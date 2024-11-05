Uzak Şehir Dizisi Ekrana Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Uzak Şehir Dizisi Ekrana Geliyor

Uzak Şehir Dizisi Ekrana Geliyor

Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir, 11 Kasım'da izleyiciyle buluşacak. Heyecan dolu hikaye!

05.11.2024 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KANAL D'nin AyNA Yapım imzalı yeni dizisi Uzak Şehir'in toplu afişi yayınlandı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı başrollerinde buluşturan dizi farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı yeni dizi Uzak Şehir 11 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D'de izleyici ile buluşacak. Mardin'in tarihi dokusunda çekimleri devam eden 'Uzak Şehir'in toplu afişi dizinin ana mekanlarının başında gelen Albora Konağı'nın bahçesinde çekildi. Afişte konakta yaşayan Albora ailesi fertleri, Cihan, Sadakat, Kaya, Nare, Alya ve oğlunun yanı sıra ailenin can düşmanı Baybarslar'ın oğlu Demir ve ailenin kavgalı olduğu amcaları Ecmel ve Şahin Albora'yı ilk kez yan yana olacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

Heyecanla beklenen dizide Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada'dan Mardin'deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora'dan çıkışı yoktur. Albora ailesinin başı Cihan Albora, Alya'nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

Albora fertlerinin kıyasıya iktidar savaşına sahne olacak dizi 'Uzak Şehir' çok 11 Kasım'da Kanal D'de ekrana gelecek.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Sinem Ünsal, Uzak Şehir, Televizyon, Magazin, Kanal D, Mardin, Kültür, Sanat, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Uzak Şehir Dizisi Ekrana Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:19 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
10:54 Devlet Bahçeli, Öcalan’a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım Devlet Bahçeli, Öcalan'a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım
10:52 AK Parti kurucularından Hüseyin Çelik: Kayyum işi bu haliyle akla ziyandır AK Parti kurucularından Hüseyin Çelik: Kayyum işi bu haliyle akla ziyandır
10:43 Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan kameralar önünde Erdoğan’a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
09:50 Ankaralı Turgut entübe edildi Ankaralı Turgut entübe edildi
15:17 Bülent Arınç’tan ’Öcalan’ çıkışı: Genel af yerinde olabilir Bülent Arınç'tan 'Öcalan' çıkışı: Genel af yerinde olabilir
15:15 Cenk Tosun’dan beklenmedik Mourinho paylaşımı: Aman dikkat et Cenk Tosun'dan beklenmedik Mourinho paylaşımı: Aman dikkat et
15:15 ABD’de Trump destekçisi kadından görülmemiş protesto: Sütyenle oy kullandı ABD'de Trump destekçisi kadından görülmemiş protesto: Sütyenle oy kullandı
15:08 Açılan sineklik 2 yaşındaki Metehan’ı hayattan kopardı Açılan sineklik 2 yaşındaki Metehan'ı hayattan kopardı
14:58 Merkez Bankasının rezervleri en yüksek seviyesine ulaştı Merkez Bankasının rezervleri en yüksek seviyesine ulaştı
14:57 Özgür Özel’i mi hedef aldı 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum Özgür Özel'i mi hedef aldı? 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
14:51 Kasım Gülpınar’dan kayyum değerlendirmesi: Aday olamayacak durumdaysa neden adaylığına müsaade ediliyor Kasım Gülpınar'dan kayyum değerlendirmesi: Aday olamayacak durumdaysa neden adaylığına müsaade ediliyor
14:45 Minik Şirin’in ölüm yolcuğulu Yeni görüntü ortaya çıktı Minik Şirin'in ölüm yolcuğulu! Yeni görüntü ortaya çıktı
14:31 Başkan tutuklandı, İYİ Partili belediye AK Parti’ye geçti Başkan tutuklandı, İYİ Partili belediye AK Parti'ye geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 11:58:16. #1.11#
SON DAKİKA: Uzak Şehir Dizisi Ekrana Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.