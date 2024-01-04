Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı

Şehnaz Tango, Yedi Numara, Sıcak Saatler, Elimi Bırakma, Güneşin Kızları ve Benim Güzel Ailem gibi dizilerin yönetmenliğini üstlenen Sadullah Celen, 64 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü yönetmen sinema dünyasından birçok ismin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM TÖRENDE YERİNİ ALDI

Beynine pıhtı atması sonucu hayatını kaybettiği öğrenilen Celen'in cenazesi, Bostanlı Beşikçioğlu Camisi avlusuna getirildi. Yönetmen Taner Akvardar, Onur Tan ve oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da aralarında yer aldığı sinema dünyasından isimlerin katıldığı cenaze töreninde Celen'in yakınları, taziyeleri kabul etti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Celen'in naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Altındağ Kokluca Mezarlığına defnedildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümünden mezun olan Sadullah Celen'in birçok belgeselin yanı sıra "Yedi Numara", "Şehnaz Tango" gibi ünlü yapımlarda da imzası bulunuyor.