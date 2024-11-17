Türkiye\'nin İlk \'Adli Narsisizm\' Kitabı Yayınlandı

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Cumhuriyet Savcısı'nın kaleminden ilk ve tek 'Adli Narsisizim' kitabı

İSTANBUL - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Mustafa Öztürk, hukuk araştırmacısı Akgün Bilgin ile birlikte, Türkiye'nin ilk ve tek suçlu profili kitabı olan 'Adli Narsisizm'e imza attı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Mustafa Öztürk, hukuk araştırmacısı Akgün Bilgin ile birlikte 680 sayfalık bir kitap yazdı. 'Adli Narsisizm' isimli kitap, narsistik kişilik bozukluğu olan veya buna meyilli kişilerin, 'neden, nasıl, nerede ve ne zaman' suçluluk duygusuna sahip olabileceği, suç türlerinde karakteristik özellikleri ve bıraktığı izleri, adli soruşturma ve kovuşturma aşamalarında adaletin seyrini veya işleyişini nasıl saptırdıklarına dair bilimsel cevapları içeriyor. Bu alanda Türkiye'de ele alınmış ilk ve tek kitap olma özelliği taşıyan 'Adli Narsisizm', hukukçulara ve vatandaşlara rehberlik edecek bilgiler sunuyor.

"Dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarının temeli 'narsistlik'"

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Mustafa Öztürk, "Ceza ve hukuk uygulamasında 'Adli Narsisizim' diye başlıkla çıkardığımız bu eserin Narsisizm hukuku ve narsistik suçlarla ilgili dünyada ele alınmış tek eserdir. Bu eserin çok popüler konu olan Narsisizm ile adli narsisizmi birleştirmemiz hukuk dünyasında da büyük bir etki uyandırdı. Narsistik suçların ne tür suçlar olduğunu tespit ettik. Patolojik Narsist ne tür suçlar işliyor? Başta dolandırıcılık, sahtecilik suçları, cinsel suçlar, casusluk suçları, hakaret ve tehdit, uyuşturucu suçları. Araştırmalarımız bu kişilerin önemli bir yüzdesinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu, yüzde 95'inden fazlasının aldattığını ortaya çıkardı. Özellikle dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarının temelinde narsistik bireylerin, maske takıp kendini gizleyerek sadece kendilerini değil başkalarını da kullanarak menfaat temin ettiklerini anlattık. Narsistlerin en büyük özelliklerinden birisi, menfaatlerine düşkünler. Günümüzde bu tür suçlar çok işleniyor. Bu tip insanlar, zavallı insanları kullanarak manipüle ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Narsistler, suç işlemeye en yakın kişilerdir"

Kitabın ortak yazarı Hukuk Araştırmacısı ve Suçlu Profili Uzmanı Akgün Bilgin, "Kişilik bozukluğunun, dürtülerin, içgüdülerin, arzuların ve fantezilerin sosyal adalete ve ceza adaletine verdiği zararlar bulunmaktadır. Bunlardan biri de narsisizmdir. Günümüzde 'narsist' kirli kelimesi, 'narsisizm spektrumu' ise toplumumuzun önde gelen nevrozu olarak görülmektedir. Yıkıcı olan da çoğunluğun diğer çoğunluğu 'narsist' zannettiği için herkesin bu kavramsal açıklamalardan rahatsız olmaması ve 'narsisizm'in sosyal adalete ve ceza adaletine verdiği zararların bilinmemesidir. Oysa narsistler, suç işlemeye en yakın kişilerdir" dedi.

"Türkiye'nin ilk ve tek suçlu profili kitabı"

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi ülkelerde patolojik narsistler ile diğer narsist insanların ceza muhakemeleri kanunlarına göre önleyici tedbirlere, özel soruşturma ve yargılama usullerine tabi tutulduğunu kaydeden Bilgin, "Adli Narsisizm kitabı bu alanda dünyanın ilk ve tek Viktimoloji kitabıdır. Kitap Türkiye haricinde Almanya'da Almanca olarak yayınlandı ve yakında Amerika Birleşik Devletleri'nde İngilizce olarak piyasaya çıkacak. Bu kitap aynı zamanda narsist suçluların, suç işleme öncesi hazırlık aşamasında, suç işlerken ve suç sonrası kovuşturma aşamasında adaletin seyrini saptırma konusunda beyin haritalamasının yapıldığı Türkiye'nin ilk ve tek suçlu profili kitabıdır" şeklinde konuştu.