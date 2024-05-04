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Turuş Kaya Mezarlarında kazı ve temizleme çalışmaları başladı

ADIYAMAN - Adıyaman'da Roma ve Bizanslılar tarafından kullanılan binlerce yıllık Turuş Kaya Mezarlarının turizme kazandırılması için kazı ve temizleme çalışmaları başladı.

Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu üzerinde Kuyulu Köyü sınırlarında bulunan Turuş Kaya Mezarları'da son üç yılda yapılan temizleme ve kazı çalışmalarında 60 mezar ortaya çıkartıldı. Bu yıl Nisan ayında başlayan kazı çalışmalarında şuana kadar 2 kaya mezar ortaya çıkartılırken, mezarlar yeniden temizleniyor.

İlk kazıların 1999 yılında yapıldığı Turuş Kaya Mezarlarının temizleme ve kazı çalışmaları 2021 yılına kadar ara verilmişti. Kommagene Canlandırma Projesi ile 2021 yılında yeniden başlayan çalışmalarda şuana kadar 10 dönümlük alan temizlendi. Mezarlarının içerisindeki taş ve toprak yığınları temizleniyor. Yağmur sularının mezarlara girmesini engellemek için üstte drenaj sistemi yapılıyor. Kazı ve temizleme çalışmalarının Eylül ayına kadar sürmesi bekleniyor.

Adıyaman'ın önemli tarihi yapılarından birisi olan Turuş Kaya mezarlarının her birisinde değişik mimari ve farklı kabartmalar, bezemeler, bukranyumlar bulunuyor. Yaklaşık 2 yıllık kaya mezarların Roma ve Bizans döneminde kullanıldığı biliniyor.

Kazı ve temizleme çalışmalarının başladığını söyleyen Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Turuş Kaya Mezarlarında bu yıl kazıya başladık. 1999 yılında başlayan ve ara verilen kazılar 2021 yılında başladı. 3 yıl aralıksız devam eden kazılarda yaklaşık 10 dönüm bir alan temizliği yapıldı. Temizliğin yanında mezar odalarını ortaya çıkartıyoruz. Önceki dönemde 60 adet kaya mezarı çıkartmıştık, bu yıl ise şuana kadar 2 adet kaya mezarını ortaya çıkarttık" diye konuştu.