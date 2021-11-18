Üye Girişi
Yapımında mahkumlar çalıştı, dünyaya ışık tutuyor - Son Dakika

Yapımında mahkumlar çalıştı, dünyaya ışık tutuyor

18.11.2021 18:45

Yapımında mahkumlar çalıştı, dünyaya ışık tutuyor Sivas'ta bulunan tarihi kütüphanenin yapılış şekli ve raflarında yer alan eserler ile dünyada eşi benzeri bulunmuyor Sivas'ta bulunan tarihi kütüphanenin yapılış şekli ve raflarında yer alan eserler ile dünyada eşi benzeri bulunmuyor.

Yapımında mahkumlar çalıştı, dünyaya ışık tutuyor

Sivas'ta bulunan tarihi kütüphanenin yapılış şekli ve raflarında yer alan eserler ile dünyada eşi benzeri bulunmuyor

SİVAS - Sivas'ta bulunan tarihi kütüphanenin yapılış şekli ve raflarında yer alan eserler ile dünyada eşi benzeri bulunmuyor.

Sivas'ta bulunan Ziyabey Yazma Eserler Kütüphanesi, Selçuklu ve Osmanlı döneminde medreselerde okutulan binlerce el yazması esere ev sahipliği yapıyor. Dünyada başka bir örneği bulunmayan nadir eserlere de ev sahipliği yapan kütüphane yapılış şekli ile de dikkat çekiyor. Garipler mezarlığına ait arazi üzerinde mahkümlar tarafından inşa edilen binanın yapım şekli ile de benzeri bulunmuyor. Paha biçilmez eserlere sahip kütüphanede güvenlik tedbirleri ise bankaları aratmıyor.

Dünyada benzeri yok

Ziyabey Yazma Eserler Kütüphanesi Müdiresi Dahiye Karagülle, kütüphanenin barındırdığı eserler ve binanın yapım şekli ile benzeri bulunmadığını belirterek, "Burası Yusuf Ziya Başara tarafından 1908 yılında inşa ettirildi. Vali Muammer Bey, garipler mezarlığının bir kısmı olarak nitelendirilen bu arsa üzerinde kurulması için ısrarcı oluyor. Ziya Bey'de kendi ailesinin vakfı olan Daru'r Raha Vakfının, tuzla ocağı gelirlerinden pay alarak inşa ettiriliyor. Kütüphane yapım olarak içerisinde ki eseler olarak belki de Dünya'da ya da bulunan en nadide binalardan birisidir. Bu binanın yapımında işçi olarak mahkumlar kullanılmıştır. Bu olay dünyada çok nadir olan bir olaydır. Bir kütüphane bir hapishane kapatır, düşüncesinden yola çıkarak o dönem böyle bir proje geliştirilmiştir. İçerisinde bulunan eserler o dönemde İstanbul dahil olmak üzere Anadolu coğrafyasında yada Osmanlıda hiçbir yerde bulunamayan en nadide eserlerle bu kütüphaneyi donatıyor. O yüzden kütüphanemiz kuruluş döneminden bu güne çok ihtişamlı güzel bir kütüphanedir" dedi.

Kapanan medreselerin kalbi burada atıyor

Büyük medreselerde okutulan bin çok eserin kütüphanede korunduğunu kaydeden Dahiye Karagülle, "Şu anda yazma eserler olarak bin 616 tane yazma eserimiz mevcut, 17 bin 600 tane daha da girişi yapılan matbu dediğimiz eserler bulunmakta. Bin 616 tane yazma eserimiz var. Bunların içerisinde Dünya'da tek nüsha olarak tahmin edilen 3 tane eserimiz var. 15. Yüzyıla ait eserlerdir ve kimisi fıkıh, kimisi şiir ve edebiyat tarzında eserlerdir. Sadece Sivas'a ait medreseler değil Sivas'ın dışında da birçok medresenin kitapları da gene kütüphanemizde korunmaktadır. Sahabiye Medresesi Müderrisi, Ahmet Es Sivasi'nin kitapları, Bursa Medresesi, Kayseri Serçeoğlu Medresesi'nin eserleri, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Medresesine ait eserler, Merzifon Medresesi, Şifahiye ve Gök Medreseye ait eserler kütüphanemizde bulunmaktadır" dedi.

Eserlere dijital ortamda erişim mümkün

Karagülle, eserleri gelecek kuşaklara aktarabilmek için koruma altında olduklarını, ancak eserlerden faydalanmak isteyen araştırmacıların dijital ortamda eserlerden istifade edebildiğini belirtti. Karagülle "Araştırmacılarımız bu eserlere Yazma Eserler Kurum Başkanlığımızın portalından ulaşıp tarama yapabiliyorlar. Hatta kurum başkanlığımızın kendi bastığı kitaplar var onları da orada görüp satın alma veya da indirme imkanları var. Araştırmacılarımıza mevcut hazırladığımız katalogları sunuyoruz. Kendisi orada ayrıntılı katalogda istediği eseri tespit ediyor. Vereceğimiz talep formunu doldurup hangi amaçla çalışacağını orada belirtiyor bu bir nevi dilekçe niteliği taşıyor. Daha sonra nüfus cüzdanı fotokopisiyle bize müracaat ediyor ya dijital olarak kendine veriyoruz yada online olarak sistem üzerinden gönderiyoruz. Biz sadece Türkiye yada Sivas'taki hocalarımıza değil yurt dışında Harvard Üniversitesi, Fas, bir çok üniversitedeki hocalara da online hizmet verir durumdayız şu anda" dedi.

Banka gibi korunuyor, kitaplarda çip var

Karagülle kütüphanede üst düzey güvenlik tedbirleri bulunduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"Bizim 7/24 kamera sistemimiz var bütün odalarımız bu kamera sistemiyle 6 ay korumalı bir görüntü altına alınıyor. Bunun haricinde alarm sistemlerimiz var. Saat 5'ten sonra bu alarm sistemimiz devreye girer ve burada hareket sensörleriyle en ufak bir harekette direk Kayseri Aselsan firmasıyla anlaşmamız olduğu için onlar haberdar oluyorlar. Daha sonra sorumlu aranır eğer gereken bir bilgi alınmazsa direk polis buraya geliyor ve gerekeni yapıyor. Bunun haricinde kitapların içlerinde çipler yerleştirildi. Kitapların kurumdan herhangi bir şekilde çıkma durumu olamaz. Bizim yazma eseler bölümümüzün iki kapısı var bu iki kapının girişlerinde parmak izi okuma tanımlı ve parmak izimiz olmadan bu kapıların açılması kesinlikle mümkün değil."

Yapımında mahkumlar çalıştı, dünyaya ışık tutuyor
Yapımında mahkumlar çalıştı, dünyaya ışık tutuyor
Yapımında mahkumlar çalıştı, dünyaya ışık tutuyor
Yapımında mahkumlar çalıştı, dünyaya ışık tutuyor

Selçuklu, Kayseri, Osmanlı, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Yapımında mahkumlar çalıştı, dünyaya ışık tutuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

18 gündür evli olduğu eşini başından vuran polise 3 suçtan 34 yıl hapis istendi 19:41 18 gündür evli olduğu eşini başından vuran polise 3 suçtan 34 yıl hapis istendi TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı 17:20 TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok 15:54 Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok
Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı 15:40 Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var? 15:04 Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var? Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü 14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü
Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi 14:25 Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü 14:06 Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü

Son Dakika Haberleri
19:45 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 18 Kasım Perşembe günü vaka sayıları
19:40 18 gündür evli olduğu eşini başından vuran polise 3 suçtan 34 yıl hapis istendi
19:36 Son Dakika: Türkiye'de 18 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 226 kişi vefat etti, 22 bin 234 yeni vaka tespit edildi
19:28 Çaresiz aile seferberlik başlattı! 4 gün önce evden çıkan 17 yaşındaki gençten hala haber alınamıyor
19:23 Fenerbahçe'de şaşırtan Pelkas depremi! Taraftarın favorisi Yunan yıldız takasta kullanılabilir
19:20 Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının gecikmeli olarak açıklanmasının sebebi ortaya çıktı
19:18 Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına sebep oldu
18:58 Büyük derbiye çok az kaldı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler
18:37 Türkiye'den Ege Denizi için Navtex ilanı yayımlandı
18:31 AK Partili Şamil Tayyar ve Mehmet Uçum sosyal medya üzerinden tartıştı: Hadsiz kimsin sen
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 18 Kasım Perşembe günü vaka sayıları Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 18 Kasım Perşembe günü vaka sayıları         
19:45
Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi         
17:35
Galatasaray'da dev derbi öncesi alarm! Galatasaray'da dev derbi öncesi alarm!         
17:16
Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!         
15:44
Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti!         
15:18
Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik         
15:04
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi         
14:42
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi         
14:24
Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi         
13:42
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması         
13:32
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 19:59:33. #1.12#
SON DAKİKA: Yapımında mahkumlar çalıştı, dünyaya ışık tutuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement