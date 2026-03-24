Yaşlılar Konukevi'nde Sanatla Hayat Buluyorlar

24.03.2026 12:16
Akçakoca-Kaynaşlı Yaşlılar Konukevi, sakinlerine sanatsal aktivitelerle dolu bir yaşam sunuyor.

Türk Kızılay Akçakoca-Kaynaşlı Yaşlılar Konukevi ve Bakım Merkezi'nin 60 sakini, sıcak aile ortamında günlerini geçirirken sosyal aktivitelerle de sanatsal meraklarını gün yüzüne çıkarıyor.

İlk olarak 1980'de Akçakoca ilçesinde kurulan konukevi, binanın yenilenme süreci nedeniyle yaklaşık 2 yıl önce Kaynaşlı ilçesine taşınarak burada hizmet vermeye devam etti.

Sakinlerine aile ortamının sıcaklığının yaşatıldığı merkezde aynı zamanda haftanın belirli günlerinde sanatsal faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Halk Eğitim Merkezi öğreticileri eşliğinde karakalem, sulu boya, yağlı boya, ebru, ahşap ve seramik boyama kursları alan merkez sakinleri, genç yaşlarda fırsat bulup zaman ayıramadıkları sanata yönelerek hayatlarına yeni renkler katmanın mutluluğunu yaşıyor.

Konukevi Müdürü Mustafa Çakır, AA muhabirine, 1980 yılından bu yana hizmet verdiklerini ve konuklarını burada misafir olarak gördüklerini söyledi.

Kuruluş amaçlarının Türk Kızılaya gayrimenkul bağışı yapmış insanların bakımını üstlenmek olduğunu belirten Çakır, "Biz burada 55 yaşını geçmiş, dinç ve ayakta olan konuklarımızı misafir ediyoruz, hem de 55 yaşını doldurmuş ama kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan bireylerin sağlık ve bakım alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılıyoruz." dedi.

"Haftanın iki günü resim çalışması yapıyoruz"

Çakır, kurum olarak misafirlerin odalarında zaman geçirdikleri değil daha çok sosyal ortamda birlikte oldukları program oluşturduklarını anlatarak, "Biz misafirlerimizin toplumdan kopmadan bir yaşam sürmeleri için kurumsal çalışma takvimi hazırlıyoruz. Misafirimizi buranın pazarına, festivaline katılmasını sağlıyoruz. Sakinlerimizin sağlık planlamaları, beslenme planlamaları tarafımızdan yapılıyor. Sağlık personellerimiz sürekli takip yapmaktadır." diye konuştu.

Konukevi içerisinde oluşturulan ortak alanlarda haftanın belirli günlerinde sanatsal aktiviteler yapıldığını aktaran Çakır, şöyle devam etti:

"Konuklarımızla her gün çay, kahve sohbetleri yapıyoruz. Haftanın iki günü resim çalışması yapıyoruz. Geçen yıl ahşap, ondan önceki yıl farklı sanatsal faaliyetler yaptık. Tüm bunları yaparken kurumsal yapımıza uygun, bu işi profesyonel sürdürüyoruz. Bu anlamda bize olan teveccüh çok yüksek. 80'li yıllardan bu yana bu işi yapıyor olmamızdan kaynaklı bilinilirlik anlamında iyi bir konuma sahibiz. Bugün hayatta olan her birey yarın yaşlı olma durumunda."

"Sanatın 7'den 70'e hitap ettiğini gösterebilmek duygulandıran bir durum"

Kaynaşlı Halk Eğitimi Merkezi resim öğreticisi Mevre Safiye Karahan da haftanın iki günü merkezdeki sakinlerle keyifli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

"Daha önceki dönemlerde hep çocuklara kurs açardım ama şimdi büyüklerime, hürmet ettiğim kişilere bu eğitimi verebilmek, kafalarını dağıtacak bir alan sunabilmek bana çok büyük mutluluk veriyor." diyen Karahan, resim kurslarının sadece çocuklara hitap etmediğini, belirli bir yaştan sonra da resim yapılabildiğini gösterdiklerini, sanatın 7'den 70'e hitap ettiğini gösterebilmenin kendini duygulandırdığını dile getirdi."

Karahan, böylece konukevi sakinlerinin geçmişte gizli kalmış yeteneklerini keşfettiklerini de belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aslında geçmişte birçok işte çalışmalarından kaynaklı böyle bir yeteneklerinin farkına varmayanlar var. Açığa çıkmamış çok fazla yetenekler var. Geçmişte her ne iş yapmış olursa olsun, eğitim almamış olsun bir yetenek açığa çıkarıyoruz. Buraya gelip kursa katılan misafirler, önceden kalan bir yeteneğini ortaya çıkarmış oluyor. Aynı zamanda resmin iyileştirici bir yanı var. Resim yaparken hiçbir şey düşünmüyorlar. Sadece resim yapıp tadına varmaya çalışıyorlar."

"Resim yaparken kafamı dinliyorum"

Konukevi sakinlerinden 80 yaşındaki Nadiye Biçer, bu yaşına kadar resim yapmadığını söyledi.

Açılan kurslarla eline kalem alarak çizimlere başladığını aktaran Biçer, "Resim yaparken kafamı dinliyorum. Başka hiçbir şey düşünmüyorum. Buraya geldiğim için çok memnunum. Burada bir sürü çocuğum var benim. Aile olduk." dedi.

Eski mimar 75 yaşındaki Cumhur Yavuz da "Ben önceden mimardım. Ressam değilim, burada kendimi geliştirdim. Öğreticilerimiz çok iyi. Buranın yönetiminden çok memnunum. Ben 35 yıl çizim yaptım. Yollar, köprüler çizdim. Burada da resme başladım. Allah'tan yetenekli insanlar var burada. Bana çok yardımcı oldular." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

