisizm' Kitabı Yayınlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:03 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı
12:47 Erdoğan’dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun Erdoğan'dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun
12:14 Tağşiş listesinde yer alan peynir markasından konkordato kararı Tağşiş listesinde yer alan peynir markasından konkordato kararı
16:18 Türkiye’de yalnızca 600 kişinin yaşadığı Ormana, “Dünyanın En İyi Turizm Köyü“ seçildi Türkiye'de yalnızca 600 kişinin yaşadığı Ormana, "Dünyanın En İyi Turizm Köyü" seçildi
15 Kas CHP’li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti CHP'li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti
10:33 Bursa’da motosiklet sürücüsünden polise yumruklu saldırı Bursa'da motosiklet sürücüsünden polise yumruklu saldırı
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
09:35 ’’Mike Tyson kazanır’’ iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı ''Mike Tyson kazanır'' iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:58 Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı
08:46 Tarihi maçı kazanan Jake Paul’dan maça damga vuran hareket Tarihi maçı kazanan Jake Paul'dan maça damga vuran hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 14:15:32. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin İlk 'Adli Narsisizm' Kitabı Yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.