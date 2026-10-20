Yozgat Akdağmadeni'nde 4. Kitap Günleri başladı, 14 yayınevi 10 bin kitap sundu - Son Dakika
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Yozgat Akdağmadeni'nde 4. Kitap Günleri başladı, 14 yayınevi 10 bin kitap sundu

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Yozgat Akdağmadeni\'nde 4. Kitap Günleri başladı, 14 yayınevi 10 bin kitap sundu
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde 4'üncüsü düzenlenen Akdağmadeni Kitap Günleri başladı. Belediye, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle açılan etkinlikte 14 yayınevinin yaklaşık 10 bin kitabı okuyucuyla buluşuyor; fuar 25 Ekim'e kadar sürecek.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Akdağmadeni Kitap Günleri başladı.

Akdağmadeni Belediyesi, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, 14 yayınevinin yaklaşık 10 bin kitabı okuyucuların beğenisine sunuldu.

Kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak, öğrencileri ve vatandaşları kitaplarla buluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, yazar ve şairler de kitapseverlerle bir araya geliyor.

Fuarın açılışı, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akpınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan ve öğrenciler tarafından yapıldı.

Etkinlik, 25 Ekim'e kadar sürecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yozgat Akdağmadeni'nde 4. Kitap Günleri başladı, 14 yayınevi 10 bin kitap sundu - Son Dakika
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