Yedi Bölü Yedi sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yedi Bölü Yedi sergisi sanatseverlerle buluştu

Yedi Bölü Yedi sergisi sanatseverlerle buluştu
12.07.2026 20:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küratörlüğünü Derya Aydoğan’ın üstlendiği "7/7 – Yedi Bölü Yedi" sergisi, 7 Temmuz–7 Eylül 2026 tarihleri arasında Artmahall Kabataş'ta sanatseverleri ağırlıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Bölümü öğretim kadrosu ve mezun sanatçılarının üretimlerini buluşturan sergi, "yedi" sembolü üzerinden günümüz insanının görünmeyen bağlarını mercek altına alıyor.

Yedi sanatçının üretimlerini ortak bir düşünsel zeminde buluşturan 7/7 – Yedi Bölü Yedi sergisi, 7 Temmuz–7 Eylül 2026 tarihleri arasında Artmahall Kabataş'ta sanatseverleri bir araya getirecek. Derya Aydoğan küratörlüğünde gerçekleşen sergi, tarih boyunca tamamlanma, döngü ve bütünlüğün simgesi olarak düşünülen "yedi" sayısını, günümüz insanının görünmeyen ilişkiler ağı içindeki varlığını sorgulayan bir metafora dönüştürüyor.

Yedi Bölü Yedi sergisi sanatseverlerle buluştu

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Lütfü Kaplanoğlu ve mezun sanatçılardan Seval Yıldız Tekin, Alper Efe Gümüş, Melisa Uzun, Esra Doğa Ertaş, Ece Albayrak ve İldem Ünver'in eserlerini bir araya getiren sergi, çağdaş yaşamın kolektif yapısına odaklanan kavramsal bir karşılaşma öneriyor.

ORTAK BİR DOKUNUN LİFLERİ: BİRLİKTE KURULAN BİR VAROLUŞ

7/7 – Yedi Bölü Yedi sergisi, yedi sanatçının üretimlerini tek bir tema etrafında bir araya getirirken her sanatçının üretimini ortak bir dokunun farklı bir lifi olarak ele alıyor; karşılaşmaların, temasların ve ilişkilerin bütünü nasıl dönüştürdüğünü görünür kılıyor. Bu bakışla yediyi yediye böldüğümüzde ortaya çıkan “bir”, matematiksel bir sonuç olmanın yanı sıra, birlikte kurulan bir varoluşun simgesine dönüşüyor.

Yedi Bölü Yedi sergisi sanatseverlerle buluştu

JOHN DONNE’DAN BUGÜNE: "HİÇBİR İNSAN TEK BAŞINA BİR ADA DEĞİLDİR"

John Donne, 1624 yılında kaleme aldığı ünlü dizelerinde "Hiçbir insan tek başına bir ada değildir." der. Aradan dört yüz yıl geçmesine rağmen bu cümle, belki de bugün hiç olmadığı kadar güncel. Dijital ağlar, ekolojik krizler, kültürel dolaşım, göç hareketleri ve kolektif hafıza; insanın tek başına değil, sürekli temas eden ilişkiler ağı içinde var olduğunu her gün yeniden görünür kılıyor.

Yedi Bölü Yedi sergisi sanatseverlerle buluştu

7/7 – Yedi Bölü Yedi sergisi de tam bu noktadan hareket ediyor ve izleyiciyi basit görünen bir matematiksel önerme üzerinden düşünmeye çağırıyor: Yediyi yediye böldüğümüzde geriye gerçekten yalnızca "bir" mi kalır?

TAMAMLANMANIN VE DÖNGÜNÜN SİMGESİ: YEDİ SAYISI

Tarih boyunca yedi sayısı yalnızca bir rakam olmadı. Yedi nota, yedi renk, yedi gün, yedi kıta... Farklı kültürlerde tamamlanmanın, döngünün, dengenin ve uyumun simgesi olarak yorumlandı. Sergi ise bu ortak sembolü günümüzün ilişkisel dünyası içinde yeniden ele alıyor.

Yedi Bölü Yedi sergisi sanatseverlerle buluştu

Görünürde birbirinden bağımsız duran yedi sanatçı, yedi üretim pratiği ve yedi farklı ifade biçimi, ortak bir düşüncenin farklı katmanları hâline geliyor. Böylece sergi, "bir" olmayı tek tipleşmekten öte çeşitliliğin kurduğu ortak yaşam alanı olarak yeniden yorumluyor.

İLİŞKİSEL BİR DOKU: BİLİMSEL VE SPİRİTÜEL KESİŞİMLER

Bu yaklaşım, antropolog Tim Ingold'un dünyayı birbirinden kopuk nesneler toplamı yerine, sürekli örülen yaşam çizgilerinden oluşan ilişkisel bir doku olarak ele alan düşüncesiyle kesişiyor. Aynı zamanda Dolores Cannon'un Ölümün Ötesi kitabında aktardığı ve farklı renklerdeki sayısız ipin oluşturduğu "goblen" metaforunu da çağrıştırıyor. Bilimsel ya da spiritüel bir önerme olmanın ötesinde bu imgeler, insanın tek başına var olmayan; kurduğu bağlar aracılığıyla anlam kazanan bir varlık olduğunu düşündürüyor.

HEPSİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTELİ 

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Lütfü Kaplanoğlu ve mezun sanatçılardan, Seval Yıldız Tekin, Alper Efe Gümüş, Melisa Uzun, Esra Doğa Ertaş, Ece Albayrak ve İldem Ünver'in üretimlerini ortak bir düşünsel dokunun farklı lifleri olarak bir araya getiren 7/7 – Yedi Bölü Yedi, farklı ifade biçimlerinin nasıl kolektif bir anlatıya dönüşebileceğini görünür kılıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Bölümü öğretim üyesi Dr. Derya Aydoğan küratörlüğünde hazırlanan 7/7 – Yedi Bölü Yedi sergisi, 7 Temmuz–7 Eylül 2026 tarihleri arasında Artmahall Kabataş'ta ziyaret edilebilir.

Yedi Bölü Yedi sergisi sanatseverlerle buluştu
Yedi Bölü Yedi sergisi sanatseverlerle buluştu

Yıldız Teknik Üniversitesi, Kültür Sanat, Kabataş, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yedi Bölü Yedi sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’ndan MYK’ya İl Gezisi Talimatı Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya İl Gezisi Talimatı
7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı: Görenler şaşırdı kaldı 7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı: Görenler şaşırdı kaldı
Bahamalar’da uçak düştü: 10 kişi hayatını kaybetti Bahamalar'da uçak düştü: 10 kişi hayatını kaybetti
40 ay boyunca yaşadığını kanıtlamaya çalıştı: “Gözün aydın“ diyerek müjdeyi verdiler 40 ay boyunca yaşadığını kanıtlamaya çalıştı: "Gözün aydın" diyerek müjdeyi verdiler
11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı! Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var
Ankara’nın derelerinde günde 20 grama kadar altın buluyorlar Ankara'nın derelerinde günde 20 grama kadar altın buluyorlar
Eşinin yemeklerini beğenmeyen yandı Yargıtay’dan emsal karar Eşinin yemeklerini beğenmeyen yandı! Yargıtay'dan emsal karar
96 basamaklı kayalıkların üzerindeki ev 30 milyon liradan satışa sunuldu 96 basamaklı kayalıkların üzerindeki ev 30 milyon liradan satışa sunuldu
Resmi Gazete’de yayımlandı Memurların tazminat sistemi değişti Resmi Gazete'de yayımlandı! Memurların tazminat sistemi değişti
15 Temmuz’un en genç şehidi Halil İbrahim Yıldırım’ın babası: 10 yıl geçse de o anı unutamıyorum 15 Temmuz'un en genç şehidi Halil İbrahim Yıldırım'ın babası: 10 yıl geçse de o anı unutamıyorum
Dikkat Kavurucu sıcaklar geliyor: O bölgemizde termometreler 40 dereceyi görecek Dikkat! Kavurucu sıcaklar geliyor: O bölgemizde termometreler 40 dereceyi görecek
15 Temmuz’da ücretsiz raylı sistem hatları 15 Temmuz'da ücretsiz raylı sistem hatları
Türk bayrağını sökerek yere atan şahsın ifadesi ortaya çıktı Türk bayrağını sökerek yere atan şahsın ifadesi ortaya çıktı

19:49
Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı
Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı
19:13
FIFA’dan Dünya Kupası için yeni plan Takım sayısı yeniden artırılıyor
FIFA'dan Dünya Kupası için yeni plan! Takım sayısı yeniden artırılıyor
18:58
Ünlü dövüşçü, kendisini trollemeye çalışan YouTuber’ı kaldırıp çalılara fırlattı
Ünlü dövüşçü, kendisini trollemeye çalışan YouTuber’ı kaldırıp çalılara fırlattı
18:50
Transfer olalı henüz 26 gün olmuştu: Sürpriz kararla takımdan gönderildi
Transfer olalı henüz 26 gün olmuştu: Sürpriz kararla takımdan gönderildi
18:29
Haluk Levent’ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun
17:58
Fenerbahçe’nin rakibi Gornik Zabrze, Real Madrid’in eski yıldızını transfer etti
Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze, Real Madrid'in eski yıldızını transfer etti
17:43
Greenwood’dan sonra yeni bir yıldız daha Kerem Aktürkoğlu’nun yerine gelecek
Greenwood'dan sonra yeni bir yıldız daha! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine gelecek
17:30
İsrail, Gazze’yi bir kez daha vurdu: 4 ölü, çok sayıda yaralı var
İsrail, Gazze'yi bir kez daha vurdu: 4 ölü, çok sayıda yaralı var
16:47
Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş
Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş
16:32
990 milyon TL’lik bahis İşte Haluk Levent’e yöneltilen suçlamalar
990 milyon TL'lik bahis! İşte Haluk Levent'e yöneltilen suçlamalar
15:43
Haluk Levent gözaltına alındı
Haluk Levent gözaltına alındı
15:32
Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı
Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı
15:04
Marmaray’da pes dedirten görüntü Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 20:08:52. #.0.2#
SON DAKİKA: Yedi Bölü Yedi sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.