Uluslararası Piyano Yarışması'nda finalistler 15 Kasım'da AKM'de sahne alacak - Son Dakika
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Uluslararası Piyano Yarışması'nda finalistler 15 Kasım'da AKM'de sahne alacak

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Uluslararası Piyano Yarışması\'nda finalistler 15 Kasım\'da AKM\'de sahne alacak
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Uluslararası Piyano Yarışması\'nda finalistler 15 Kasım\'da AKM\'de sahne alacak
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İstanbul Orchestra'Sion Uluslararası Piyano Yarışması'nın final gecesi 15 Kasım saat 20.00'de AKM Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek. Finale kalan genç piyanistler, Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Orchestra'Sion ile ödül töreni öncesi performanslarını sunacak.

Dünya genelinden genç piyanistleri Türkiye'nin yetenekli müzisyenleriyle aynı sahnede buluşturan 7. İstanbul Orchestra'Sion Uluslararası Piyano Yarışması, sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Final gecesi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılacak olan yarışmanın finalistleri, 15 Kasım'da Orchestra'Sion eşliğinde sahne alarak ödüller için performanslarını sergileyecek.

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi tarafından 2013'ten bu yana iki yılda bir düzenlenen organizasyon, uluslararası düzeydeki profesyonel müzisyenleri bir araya getiriyor. Etkinlik, Türkiye'nin genç müzisyenlerini dünya sahnesiyle buluştururken İstanbul'u klasik müziğin önemli merkezlerinden biri konumuna taşıyor.

JÜRİDE DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Sanat direktörlüğünü Jean-Yves Clément'ın üstlendiği yarışmanın jüri kadrosunda Geoffroy Couteau, Gülsin Onay, Denis Pascal, Joseph Moog, Juliette Journaux ve Toros Can gibi uluslararası saygınlığa sahip isimler bulunuyor. Organizasyon, bir rekabet ortamının ötesinde genç piyanistleri keşfetmeyi ve desteklemeyi amaçlıyor.

FİNAL AKM'DE GERÇEKLEŞECEK

Dört turdan oluşan ve bir hafta süren yarışmanın ilk üç turu Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi'nde yapılacak. Büyük final ise 15 Kasım saat 20.00'de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Final gecesinde finale kalan genç piyanistler, Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Orchestra'Sion eşliğinde sahne alacak. Performansların ardından düzenlenecek ödül töreniyle yarışmanın kazananları ilan edilecek.

Kaynak: DHA
Kültür SanatİstanbulEğitimMüzikAKMSon Dakika

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