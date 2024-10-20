Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Kebap Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Kebap Coşkusu

Geniş Video İzle

Adana'da düzenlenen 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde kebap kuyrukları metrelerce uzadı. Vatandaşlar kebap dumanları arasında keyifli anlar geçiriyor. Festival, hem esnafı hem de katılımcıları mutlu ediyor.

20.10.2024 10:10  Güncelleme: 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da kebap dumanları gökyüzünü kapladı

Festivalde metrelerce kebap kuyruğu

Uluslararası Adana Lezzet Festivali heyecanı sürüyor

Kebapçı Yaşar Aydın:

"Dumana gel, dumana"

ADANA - Adana'da bu sene 8.'si düzenlenen "Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde en yoğun ilgiyi kebap görüyor. Adana Kebapların dumanları adeta gökyüzünü kaplarken vatandaşların kebapçıların önünde oluşturduğu metrelerce kuyruk da dron ile görüntülendi.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Merkez Park'ta son gününde büyük bir coşkuyla devam ediyor.

Kebapçılarda kuyruk

Festival alanına Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelenler, Adana lezzetlerini tadarken, çeşitli etkinliklerde de eğlenceli vakit geçirdi. Festivalde en yoğun ilgiyse her zaman olduğu gibi Adana kebaba gösterildi.

Gökyüzünü duman kapladı

Vatandaşlar kebapçıların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ayrıca Adana Kebapların pişirildiği mangallardan çıkan dumanlar adeta gökyüzünü kapladı. Ayrıca kebapçılar önünde yaklaşık 100 metre kuyruk oluştu. Kuyruk, dron ile de görüntülendi. Festival, hem esnafı hem de vatandaşları mutlu etti.

"Adana Kebabına doyulmaz"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan kebapçı Yaşar Aydın, herkesin mutlu olduğunu belirterek, "Dumana gel, dumana diyoruz. İzdiham var. Kuyruk 100 metreyi geçti. 500 metreye doğru gidiyor. Havayı duman kapladı. Havalimanımızın buradan gitmesinin nedeni kebap dumanımızmış. Festival almış başını gidiyor. Herkes mutlu, bizler mutluyuz. Adana Kebabına doyulmaz. Sadece o öğünlük doyarsın. Adana Kebabı sabah kahvaltıda, akşam yatarken dahi yersin. Festival alanı çok güzel. Herkes yemek yediğinde mutlu oluyor" dedi.

Hatay'dan festivale gelen Mehmet Hanbay ve Hülya Hanbay çifti festivali çok beğendiklerini, kebap içinde bir süre kuyrukta beklediklerini söyledi.

"Kebap için sıra bekledik ama değdi"

Ankara'dan festivale gelip kebap yiyen Ali Carti, "Festivali çok güzel buldum. Zaten yemeğin olduğu her şey çok güzeldir. Çok beğendik. Kebap için sıra bekledik ama değdi" ifadelerini kullandı.

Festival akşam 22.00'da sona erecek.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gastronomi, Festival, Etkinlik, Güncel, Yaşam, Adana, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Kebap Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:15 Önce paylaştı sonra sildi Gülse Birsel’in Vural Çelik’e vedası tepki çekti Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti
22:00 Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek
20:53 Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı
19:50 Çete lideri Fırat Sarı’nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum
19 Eki ’Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum’ diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı 'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı
13:07 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı
12:17 Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi
12:16 Maliye’den kayıt dışı saat hamlesi 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler
11:26 Arka Sokaklar’daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü Arka Sokaklar'daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü
10:51 Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik’in cenazesine katılmadı Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı
10:33 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı
09:55 Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu’ya sıçradı Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’dan ihbarlar geliyor Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçradı! Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'dan ihbarlar geliyor
09:53 Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış
09:46 Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaretten“ soruşturma başlatıldı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı
09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 04:06:49. #1.12#
SON DAKİKA: Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Kebap Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.