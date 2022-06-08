Viyana'da Ömer Seyfettin tanıtıldı - Son Dakika
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Viyana'da Ömer Seyfettin tanıtıldı

08.06.2022 19:26
Viyana'da Ömer Seyfettin tanıtıldı

Viyana Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Türk edebiyatının önemli hikayecilerinden Ömer Seyfettin'in hayatı, eserleri ve dünya görüşünün anlatıldığı bir program düzenlendi.

Viyana Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Türk edebiyatının önemli hikayecilerinden Ömer Seyfettin'in hayatı, eserleri ve dünya görüşünün anlatıldığı bir program düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, eşi Azize Ceyhun, Azerbaycan'ın Viyana Büyükelçisi Rövşen Sadıkbeyli, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva katıldı.

Büyükelçi Ozan Ceyhun, burada yaptığı konuşmada, bir yazar çocuğu olarak Ömer Seyfettin'in kendi yaşamındaki önemine işaret ederek, Türkiye'nin önemli yazarlarından biri olan Seyfettin'in yalnızca bir yazar ve şair olmadığını, çok yönlü bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Ceyhun, edebiyatçılığının yanı sıra Ömer Seyfettin'in asker ve öğretmen olduğunu da hatırlatarak, yazarın eser ve fikirlerinin daha iyi anlaşılmasında bu yönlerinin de bilinmesinin önemine işaret etti.

"Seyfettin, Türkçede sadeleşmeyi öne taşıdı"

Yazarın Türk edebiyatına çok önemli eserler verdiğine değinen Ceyhun, "Türkçede sadeleşmeyi öne taşıyan, halkımızın benimsediği edebiyatçılar arasında yer almasının sebeplerinden biri de budur. Kısa hikayeciliğin ülkemizde kurucu isimlerinden biri olarak bilinen Seyfettin edebiyatta Türkçülük akımının da kurucularından, öcülerindendir." dedi.

Ömer Seyfettin üzerine çalışmalarıyla tanınan Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Argunşah da 36 yıllık ömrüne 166 hikaye, 103 şiir, 222 makale,17 çeviri ve 2 piyes sıkıştıran yazarın Türk edebiyat ve düşünce hayatına önemli katkılar sağladığını söyledi.

Argunşah, Ömer Seyfettin'in imparatorluktan ulus devlete geçildiği bir dönemde ülkesinde yaşanan sosyal ve siyasi gelişmelere kayıtsız kalmadığını belirterek "Ömer Seyfettin'in çalışma alanı içerisinde sadece milli bir dil ve bu dille meydana getirilmiş edebiyat yer almaz. O aynı zamanda bütün yazdıklarıyla milli bir dönemin 'yeni insan tipinin' önerisini de yapmıştır." görüşünü paylaştı.

Seyfettin'in hikayeleri Almancaya çevrildi

Program kapsamında Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından hayata geçirilen "Türk dünyasını birleştiren edebi köprü" projesi kapsamında Ömer Seyfettin'in Almancaya tercüme edilen Hikayeler kitabı da tanıtıldı.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Azerbaycan'ın Viyana Büyükelçiliği ve Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla, Almanca konuşan okurları Türk dünyasını birleştiren edebi incilerle buluşturduklarını söyledi.

Efendiyava, dün düzenlenen programda Azerbaycanlı kandın şairlerin şiirleri antolojisi kitabını tanıttıklarını bugün de Türkiye'nin ve tüm Türk dünyasının tanınmış yazarı Ömer Seyfettin'in Hikayeler kitabını Avusturyalı okuyuculara taktim ettiklerini dile getirdi.

Ömer Seyfettin'in yaşam hikayesinin anlatıldığı video gösteriminin ardından program, Azerbaycanlı sanatçısı Mehriban Zeki'nin seslendirdiği eserlerle son buldu.

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Kaynak: AA

Ömer Seyfettin, Yunus Emre, Viyana, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Viyana'da Ömer Seyfettin tanıtıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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