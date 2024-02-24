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Tuzla'da gençlerin yeni adresi: Çınar Gençlik Eğitim ve Spor Kompleksi

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi, gençlerin ve ailelerin spor, sanat ve eğitim faaliyetlerine katılabileceği Çınar Gençlik Eğitim ve Spor Kompleksi'ni hizmete açtı. 10 bin 200 metrekarelik alanda kurulan kompleks, ilçeye yeni bir cazibe merkezi kazandırdı.

Kompleksin açılış törenine Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Başkan Yazıcı, yeni dönemde ilçeye daha birçok park ve millet bahçesi yapacaklarını söyledi. Kaymakam Güney ise, kompleksin gençlerin geleceğe hazırlanmasına katkı sağlayacağını belirtti. Açılışın ardından, kompleks içinde yer alan Çınar Parkı, Sanat Merkezi, Çınar Bilgi Evi ve Çocuk Gelişim Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Yazıcı, Çınar Parkı'na ağaç dikerek gençlerle muhabbet etti.

"Tuzlamıza çok güzel bir park kazandırıldı"

Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Çocuklarımızın mutluluğunu gözlerinden okuyabiliyoruz. Kentin sıkışıklığı içinde çocuklarımızın, gençlerimizin nefes alabilecekleri; sportif, kültürel, sanatsal becerilerini geliştirebilecekleri; geleceğe daha hazır gençler olarak yetişmeleri için Tuzlamıza çok güzel bir park kazandırıldı " dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tuzlamızda 240'a yakın yeşil alan, spor salonu ve parklarımız var. 2009'dan beri yaptığımız tüm çalışmalarla 240'a çıkardık. Çok fonksiyonlu parklarımızın yanına Millet Bahçelerimizi de yapacağız. İstanbul'un ortalamasının üstünde bir yeşil alana sahipken şimdi zirveye tırmanıyoruz. Bu yeşil alanları vatandaşımıza kazandırırken çok çalışıyoruz. Burada da parkın yanı sıra bir kompleks oluştu. Gençlerimize ve çocuklarımıza hizmet verecek olan bu komplekste diksiyondan, sanat derslerine kadar gençlerimiz, zamanını güzel değerlendirecek, kendilerini de geliştirecekler. Anne-babalar da bu yeşillik imkanlarından faydalanacaklar. Tuzlamız geniş olduğu için hizmetlerimizi her mahalleye yaymaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Aydınlı, Konaşlı, Mescit Mahallesi- Orta Mahalle'ye yakın bir alanda, Şifa Mimar Sinan Mahalleleri dahil olmak üzere tüm mahallelerimizde yeni dönemimizde birçok parkı ve 4 millet bahçesini hep birlikte göreceğiz. Halkımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Çınar Gençlik Eğitim ve Spor Kompleksi, şu alanlardan oluşuyor;

Çınar Park'ta 2 çocuk oyun alanı, 360 metrelik koşu parkuru, 1 çok amaçlı saha, 50 metrelik çocuk bisiklet yolu ve bin metrekarelik dinlenme ve toplanma alanı bulunuyor.

Çınar Bilgi Evi ise 8-14 yaş arası gençlerin bilgisayar, internet, kitap, dergi ve oyun gibi imkanlardan yararlanabileceği bir merkez.

Sanat Merkezi ise, 8-25 yaş arası gençlere yönelik diksiyon, tiyatro, resim, müzik, dans gibi sanat eğitimleri verilen bir merkez.

Çocuk Gelişim Merkezi, çocukların zihinsel ve bedensel gelişimini destekleyen oyun, etkinlik, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunan bir merkez.