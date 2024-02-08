Yol çalışması sırasında bulunan 10-16 milyon yıllık ağaç fosilleri koruma altına alındı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yol çalışması sırasında bulunan 10-16 milyon yıllık ağaç fosilleri koruma altına alındı

Uşak'ın Banaz ilçesinde yol yapımı sırasında bulunan ve 10 ila 16 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edilen 2 ağaç fosili koruma altına alındı. Fosiller, Uşak Üniversitesi öğrencisi ve öğretmeni tarafından fark edildi ve İstanbul Üniversitesi'nde yapılan incelemeler sonucunda çamgillere ait olduğu belirlendi. Bu nadir fosiller, Türkiye'de yaklaşık 10-15 noktada bulunuyor ve geçmiş iklim ve coğrafi özellikler hakkında bilgi sağlıyor.

08.02.2024 11:27  Güncelleme: 17:21
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Uşak'ın Banaz ilçesinde yol yapımı sırasında bulunan ve 10 ila 16 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edilen 2 ağaç fosili koruma altına alındı.

Ayrancı köyü yakınlarındaki orman kesim sahasında yol yapımı sırasında, üst tabakasının bir bölümü taşlaşmış iki ağaç kalıntısı bulundu. Aynı köyde yaşayan Uşak Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencisi Onur Erdem ile Uşak Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selahattin Polat, kalıntıların çıktığı bölgede incelemelerde bulundu.

NUMUNELER CERRAHPAŞA'YA GÖNDERİLDİ

Kalıntılardan alınan numuneler İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesine gönderildi. Burada yapılan incelemelerde kalıntıların 10 ila 16 milyon yıl öncesine ait çamgillere ait ağaç fosilleri olduğu belirlendi. Ağaç fosilleri bölgeden alınarak Banaz Orman İşletme Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.

Yol yapımı sırasında bulunan 10-16 milyon yıllık ağaç fosilleri koruma altına alındı

"10-16 MİLYON YIL ÖNCESİNE AİT"

Doç. Dr. Selahattin Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağaç fosillerinin 2023 yılının Ekim ayında bölgede öğrencisi Onur Erdem tarafından fark edildiğini söyledi. Fosillerin birinin 85 santimetre uzunluğunda, 65 santimetre çapında, diğerinin de 60 santimetre uzunluğunda, 58 santimetre çapında olduğunu aktaran Polat, "Bu fosillerin günümüzden 10 milyon ila 16 milyon yıl öncesine ait olduğunu tespit ettik. Burada fosillerin oluşmasının en büyük sebebi, Uşak'ın kuzeyinde Elmadağ volkanı diye nitelendirdiğimiz bir volkanik kütlemiz var. Bu volkanik kütle 17 milyon yıl önce faaliyetine başlıyor ve bu volkandan çıkan volkan külü, volkan kumu gibi çeşitli malzemeler bu ağaçların üzerine gelerek kapatıyor. Kapattıktan sonra da fosilleşme olayı meydana geliyor." dedi.

Yol yapımı sırasında bulunan 10-16 milyon yıllık ağaç fosilleri koruma altına alındı

"NADİR OLUŞUMLAR BUNLAR"

Türkiye'de bu tip fosillerin yaklaşık 10-15 noktada bulunduğunu aktaran Polat, sözlerine şöyle devam etti: "10 ila 16 milyon yıl öncesinde iklimin nasıl olduğunu, hangi ağaç türlerinin burada yaşadığını yani eski coğrafi özellikleri bu fosiller sayesinde tespit edebiliyoruz. Nadir oluşumlar bunlar. Çok nadir olarak Türkiye'de bulunuyor bu ağaç fosilleri. Dünyada da bu şekilde. Bir diğer özelliği de bazı ağaç türleri günümüzde yaşamıyor. Bu yaşamayan ağaçlardan hareketle geçmişin iklim özellikleri, coğrafi şartları hakkında detaylı bilgi elde edebiliyoruz."

Polat, ağaç fosillerinin çamgillere ait olduğunu tespit ettiklerini fakat hangi ağaç türü olduğunu henüz belirleyemediklerini sözlerine ekledi. Fosillerin eğitim ve jeoturizm açısından da önemli olduğuna değinen Polat, bu tip fosillerin geçmişe ışık tutması açısından korunması gerektiğini belirtti.

Yol yapımı sırasında bulunan 10-16 milyon yıllık ağaç fosilleri koruma altına alındı
Yol çalışması sırasında bulunan 10-16 milyon yıllık ağaç fosilleri koruma altına alındı
Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • DertLiiii: atın sobaya yansın ne işe yarıcak daha hiç yoktan ısınırsınız. 8 29 Yanıtla
  • Mustafa Okur: Millet geçim derdinde bunlar ağaç derdinde . 2 20 Yanıtla
  • Fatih KEŞ: 10 - 16 milyon yıllık ağaç kusura bakmayın da tozu bile kalmaz ağaç çürüyen bir malzeme kaya taş desen hadi neyse benim nu konuda aklıma pek yatmadı ama yine de bilim adamlarına saygımdan dolayı bu konuda iyi bilenlerin açıklamalarına saygı duyarım. 3 4 Yanıtla
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Son Dakika Kültür Sanat Yol çalışması sırasında bulunan 10-16 milyon yıllık ağaç fosilleri koruma altına alındı - Son Dakika


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