Uşak\'ta üniversite öğrencilerinin hazırladığı "Filistin İçin Çiz" sergisi açıldı

Kültür Sanat

Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Filistin İçin Çiz" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Üniversitenin Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı'ndaki törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, öğrencileri Filistin konusundaki duyarlılığından dolayı tebrik etti.

Filistin'de bir yılı aşkın süredir orantısız güç kullanıldığını vurgulayan Savaş, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bu katliama sadece İsrail değil, ona destek veren Batılı ülkeler de ortak oluyor. Gazze'de çocuklar, dünyaya gelir gelmez bombalarla tanışıyor. Özellikle bir nesli yok etmek için çocukları hedef alıyorlar. Eğer diğer Müslüman ülkeler de Türkiye kadar cesur duruş gösterebilseydi, bu savaşın seyri farklı olabilirdi. Sevgili öğrenciler, çizdiğiniz her resim, dokunduğunuz her fırça, umuyorum ki bu zulmün durdurulmasına bir vesile olur ve insanlığın yüz karası olan bu durumu oluşturanların yüreklerinde bir kıvılcım oluşturur. Sergide emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum."

Serginin küratörü Dr. Öğr. Üyesi Salimeh Amanjani ise 38 eserle Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Çalışmalarda "mumla-batik" gibi zorlu teknik kullanıldığını ifade eden Amanjani, "Öğrencilerimiz bu teknikle Filistin'deki zorlu zamanları anlatmaya çalıştılar." diye konuştu.

Sergi, 24 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.