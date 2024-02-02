Türkiye\'ye Geri Getirilen 42 Eser Antalya Müzesi\'nde Sergilendi

TÜRKİYE'den 1960'lı yıllarda ABD'ye kaçırılan 41, İngiltere'ye kaçırılan 1 olmak üzere toplam 42 eser Türkiye'ye geri getirildi. Maddi değeri 61,9 milyon dolar olan eserler, Antalya Müzesi'nde ziyarete açıldı.
Çeşitli dönemlerde ABD'ye kaçırılan 41 ve İngiltere'ye kaçırılan 1 olmak üzere toplam 42 eser Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iş birliğiyle Türkiye'ye geri getirildi. 61,9 milyon dolar değerindeki eserler, Antalya Müzesi'nde sergiye açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Ethem Taş ve Kemal Çelik ile MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun'un da yer aldığı törende, eserler müzeye kazandırıldı.
Eserlerin, 1960'lı yıllarda Burdur'da bulunan Boubon Antik Kenti'nden kaçırıldığı tespit edildi. ABD'de çeşitli müzeler ve özel koleksiyonlardaki Anadolu kökenli eserlerle ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından delil toplama, arşiv araştırması, eski fotoğraf ve görsellerin tespiti gerçekleştirilip, ABD Manhattan Bölge Savcılığı ve ABD İç Güvenlik ve İstihbarat Birimi ile paylaşıldı. Yapılan soruşturmalar neticesinde iki ülke arasındaki iş birliği sayesinde eserler yurda döndü. Ayrıca bu eserlerden İngiltere'den iadesi sağlanan anıtsal bronz imparator heykeli de bir koleksiyonerden alınıp Antalya Müzesi'ne getirildi. İmparator Valerianus'a ait heykel, 2022 ve 2023 yıllarında ABD'den iadesi sağlanan İmparator Lucius Verus ve İmparator Septimius Severus'a ait heykellerle birlikte, Boubon Antik Kenti'nden çalınan heykellerden dördü de Türkiye koleksiyonlarına yeniden kazandırıldı.
NADİR ÖRNEKLER
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eserlerin getiriliş süreciyle ilgili konuştu. Eserlerin nadir bulunan örnekler olduğunu anlatan Bakan Ersoy, "ABD ve İngiltere'den getirilen 42 eserimizden 22'si idol başıdır. Bu eserler oldukça nadir bulunuyor. Sahip olduğumuz kültürel mirasın dünya yansımasını anlamak açısından oldukça güzel bir örnektir. Milattan sonra 2'nci yüzyıla tarihlenen eserler de bulunmaktadır. Yasa dışı yollarla elde edilen bu eserlerin ağırlıkla ABD'ye götürülüp müze ve koleksiyonlara satıldığı tespit edildi" diye konuştu.
ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh de Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğine dikkati çekerek, "Eski çağlardan günümüze kadar gelen bu güzel mirası ziyaret etme fırsatı bulmuş olduk. İkili anlaşmalar sayesinde bu güzel iş birliğinin sürekli devam edeceğini düşünüyorum. ABD'nin büyükelçiliği çok güzel yatırımlar yaptı. Geçmişin korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusu, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünya için önemli. Eserlerin toplam değeri 61,9 milyon dolar" dedi.
GETİRİLEN ESERLER
Getirilen eserler arasında Roma döneminden Kybele heykelciği, Minerva başı, kadın heykelciği, Minerva büstü biçimi ağırlık, Kilia tipi idol başlıkları, Terracotta kadın başı, Arakaid dönemi siyah figürlü olpe, milattan önce 6'ncı yüzyıla ait Orientalizan vazo, Kybele başı, Roma döneminden Satyr heykelciği, milattan önce 4'üncü yüzyıla ait Frig başlığı tipli bronz miğferler yer alıyor.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmek için Türkiye'ye gelecek. Kremlin Sözcüsü Peskov ziyarette Moskova-Ankara arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ile Ukrayna dahil bölgesel konuların ele alınacağını söyledi.
İspanya Liginin 22. Haftasında Real Madrid, Getafe'ye konuk oldu ve maçı 2-0 kazandı. Maçta yedek olarak kalan milli futbolcumuz Arda Güler, maç sonunda elindeki Türk Bayraklı tekmeliklerle dikkat çekti. Güler'in, maça girip gol atabilseydi yedek kulübesinin arkasındaki Fenerbahçe ve Milli takım formalı posteri göstereceği iddia edildi. Bu sezon toplamda 76 dakika süre bulabilen Güler, henüz gol veya asist katkısı yapamadı.
Muş'ta, hemzemin geçitte büyükbaş hayvan yüklü bir tırın trenle çarpışması sonucu çok sayıda hayvan telef oldu. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan bazı hayvanlar ise çevredekiler tarafından kesildi.
Şeyma Subaşı ile 3 gün 3 gece düğün yaptıktan 5 ay sonra boşanan Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, yeni bir aşka yelken açtı.
İstanbul Sultangazi'de evlenmek için para bulamadıklarını bahane eden bir çift, tabancayla bir kuyumcuyu soymaya çalıştı. Esnafın müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheliler polise teslim edildi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı Erkan B.'nin Pişkin'i tanıdığı ve çay ocağına gidip hiçbir şey söylemeden göğsünden 3 kez bıçakladığı öğrenildi. Erkan B.'nin babasının Ramazan Pişkin'in çay ocağına yakın bir yerde iş yerinin bulunduğu ve iki kişinin birbirlerini bu sebeple tanıdığı belirlendi.
İzmir'de aracına aldığı kişi tarafından silahla yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden taksi şoförü Oğuz Erge'nin cenazesi, Aydın'a götürülerek son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili konuşan bir komşu, zanlının cinayetin ardından cep telefonundan Erge'nin kızını arayarak "Baban kan kaybından ölecek, ambulansı ara" dediğini söyledi.
Uzun bir süredir hastanede tedavi gören Yazar Alev Alatlı, 79 yaşında hayatını kaybetti.
Son Dakika › Kültür Sanat › Türkiye'ye Geri Getirilen 42 Eser Antalya Müzesi'nde Sergilendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?