Tuzla'da gençlerin yeni adresi: Çınar Gençlik Eğitim ve Spor Kompleksi
İSTANBUL - Tuzla Belediyesi, gençlerin ve ailelerin spor, sanat ve eğitim faaliyetlerine katılabileceği Çınar Gençlik Eğitim ve Spor Kompleksi'ni hizmete açtı. 10 bin 200 metrekarelik alanda kurulan kompleks, ilçeye yeni bir cazibe merkezi kazandırdı.
Kompleksin açılış törenine Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Başkan Yazıcı, yeni dönemde ilçeye daha birçok park ve millet bahçesi yapacaklarını söyledi. Kaymakam Güney ise, kompleksin gençlerin geleceğe hazırlanmasına katkı sağlayacağını belirtti. Açılışın ardından, kompleks içinde yer alan Çınar Parkı, Sanat Merkezi, Çınar Bilgi Evi ve Çocuk Gelişim Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Yazıcı, Çınar Parkı'na ağaç dikerek gençlerle muhabbet etti.
"Tuzlamıza çok güzel bir park kazandırıldı"
Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Çocuklarımızın mutluluğunu gözlerinden okuyabiliyoruz. Kentin sıkışıklığı içinde çocuklarımızın, gençlerimizin nefes alabilecekleri; sportif, kültürel, sanatsal becerilerini geliştirebilecekleri; geleceğe daha hazır gençler olarak yetişmeleri için Tuzlamıza çok güzel bir park kazandırıldı " dedi.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tuzlamızda 240'a yakın yeşil alan, spor salonu ve parklarımız var. 2009'dan beri yaptığımız tüm çalışmalarla 240'a çıkardık. Çok fonksiyonlu parklarımızın yanına Millet Bahçelerimizi de yapacağız. İstanbul'un ortalamasının üstünde bir yeşil alana sahipken şimdi zirveye tırmanıyoruz. Bu yeşil alanları vatandaşımıza kazandırırken çok çalışıyoruz. Burada da parkın yanı sıra bir kompleks oluştu. Gençlerimize ve çocuklarımıza hizmet verecek olan bu komplekste diksiyondan, sanat derslerine kadar gençlerimiz, zamanını güzel değerlendirecek, kendilerini de geliştirecekler. Anne-babalar da bu yeşillik imkanlarından faydalanacaklar. Tuzlamız geniş olduğu için hizmetlerimizi her mahalleye yaymaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Aydınlı, Konaşlı, Mescit Mahallesi- Orta Mahalle'ye yakın bir alanda, Şifa Mimar Sinan Mahalleleri dahil olmak üzere tüm mahallelerimizde yeni dönemimizde birçok parkı ve 4 millet bahçesini hep birlikte göreceğiz. Halkımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
Çınar Gençlik Eğitim ve Spor Kompleksi, şu alanlardan oluşuyor;
Çınar Park'ta 2 çocuk oyun alanı, 360 metrelik koşu parkuru, 1 çok amaçlı saha, 50 metrelik çocuk bisiklet yolu ve bin metrekarelik dinlenme ve toplanma alanı bulunuyor.
Çınar Bilgi Evi ise 8-14 yaş arası gençlerin bilgisayar, internet, kitap, dergi ve oyun gibi imkanlardan yararlanabileceği bir merkez.
Sanat Merkezi ise, 8-25 yaş arası gençlere yönelik diksiyon, tiyatro, resim, müzik, dans gibi sanat eğitimleri verilen bir merkez.
Çocuk Gelişim Merkezi, çocukların zihinsel ve bedensel gelişimini destekleyen oyun, etkinlik, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunan bir merkez.
Son Dakika › Kültür Sanat › Tuzla'da gençlerin yeni adresi: Çınar Gençlik Eğitim ve Spor Kompleksi - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum, Sancaktepe'de düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, Ekrem İmamoğlu'nun Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına davet edilmediğini ve İstanbul'da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yaptığını belirtti. Kurum ayrıca, İmamoğlu'nun 5 yıldır İstanbul'a hizmet etmediğini ve polemiklerle gündemi değiştirmeye çalıştığını ifade etti.
Müslüm ve Ayla'nın yapımcısı Mustafa Uslu'nun 4,5 milyon dolar harcayarak çektiği Neşet Ertaş filmi, mirasçıların açtığı dava sonucu yayına girmeden kaldırıldı. Bankadan çektiği krediyi ve çocuklarının okul taksitini ödeyemeyen Uslu, ''İcralık oldum. Çok sevdiğim ülkemi ailemle beraber terk etmeye karar verdim'' dedi.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, tüm rakiplerini proje lansman toplantısına davet etti. Lansmana katılması beklenen isimler arasında CHP'nin adayı Mansur Yavaş da bulunuyor. Sadece DEM Parti'nin adaylarına davet gönderilmedi.
Yerel seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de araştırmalarına hız verdi. Özellikle İstanbul'da seçimi kimin kazanacağı merakla beklenirken 6 şirketin yaptığı seçim anketinin çoğunda Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un yarışı başa baş götürdüğü görüldü.
Başarılı şarkıcı Murat Dalkılıç, doğuştan gelen burnundaki sorunlar nedeniyle 9. kez ameliyat olacak. Sağlık sorunları sebebiyle konserlerini iptal etmek zorunda kalan Dalkılıç, tedavisinin devam edeceğini ve en kısa zamanda sağlıklı günlerde hayranlarıyla buluşacaklarını belirtti.
İstanbul Ümraniye'de imam nikahlı eşini ve 2 kızını öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Suat Güney, ekiplerin başarılı operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere "Bir anlık öfkeyle yaptım" dediği öğrenildi.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yamanlı Mahallesi muhtar adayı Necati Eren, seçmenlerin oyunu alabilmek için boyasız ev kalmayacak vaadiyle evleri boyamaya başladı. Kendi imkanlarıyla tedarik ettiği boyalarla mahalle halkının evlerinin dış cephelerini boyayan Eren, seçilirse bu çalışmalara devam edeceğini belirtti.
MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, seçim çalışmaları kapsamında ilçede bir dizi ziyaretlerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MHP standını ziyaret etmesine izin vermedi. İmamoğlu ve ekibinin karşısına dikilen Karaalioğlu, "Geri basın geri... Gidip pazarlık masasına oturduklarınızla demlenin" diyerek çadıra girmelerine izin vermedi. Bu anlarda iki taraf arasında da tansiyon oldukça yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 140 gündür aralıksız devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 514'e, yaralananların sayısı ise 69 bin 616'ya yükseldi. Savaşta ailesini kaybeden bir Gazzeli çocuğun cenaze namazı sırasında yaşadığı zor anlar sosyal medyada gündem oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?