Kültür Sanat

Yıllar sonra okuma-yazma öğrenen kadınlar hayata yeniden başlıyor

Zorlukları aşmak ve toplumsal baskılardan kurtulmak için azmeden kadınlar okuma-yazma öğreniyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşları 30 ile 60 arasında değişen kadınlar, okuma yazma bilmedikleri için karşılaştıkları günlük zorlukları aşmak ve toplumsal baskılardan kurtulmak için azmederek yıllar sonra okuma yazma öğrendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Okuma Yazma Seferberliği" kapsamında Gaziantep'te de çeşitli okullarda ve kurumlarda kurslar açıldı. Kampanya kapsamında Şahinbey Belediyesi tarafından da Selçuklu Gençlik Merkezi başta olmak üzere birçok tesis ve merkezde okuma yazma bilmeyen kadınlar için okuma-yazma kursları açıldı.

Zorlukları aşmak ve toplumsal baskılardan kurtulmak için azmettiler

Kadınlar günlük hayatta yaşadıkları zorlukları aşmak ve "Bu yaşta okuma yazma bilmiyor musunuz?", "İmza atmayı bilmiyor musunuz?" ve "Otobüsün nereye gideceği tabelada yazmıyor mu?" sorularıyla muhatap olmamak için Şahinbey Belediyesi'nin açtığı kurslara katılıyor. Çeşitli nedenlerle okula gidemeyen ya da bırakmak zorunda kalan farklı yaş grubundan kadınlar, yıllar sonra okuma yazmayı öğrenip hayatlarını kolaylaştırmak için çaba harcıyor. Selçuklu Gençlik Merkezi'nde açılan okuma yazma kursunda kadınlar, kısa sürede gösterdikleri gayret ile hem ilerleme sağlıyor hem de azimleri ile kadınlara örnek oluyorlar. Merkezdeki kursta okuma yazma eğitimi alan kadınların hayalleri arasında yardım almadan istedikleri otobüse ve dolmuşa binebilmek, hastanede muayene sırasını takip edebilmek, ehliyet alabilmek ve günlük hayatta karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelebilmek de yer alıyor.

Yıllar sonra okuma-yazma öğrenmenin sevincini yaşıyorlar

Kimseden yardım almadan hayatlarını sürdürebilmek ve hayallerini gerçekleştirmek için yıllar sonra ellerine kalem almanın mutluluğunu yaşayan kadınlar, yıllar sonra okuma yazma öğrenmenin sevincini yaşıyor. Azimleri ve gayretleriyle okuma ve yazma öğrenmenin yaşının olmadığını gösteren kadınlar, okuma yazma bilmeyen tüm kadınların bu tür kurslara katılması yönünde çağrıda bulundu. Geçmişte okul okuyamamanın derin üzüntüsünü yaşadıklarını ve en büyük hayallerini gerçekleştirmek için bu kursa katıldıklarını söyleyen yaşlı kadınlar, okuma yazma bilmedikleri için çok zorluk ve sıkıntı çektiklerini söylediler.

"Okuma yazmam olmadığı için attığım imza nedeniyle malımdan mülkümden oldum"

Okuma yazma bilmediği için dolandırıldığını belirten kursa katılan 57 yaşındaki Maide İnci, okuma yazma öğrenmek için kursa katıldığını söyledi. Ailesi okula göndermediği için okuma yazma öğrenemediğini söyleyen İnci, "Okuma yazmam olmadığı için bir imza attım, malımın mülkümün hepsi elimden alındı. Çok mağdur ve perişan oldum. Bize bu kursta okuma yazma öğrettikleri için hocama ve Şahinbey Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu kursta okuma yazma öğreniyoruz. Bir yere gittiğimde mağdur olmamak, yanlış imza atmamak için bu kursa geliyorum. Kursa geldim, okumayı ve yazmayı öğrendim. Şu an da her tarafa da daha rahat gidiyorum. Okuma yazma bilmeyenlere de tavsiyede bulunuyorum" dedi.

"Eskiden çok zorluk çekiyordum okuma yazma bilmek bambaşkaymış"

Kursa katılan kadınlardan 58 yaşındaki Medine Ede, 4 aydır okuma yazma kursuna geldiğini ve artık okuma yazmayı öğrendiği için çok sevinçli olduğunu belirterek, "Hastaneye gidince, otobüse binince çok zorluk çekiyordum. Çok tedavi gördüm. İlaçların yararlı veya yararsız mı olduğunu bilmiyordum. Mutlaka birinin yardımına ihtiyaç duyuyordum. Bu nedenle kızım da sürekli üzülüyordu, okuma yazma öğrenmemi istiyordu. Ben de bu kursa geldim. Bu kursa geldiğim için çok mutluyum. Bu kursu açtığı için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve bize okuma yazma öğreten Zekiye hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ben çocuklarımı okutmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Çok şükür çocuklarımdan biri diyetisyen oldu, biri de tıp fakültesini kazandı. Okuyanları çok seviyorum. Kimse kız çocuklarını okutmamazlık yapmasın" ifadelerini kullandı.

"İnsan isteyince her şeyi başarır"

Eşi engelli olduğu için sürekli hastaneye gittiğini ve okuma yazma bilmediği için çok zorlandığını ifade eden 46 yaşındaki Yasemin Kalkan da, "Evde her şeye ben baktığım için çok zorlanıyordum. Markete gidiyorum, ürün fiyatı soruyorum. Bana 'Ürünün üstünde fiyatı yazıyor. Okuman yazman yok mu?' diyorlardı. O zaman kendimi çok horlanmış gibi hissediyordum. Çocuklarım okula gidiyor. Derslerde çocuklarıma yardımcı olamadığım için üzülüyorum. İsterdim ki ailem beni okutsun. Çocuklarıma verdiğim desteği ailemin de bana vermesini isterdim. Belki güzel bir yerlere gelirdim. Ehliyetimi, otomobilimi alırdım ve her şeyi de başardım. Zaten başarıyorum ama okuma yazma olmayınca zorlanıyorum. Fakat insan isteyince her şeyi başarır. Çocuklarıma, eşime ve kendime daha faydalı olmak için bu kursa geldim" şeklinde konuştu.

"Okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyorum"

Okuma yazma bilmemenin birçok zorluğunu gördüğü için kursa katıldığını belirten 58 yaşındaki Aliye Bilal ise, "Okuma yazma bilmediğim için okuma yazmaya karar verdim ve bu kursa geldim. Telefonuma mesaj geliyor, okuyamıyordum. Hastaneye gidince hangi bölüme gideceğimi bilemezdim. Evde de çok sıkıntı çekiyordum. Okuma yazma öğrenmek için bu kursa geldim ve arkadaşlarımızla birlikte çok mutluyuz. Bu kursu açtığı için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.