Yazar Adalı\'dan Seyahatname

YAZAR İbrahim Tanju Adalı, okuduğu 500 eserden ilham alarak 10 yıl boyunca ziyaret ettiği 100 ülkeyi kitaba dönüştürdü. Yazar, 'Edebiyatın İzinde Bir Dünya Seyahatnamesi' adını verdiği eserini kitapseverler ile buluşturdu.

Yazar İbrahim Tanju Adalı, ziyaret ettiği 100 ülkenin kültürü, inançları, hayalleri ve gerçeklerini kendi bakış açısıyla esere dönüştürdü. 'Edebiyatın İzinde Bir Dünya Seyahatnamesi' adını verdiği seyahatnamesini okuyucuların beğenisine sundu. İbrahim Tanju Adalı, 600'ü aşkın fotoğrafı da içeren kitapla okurlara 7 kıtayı tanıtırken, farklı toplulukları daha yakından tanımalarını sağlamayı amaçlıyor.

'Edebiyatın İzinde Bir Dünya Seyahatnamesi' kitabıyla okurların sadeliğe, hümanizme, barışa ve edebiyata adanmış bir ömrün heyecanlarına, mutluluklarına ve hayal kırıklıklarına yakından tanıklık edeceğini belirten İbrahim Tanju Adalı, "10 yıl boyunca yaptığım tüm yolculukları, okurken mutlu olacağım bir kitapta toplamak istedim. Gittiğim her ülkede kendimden bir parça buldum, buldukça da not almaya devam ettim. Edebiyat, müzik ve bilime duyduğum sonsuz tutkuyu kaleme aldım, çağımızda iyi insana duyduğumuz hasreti anlattım" dedi.

'YAKLAŞIK 40 YILDA OKUDUĞUM 500 EDEBI ESERDEN İLHAM ALDIM'

Adalı, "Kitabı kırk yıla yakın bir sürede okuduğum 500 edebi eserinin, dünyanın 100 ülkesine yayılmış izleri olarak tarif etsek de, okurlara Anton Çehov'un Rusya'sını, Eduardo Galeano'nun izleriyle Uruguay'ını, Pablo Neruda'nın Şili'sini, Wole Soyinka'nın Afrikasını ve daha nice edebiyatçının izinde dünyanın 7 kıtasını gezdirmeye çalıştım. Elbette bu serüvendeki sararmış notlarımın izini sürerken yıllar içinde bu kadar değişeceğimden habersizdim. Açlıkla, acıyla savaşan bu kadar çok insan göreceğimi bilmiyordum. Uçak korkusuyla başladığım yolculukların sonunda Afrika'dan Antarktika'ya uçakla geçen ilk Türk olacağımı da hiç tahmin etmezdim. En zoru da yıllar önce çay içtiğim, şimdi bomboş olan o eski sahaf dükkanının sokağından bir daha geçemeyeceğimi bilmiyordum" açıklamasını yaptı.

'OKURLARIMA ARAŞTIRMA VE ÖĞRENME TUTKULARINDAN VAZGEÇMEMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUM'

Seyahatname yazmaya bir rüya görmesi üzerine başladığını anlatan Adalı, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Tıp fakültesinde okurken, bir sınavın öncesinde, çalışmaktan artık nefes alacak halim kalmamıştı. Yarım saat dinlenmek için yattığımda, rüyamda Tolstoy'un Anna Karenina romanındaki Vronski'nin yerine geçmiş, Moskova'dan kalkan o trene binmiştim. Tren bir istasyonda durup Anna Karenina'yı gördüğüm an uyandım. İşte o gece yaşamımı değiştiren hayali kurdum. O gece o istasyonu delicesine görme isteğine kapılmıştım ama o yıllarda tabii ki oraya gidemezdim. Ben de bu hayalimi bir deftere not aldım. Sonra geçen uzun yıllar boyunca da her okuduğum kitapta beni çeken yerleri yazıp durdum. En sonunda ise tüm notlarımı bir kitap haline getirdim. Okurlarıma, kaç yaşında olurlarsa olsunlar, araştırma ve öğrenme tutkularından vazgeçmemelerini tavsiye ediyorum."