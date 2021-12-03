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Ünlüler Üsküdar'da down sendromlularla bir araya geldi - Son Dakika

Ünlüler Üsküdar'da down sendromlularla bir araya geldi

03.12.2021 17:30

Ünlüler Üsküdar'da down sendromlularla bir araya geldi Üsküdar'da Dünya Engelliler Gününde ünlüler geçidi 3 Aralık Dünya Engelliler günü sebebiyle, down sendromlu bireylerin çalıştığı Tebessüm Kahvesinde Üsküdar Belediyesi tarafından renkli bir etkinliğe imza atıldı.

Ünlüler Üsküdar'da down sendromlularla bir araya geldi

Üsküdar'da Dünya Engelliler Gününde ünlüler geçidi

İSTANBUL - 3 Aralık Dünya Engelliler günü sebebiyle, down sendromlu bireylerin çalıştığı Tebessüm Kahvesinde Üsküdar Belediyesi tarafından renkli bir etkinliğe imza atıldı. Ünlü simaların Tebessüm Kahvesinde down sendromlu bireylerle bir araya gelmesiyle adeta ünlüler geçidi yaşandı. Çok sayıda ünlünün katıldığı etkinlikte down sendromlu bireylerin yüzleri güldü.

Gerçekleştirdiği etkinliklerle engelleri ortadan kaldıran Üsküdar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde down sendromlu bireyleri Türkiye'nin ünlü isimleriyle buluşturdu. Down sendromlu gençlerin görev aldığı Tebessüm Kahvesi'nde düzenlenen etkinlikte Burcu Biricik, Ekin Uzunlar, Berkcan, Gökhan Ünver, Ümit Erdim, Arda Turan, Reşat Hacıahmetoğlu, Onur Akbay, Furkan Aksoy, Mustafa Akan, Fatma Turgut, Aşkım Kapışmak gibi Türkiye'nin ünlü isimleri Üsküdar'da adeta ünlüler geçidi oluşturdu. Unutulmaz anların yaşandığı etkinlikte down sendromlu bireyler, bir araya gelme hayali kurdukları ünlü isimlerle sohbet etme ve fotoğraf çektirme şansı elde etti.

"Hepimiz aslında bir engelli adayıyız"

Herkesin bir engelli adayı olduğunu belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bugün dolayısıyla tabii bir takım etkinlikler düzenleniyor. Biz de Üsküdar Belediyesi olarak Engelliler Günü'nün daha anlamlı, daha özel değerlendirilmesi adına tebessüm kahvemizde çalışan Down sendromlu çocuklarımızla ilgili bir araya geldik. Bu programımızda bizleri yalnız bırakmayan ülkemizin spor, sanat, kültür, sosyal medya ünlülerini, topluma mal olmuş güzel dostlarımızı ağırladık. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadılar. Bu özel günde, bu sevgili yavrularımızı, genç çalışma arkadaşlarımızı çok mutlu ettiler. Zaten bunların hepsinin dünyası budur. Önemli olan insanları mutlu etmektir, sevindirmektir. Bugünü de fırsat bilerek sağ olsunlar geldiler. Onlar da çok mutlu oldular. Biz de çok mutlu olduk. Bizler biliyoruz ki bu güzel ülkemizde hayatı paylaşmak için hiçbir engel yok. Önemli olan zihinlerde, beyinlerde bir engel olmasın. Yoksa insanların fiziksel, zihinsel birtakım engelleri olabilir. Bu engel durumu kimsenin tercih ettiği bir konu değildir. Kendi ellerinde olan bir mesele değildir. Kimin ne olacağı da belli olmaz. Hepimiz aslında bir engelli adayıyız. Bugünün sorumluluk makamında olanlar, sağlığı yerinde olan herkes sosyal sorumluluk kapsamında bu çocuklarımıza, engelli vatandaşlarımıza, engelli çocuğu olan ailelere madden ve manen moral, motivasyon verecek şekilde destek olmak zorundayız." dedi.

"Sevgi asla ve asla engel tanımaz"

Düzenlenen etkinlikte konuşan sanatçı Ekin Uzunlar, "Bu 2. katılışım oldu, pandemiden önce de yapılmıştı. Sevgili Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen'in yapmış olduğu bir etkinlik. Aslında Tebessüm Kahvesi çok güzel. Bundan 2 tane var. ve farkındalık oluşturulan bir etkinlik. Her yerde böyle bir kafeler olsa hem de insanlara karşı sosyal sorumluluk projelerinde ne kadar da etkili olduğumuzu ve ne kadar da olmamız gerektiğini ve tüm sanat camiasında da olsun tüm dostlarımıza çağrı olmuş olur aslında. Burada olmaktan da mutluluk duyarız. Az önce çok güzel söyledi bir arkadaşımız dedi ki, 'bizi hor görmeyin, hoş görün dedi." Sevgi asla ve asla engel tanımaz. Ben sanatımla ve kemençemle her zaman burada olmaktan da çok mutluyum. İyi ki Üsküdar var diyoruz ve 2. kez de buradayız. Mutluyuz. Çok teşekkür ederim." dedi.

Ünlüler Üsküdar'da down sendromlularla bir araya geldi
Ünlüler Üsküdar'da down sendromlularla bir araya geldi
Ünlüler Üsküdar'da down sendromlularla bir araya geldi
Ünlüler Üsküdar'da down sendromlularla bir araya geldi
Ünlüler Üsküdar'da down sendromlularla bir araya geldi
Ünlüler Üsküdar'da down sendromlularla bir araya geldi
Ünlüler Üsküdar'da down sendromlularla bir araya geldi
Ünlüler Üsküdar'da down sendromlularla bir araya geldi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ünlüler Üsküdar'da down sendromlularla bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlüler Üsküdar'da down sendromlularla bir araya geldi - Son Dakika
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