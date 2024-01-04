 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı

Beynindeki pıhtı nedeniyle 64 yaşında hayata veda eden Yedi Numara ve Züğürt Ağa gibi dizilerinin efsane yönetmeni Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı. Törene sinema dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

04.01.2024 - 15:09,  Güncelleme: 17:07
Abone Ol

Şehnaz Tango, Yedi Numara, Sıcak Saatler, Elimi Bırakma, Güneşin Kızları ve Benim Güzel Ailem gibi dizilerin yönetmenliğini üstlenen Sadullah Celen, 64 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü yönetmen sinema dünyasından birçok ismin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM TÖRENDE YERİNİ ALDI

Beynine pıhtı atması sonucu hayatını kaybettiği öğrenilen Celen'in cenazesi, Bostanlı Beşikçioğlu Camisi avlusuna getirildi. Yönetmen Taner Akvardar, Onur Tan ve oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da aralarında yer aldığı sinema dünyasından isimlerin katıldığı cenaze töreninde Celen'in yakınları, taziyeleri kabul etti.

Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Celen'in naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Altındağ Kokluca Mezarlığına defnedildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümünden mezun olan Sadullah Celen'in birçok belgeselin yanı sıra "Yedi Numara", "Şehnaz Tango" gibi ünlü yapımlarda da imzası bulunuyor.

Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: AA
YORUMLAR

Karşıyaka, Yönetmen, İzmir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


16:21
Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
16:19
Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
15:46
İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40
Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35
Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
15:09
Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı
14:48
İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı

Son Dakika
15:09 Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı
16:19 Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
16:21 Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
15:46 İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40 Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35 Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
14:48 İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı
14:46 Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38 Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 17:08:54. #1.13#
SON DAKİKA: Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement