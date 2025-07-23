Yalova'da Ahşap Heykel Koleksiyonu - Son Dakika
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Yalova'da Ahşap Heykel Koleksiyonu

Yalova\'da Ahşap Heykel Koleksiyonu
23.07.2025 11:09
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Zeynep ve Hakan Evciman çifti, dünya genelinden topladıkları 1300 ahşap heykeli sergiliyor.

YALOVA'da halk oyunları öğretmeni Zeynep (48) ve Hakan Evciman (52) çifti, 10 yılda seyahat ettikleri 70 ülkeden hatıra olarak 1300 ahşap heykel aldı. Evciman çifti, aralarında ilkel kabilelerde avcılık yapan yerlilerden, odun toplayan Hollandalılara ve ülkelerin halk dansları ekiplerine kadar aldıkları ahşap heykelleri evlerine sığdıramayınca dükkan kiraladı. Çiftin, 'koleksiyon evi' adını verdikleri dükkanda sergiledikleri ahşap heykeller büyük ilgi görüyor.

Halk oyunları öğretmeni Zeynep ve Hakan Evciman çifti, yurt dışında yapılan uluslararası halk oyunları festivallerine ekipleriyle birlikte katılıyor. Almanya, Fransa, Japonya, Endonezya, Tayland, Kore, Küba, Afrika ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Balkan ülkelerinin aralarında olduğu yaklaşık 70 ülkeye seyahat eden Evciman çifti, gittikleri yerlerde hatıra olarak, el işçiliğiyle dikkatlerini çeken ahşap oyma heykeller almaya başladı. Zaman içinde bu merak koleksiyonerliğe dönüşürken, çift, aralarında ilkel kabilelerde avcılık yapan yerlilerden odun toplayan Hollandalılara ve ülkelerin halk dansları ekiplerine kadar aldıkları ahşap heykelleri evlerine sığdıramayınca dükkan kiraladı. Bin 300 ahşap heykel, biblo ve oyma tabloların sergilendiği Yalova- Bursa kara yolundaki 300 metrekarelik 'koleksiyon evi', sanat müzesini aratmıyor.

'30'A YAKIN AĞAÇ TÜRÜNDEN YAPILAN HEYKELLER VAR'

Koleksiyonlarında yer alan bin 300 eserin, 30 farklı ağaç türünden yapıldığını söyleyen Hakan Evciman, eşiyle birlikte koleksiyonerliğe dönüşen hobi süreçlerini şu sözlerle anlattı:

"8-10 yıldır tutkumuz olan ahşap eserlerle ilgili bir koleksiyon çalışması içindeyim. Halk oyunları öğretmenliği yapıyorum. Bu vesileyle de birçok ülkeye gezi ve festivallere katıldık. Bu süreçte hem geleneksel danslarımızı tanıtma fırsatı bulduk hem de boşta kalan vakitlerimizde, gittiğimiz ülkelerden beğendiğimiz bu tarz ahşap heykeller aldık. Aynı zamanda Türkiye içinde de edindiğimiz çeşitli heykeller oldu. Belli bir aşamaya geldikten sonra, yaklaşık 300 metrekare bir alanda sergilemeye başladık. Bin 300 tane heykel var. Hepsi tamamen ahşap oyma. Buradaki ürünlerin birçoğu eski dönemlere ait. Mesela 200 yıllık heykeller var. 1900'lü yıllara ait var. 30'a yakın ağaç türünden yapılan heykel var. Abanoz ağacından var, tik ağacından olanlar var, ıhlamur ağacından var."

'BÖYLE BİR ÖRNEĞİNİ GÖRMEDİK'

Koleksiyon evinin örneğini görmediklerini söyleyen Hakan Evciman, "30 yıldır yurt dışına gidiyoruz. 70'e yakın ülke gezdik. Heykelleri görüp beğenirken bir tutku başladı. Heyecanla toplamaya başladık sonra. 3-5 derken böyle bir koleksiyon oluştu. Almanya, Fransa, Kenya, Hindistan, Endonezya, Amerika, Türk yapımı olanlar da var. Heykel almayı bırakmadık. Toplamaya devam ediyoruz. Daha da geliştirerek, üzerine koyarak, bu işin dünyada bir numara olması yönünde çaba sarf ediyoruz. Gezdiğimiz ülkelerde bir örneğini görmedik. Türkiye'de de böyle bir örneği yok" dedi.

'DAHA DA ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Sergiledikleri ahşap heykellerin büyük ilgi çektiğini söyleyen Zeynep Evciman ise meraklılarını koleksiyon evini gezmeye davet ederek, "Birçok ülke gezdik. 1-2 heykel derken tutkumuz başladı. Hayran olarak, insanların bu işe nasıl bir emek vererek yaptığını görerek, girdik işin içine. Koca bir koleksiyon sahibi olduk. Baktık ki eve sığmıyoruz. Eşimin bir hayali vardı zaten bir sergi yapmak gibi. Alırken hiç satmayı düşünmedik. Yalova'ya büyük katkısı olacağını düşünüyoruz. Yalova halkının beğenisine sunuyoruz. Herkes gelip görsün. Daha da almaya devam edeceğiz. Hatta yurt dışından yeni geldik. Aldıklarımız, siparişlerimiz var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yalova'da Ahşap Heykel Koleksiyonu - Son Dakika

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