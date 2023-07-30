Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran ünlü senarist Safa Önal, yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran ünlü senarist Safa Önal, yaşamını yitirdi

31.07.2023 09:12

"Vesikalı Yarim", "Dila Hanım", "Tatar Ramazan" ve "Doktor Civanım" gibi pek çok kült filmin senaryosunu kaleme alan Safa Önal 92 yaşında hayatını kaybetti. Önal filme çekilmiş 395 senaryosu ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

Filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren usta senarist ve yönetmen Safa Önal, 92 yaşında yaşamını yitirdi.

"DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"

Usta senaristin vefatını Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SENARİSTBİR) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Türkiye sinemasının duayenlerinden değerli senarist, yönetmen ve yazar Safa Önal'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Cenaze bilgileri daha sonra paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran ünlü senarist Safa Önal, hayatını kaybetti

SAFA ÖNAL KİMDİR?

İstanbul'da 17 Aralık 1930'da dünyaya gelen senarist, yönetmen ve yazar Önal, yazarlığa 1945'te kısa öyküler kaleme alarak başladı. Önal, "Vesikalı Yarim", "Ağaçlar Ayakta Ölür", "Ah Güzel İstanbul", "Ah Müjgan Ah", "Dila Hanım", "Tatar Ramazan", "Tatlı Nigar", "Doktor Civanım" gibi pek çok kült filmin senaryosunu kaleme aldı.

Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran ünlü senarist Safa Önal, hayatını kaybetti

BİRÇOK ÖDÜL ALDI

Filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren usta senarist, 1973'te yönetmenliğe başladı ve 40'a yakın film yönetti. Yazdığı senaryolarla Altın Koza ve Altın Portakal gibi önemli festivallerden çok sayıda ödül kazanan Önal, söz yazarı, sunucu Sezen Cumhur Önal'ın da kardeşidir.

Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran ünlü senarist Safa Önal, hayatını kaybetti
Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Sezen Cumhur Önal, Safa Önal, Türkiye, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran ünlü senarist Safa Önal, yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
09:11 Esenyurt'taki saldırıda vahşice katledilen gencin babası konuştu: Görüntüleri izleyemedim
09:09 Esenyurt'taki saldırıda öldürülen gencin babası: Görüntüleri izleyemedim
09:01 Barış Arduç eşi Gupse Özay'a "Her zerrene" diyerek aşkını bir kez daha ilan etti
08:56 Kıskanılası paylaşım! Barış Arduç eşi Gupse Özay'a "Her zerrene" diyerek aşkını haykırdı
08:29 Yasmin Erbil, sevgilisiyle aşk tatiline çıktı
08:28 Cumhur İttifakı'ndan yerel seçim için İzmir ve Antalya planı! 2 sürpriz isim gündemde
08:25 Aşka gelen Yasmin Erbil, sevgilisiyle birbirinden samimi pozlar verdi
08:24 Cumhur İttifakı'ndan yerel seçim için İzmir ve Antalya planı! 2 sürpriz isim konuşuluyor
07:51 Esenyurt'ta yapılan denetimlerde 16 silah ele geçirildi, 86 kişi yakalandı
07:49 Esenyurt'ta geniş çapta denetim! 16 silah ele geçirildi, aranan 86 kişi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2023 10:06:35. #1.12#
SON DAKİKA: Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran ünlü senarist Safa Önal, yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement