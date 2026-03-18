Yomra\'da Kardeşlerin Terzi Başarıları

Trabzon'un Yomra ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Nihat ve 71 yaşındaki Yakup Sağıroğlu kardeşler, omuz omuza terziliğe devam ediyor.

İlçede babasının kuzeninin yanında 1952'de 12 yaşında mesleğe başlayan Nihat Sağıroğlu, çıraklık ve kalfalığın ardından kendi iş yerini açtı.

Kardeşi Yakup Sağıroğlu'na da zanaat öğreten Sağıroğlu, 60 yıllık dikiş makinesi ve ütüsüyle Belediye Pasajındaki dükkanında müşterilerine hizmet veriyor.

Haftanın altı günü iş yerinin kapısını açan 74 yıllık terzi Nihat Sağıroğlu, AA muhabirine, mesleğini severek yaptığını söyledi.

Sağıroğlu, zanaat öğrenmenin önemine dikkati çekerek, mesleği sayesinde 3 çocuk büyüttüğünü belirtti.

Ustasından öğrendiği tekniklerle mesleğin pratiklerini çabuk kavradığını anlatan Sağıroğlu, "Çok uzun süre çıraklık yapmadım, zekiydim işi çok çabuk kavradım. Pantolon dikmek için tornistan yaptım, pantolon dikmeyi öyle öğrendim. Ceketi yine öyle, söktüm içini dışına çıkartarak dikmeyi öğrendim." dedi.

Konfeksiyon yaygınlaşmadan önce daha çok elbise, ceket, pantolon ve cepken diktiklerini aktaran Sağıroğlu, şöyle devam etti:

"1979 yılında bu iş kalktı, şimdi tamir işi yapıyoruz. Eski bayram hazırlıklarında sabahlara kadar çalışırdık. Kumaş alıyorduk vatandaşa elbise dikiyorduk. Konfeksiyon çıkmadan önce aynı anda 5 kişi çalıştırdığım zaman oluyordu."

"Dünyaya bir daha gelsem aynı mesleği yaparım"

Sağıroğlu, 29 yıldır aynı yerde hizmet verdiği müşterileriyle arasının iyi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi çok sevdikleri ve sanatımız da iyi olduğu için müşterilerimiz geliyor. Biz çekirdekten yetiştik. Çıraklıktan, kalfalıktan sonra usta olduk. İşimizi iyi benimsedik. Benimsediğimiz için işlerimizi de düzgün yaptık. Vatandaş da seviyor yaptığımız sanatı."

Mesleğine olan tutkusunun ilk günkü gibi devam ettiğinin altını çizen Sağıroğlu, "Dünyaya bir daha gelsem aynı mesleği yaparım. Sanatımı, mesleğimi seviyorum. 86 yaşındayım hala çalışıyorum. Bırakmayı düşünmüyorum, ölene kadar çalışacağım." diye konuştu.

Mesleği emanet edecek çırak bulmanın zor olduğuna işaret eden Sağıroğlu, "Gençler sanatı da öğrensin. Sadece üniversiteyi okumasınlar. Atalar demiş ki 'sanat altın bileziktir'. Okumanın faydası var, çok daha bilinçli sanatkar olurlar." ifadelerini kullandı.

"Ağabeyim beni yetiştirdi şimdi benim yanımda iğne atamaz"

Ağabeyi Nihat Sağıroğlu'nun yanında 57 yıl önce mesleğe başlayan 71 yaşındaki Yakup Sağıroğlu ise geçmişte zanaat öğrenmeye çok önem verildiğini söyledi.

Elinin terziliğe yatkın olduğunu anlatan Sağıroğlu, şunları kaydetti:

"Ben kendimi çırak hiç saymadım. Yetişmiş eleman gibi işe başladım, öyle de devam ettim. Ağabeyim beni yetiştirdi şimdi benim yanımda iğne atamaz. Ceket dikimine yetiştim, 1,5 sene sonra ceket işini bıraktı. Şimdi o yapamadığı işleri bana yönlendiriyor."

Yaşı itibarıyla mesleği bırakma noktasına geldiğini ifade eden üç çocuk babası Sağıroğlu, "Abimin iş aşkı dolayısıyla devam ediyorum. Biraz da istirahat edip dinlenelim, hayatı yaşayalım istiyorum." dedi.

Çocuklarından birini terzi olarak yetiştirmediği için pişmanlık duyduğunu dile getiren Sağıroğlu, gençlerin zanaat öğrenmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.