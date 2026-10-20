Yozgat Akdağmadeni\'nde 4. Kitap Günleri başladı, 14 yayınevi 10 bin kitap sundu

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Akdağmadeni Kitap Günleri başladı.

Akdağmadeni Belediyesi, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, 14 yayınevinin yaklaşık 10 bin kitabı okuyucuların beğenisine sunuldu.

Kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak, öğrencileri ve vatandaşları kitaplarla buluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, yazar ve şairler de kitapseverlerle bir araya geliyor.

Fuarın açılışı, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akpınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan ve öğrenciler tarafından yapıldı.

Etkinlik, 25 Ekim'e kadar sürecek.